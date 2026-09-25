Haaland no olho do furacão: o que acontece com o atacante norueguês se o Manchester City for rebaixado?

Erling Haaland aguarda a definição de sua situação no Manchester City, diante das possíveis punições que o clube pode sofrer após ser considerado culpado em 114 das 115 acusações relacionadas à violação das regras econômicas da Premier League.

As punições ainda não foram impostas ao clube, enquanto os procedimentos continuam e se espera que o Manchester City recorra da decisão.

De acordo com o jornal espanhol "Sport", citando o "The Athletic", as possíveis punições variam entre multas financeiras e advertências, chegando à perda de pontos ou até mesmo à exclusão da Premier League, o que pode abrir a porta para amplas repercussões sobre o elenco do time e seus astros.

Haaland se destaca como um dos jogadores mais interessantes caso o Manchester City sofra uma punição severa, dada sua posição entre os principais atacantes do mundo e sua continuidade em apresentar altos níveis desde que se juntou ao clube.

O atacante norueguês tem contrato com o Manchester City até 2034, depois de renová-lo em janeiro passado, e o contrato não inclui, de acordo com as informações publicadas, uma cláusula que lhe permita sair automaticamente em caso de rebaixamento do clube.

A chave da saída está nas mãos de Haaland

Relatos da imprensa britânica indicam a inexistência de uma cláusula específica no contrato de Haaland que permita sua saída caso o Manchester City seja rebaixado, mas o jogador pode ter a possibilidade de sair na metade de seu novo contrato, com a aproximação de 2030, sendo que o valor exigido para sua contratação diminuirá à medida que se aproximar o fim de seu vínculo com o clube.

Rafaela Pimenta, empresária de Haaland, havia falado após a renovação do contrato sobre sua filosofia nos contratos dos jogadores, afirmando que faz questão de que o jogador sempre tenha o que descreveu como "a chave da porta", de modo a lhe permitir tomar a decisão de sair caso não deseje mais continuar em seu clube.

Pimenta acrescentou que o jogador deve ser capaz de tomar suas decisões relacionadas à sua carreira e à sua vida, ressaltando que, durante seu período de trabalho na agência, nunca aconteceu de um jogador querer sair e não conseguir fazê-lo.