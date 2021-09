Haaland, Mbappé ou Kane de novo: qual atacante vai entrar na mira do Manchester City no futuro?

Os atuais campeões da Premier League não conseguiram um novo camisa 9 antes do fechamento da janela de transferência dessa temporada

“Perdemos uma lenda muito importante como Sergio Agüero; posição muito difícil de preencher”, reconheceu o presidente do Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, no início de junho. “Mas estou confiante de que encontraremos o jogador certo para ocupar esse lugar.”

No entanto, a janela de transferências da temporada fechou sem o clube assinar um substituto para o atacante argentino, o que significa que Pep Guardiola deve continuar sem um camisa 9 de origem.

Encontrar um sucessor digno para Agüero nunca seria fácil, é claro. O artilheiro recorde do City, que marcou 28 ou mais gols em sete de suas 10 temporadas no clube, foi o tipo de finalizador que quase todos os grandes clubes devem possuir.

No entanto, devido a muitas lesões, a importância de Agüero para a equipe de Guardiola diminuiu nas últimas duas temporadas. Essencialmente, o treinador encontrou uma maneira de vencer sem um atacante de origem.

Mesmo assim, o City fez da contratação de um atacante uma prioridade nesta janela e foi às compras no mais alto nível do mercado. “Não se trata de números; é sobre a qualidade”, explicou Khaldoon.

Existem poucos centroavantes no mundo que podem melhorar uma equipe como a do City. Mas eles fizeram do Harry Kane do Tottenham seu alvo principal e estavam confiantes de que um acordo poderia ser fechado, já que o capitão da Inglaterra queria mudar de time.

O presidente do Spurs, Daniel Levy, tinha outras idéias, porém, a saga da transferência que durou todo o verão terminou em decepção para o City.

Guardiola, agora, diz que está feliz com seu time, com Ferran Torres, Gabriel Jesus e Raheem Sterling, todos podendo jogar como atacante, e Bernardo Silva, Kevin De Bruyne e Phil Foden atuando como falsos noves alternativos.

Mas é provável que eles voltem na busca por um atacante na próxima temporada, quando o treinador do City chegar ao último ano de contrato. O treinador, também, busca ainda um título da Champions League com o clube.

A temporada 2021/22, será lembrada como a janela de transferência das lendas que trocaram de clube, com Lionel Messi saindo repentinamente do Barcelona após 20 anos no clube, e com Cristiano Ronaldo retornando ao Manchester United.

No entanto, o próximo verão europeu poderá ser aquele em que as futuras estrelas do jogo farão movimentos que definem a era, com Kylian Mbappé e Erling Haaland escolhendo seus próximos clubes.

O vencedor da Copa do Mundo, Mbappé, estará disponível gratuitamente no final da temporada, já que rejeitou repetidamente as ofertas do Paris Saint-Germain de estender seu contrato no Parque dos Príncipes.

O City mostrou interesse no jogador francês no passado, principalmente antes de ele trocar o Mônaco pelo PSG, em 2017, e eles, como todas os times, estariam mais do que dispostos a aceitá-lo.

No entanto, o jogador de 22 anos está aparentemente decidido a se mudar para o Real Madrid e, além disso, qualquer negócio pela Mbappé pode ser potencialmente complicado pelo fato de que os proprietários do City e do PSG vêm dos Emirados Árabes Unidos e do Catar, respectivamente - dois países com problemas diplomáticos em suas relações.

Haaland, então, é um objetivo muito mais realista, com o jogador norueguês tendo uma cláusula de rescisão em seu contrato, que significa que ele pode deixar o Borussia Dortmund por 64 milhões de libras (aproximadamente R$ 458 milhões) no final da temporada 2021/22.

O City certamente parece um favorito, ajudado pelo fato de que ele é um fã do clube, que seu pai, Alfie, jogou no início dos anos 2000.

E, o caminho é certamente mais claro do que teria sido se ele estivesse disponível pelo mesmo preço na janela de transferência que acabou de fechar.

O rival da Premier League, o Chelsea, estava interessado no jovem de 21 anos, mas assinou com Romelu Lukaku, enquanto o Manchester United pode ser prejudicado pelos altos salários que pagará a Ronaldo nas próximas duas temporadas.

Os problemas financeiros do Barcelona significam que é improvável que eles concorram, enquanto até mesmo o poderoso Madrid teria dificuldades para pagar Mbappé e o Haaland.

O Bayern de Munique deve obviamente planejar uma vida depois do veterano atacante Robert Lewandowski, mas os Bávaros suspeitam que as demandas salariais de Haaland serão muito altas para eles, enquanto o PSG já tem uma conta salarial considerável com Messi e uma série de outras transferências sem custos de alto perfil, tendo se juntado a Neymar no Capital francesa neste verão.

Claro, o City desistiu de negócios no passado quando sentiu que o dinheiro solicitado pelos jogadores e seus agentes não era razoável. Consequentemente, eles ainda podem reacender seu interesse por Kane, já que seu desejo de fazer parte de uma equipe vencedora de troféus provavelmente será tão intenso no próximo ano.

No entanto, as negociações também não devem ficar mais fáceis. O contrato de Kane vai até 2024 e Guardiola parece sugerir que não haverá oferta outra proposta, desejando o melhor ao jogador pelo resto de sua carreira.

Claro, novos alvos podem surgir ao longo desta temporada, como Dušan Vlahović, que marcou 21 gols pela Fiorentina na temporada passada, ou o mencionado Lewandowski, que deu a entender que gostaria de um novo desafio antes do final de sua carreira.

Além disso, o altamente promissor atacante da base Liam Delap terá a oportunidade de mostrar seu enorme potencial no Etihad nesta temporada.

Ainda assim, a busca por um atacante deve ser retomada no próximo verão e, embora Haaland provavelmente esteja no topo da lista de desejos do City, fechar um acordo com seu agente, Mino Raiola, pode ser tão difícil quanto tentar persuadir Levy a se separar de Kane.