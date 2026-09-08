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FC Porto v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Haaland mantém sua loucura europeia: novo recorde histórico na Liga dos Campeões

Porto x Manchester City
Porto
Manchester City
Liga dos Campeões
E. Haaland
Portugal
England
Noruega

Haaland não para

O astro norueguês Erling Haaland começou sua trajetória na nova temporada da Liga dos Campeões da Europa com força, como de costume, após liderar sua equipe, o Manchester City, a uma valiosa vitória sobre o anfitrião Porto por dois a zero, na partida que reuniu os dois times na noite de terça-feira no estádio "do Dragão", pela primeira rodada da fase de liga da competição continental.

O atacante do City abriu o placar cedo, logo no início do segundo tempo, mais precisamente aos 47 minutos, quando subiu para um cruzamento preciso enviado pelo recém-chegado Enzo Fernández, cabeceando com força para uma bola que bateu na trave e balançou as redes.

No primeiro minuto dos acréscimos da partida, Haaland voltou a disparar o golpe de misericórdia sobre os donos da casa ao completar um passe mágico do argelino Rayan Aït-Nouri dentro da área, finalizando uma bola rasteira direta que o goleiro não conseguiu defender.

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Segundo a rede "Squawka", especializada em estatísticas de futebol, o artilheiro norueguês elevou seu saldo para 59 gols na história de suas participações na Liga dos Campeões da Europa, ultrapassando o astro alemão Thomas Müller (57 gols), e subindo à sétima posição na lista dos maiores artilheiros da história da competição. O impressionante é que ele atingiu esse número lendário em apenas 59 partidas disputadas no torneio.

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Haaland reforçou sua eficácia goleadora com um índice assustador de uma média de um gol por partida, superando por uma diferença enorme a lista dos sete grandes que ultrapassaram a barreira dos 58 gols na história da Champions League. Seu perseguidor mais próximo, Lionel Messi, precisou de 76 partidas para chegar a esse número, enquanto Robert Lewandowski precisou de 83 partidas, e Kylian Mbappé, de 89 partidas. A mesma lista registrou números mais distantes para os demais lendários, já que Cristiano Ronaldo precisou de 96 partidas, e Karim Benzema, de 108 confrontos, enquanto Raúl González chegou a essa marca após 111 partidas.

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