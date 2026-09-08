O astro norueguês Erling Haaland começou sua trajetória na nova temporada da Liga dos Campeões da Europa com força, como de costume, após liderar sua equipe, o Manchester City, a uma valiosa vitória sobre o anfitrião Porto por dois a zero, na partida que reuniu os dois times na noite de terça-feira no estádio "do Dragão", pela primeira rodada da fase de liga da competição continental.

O atacante do City abriu o placar cedo, logo no início do segundo tempo, mais precisamente aos 47 minutos, quando subiu para um cruzamento preciso enviado pelo recém-chegado Enzo Fernández, cabeceando com força para uma bola que bateu na trave e balançou as redes.

No primeiro minuto dos acréscimos da partida, Haaland voltou a disparar o golpe de misericórdia sobre os donos da casa ao completar um passe mágico do argelino Rayan Aït-Nouri dentro da área, finalizando uma bola rasteira direta que o goleiro não conseguiu defender.

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Segundo a rede "Squawka", especializada em estatísticas de futebol, o artilheiro norueguês elevou seu saldo para 59 gols na história de suas participações na Liga dos Campeões da Europa, ultrapassando o astro alemão Thomas Müller (57 gols), e subindo à sétima posição na lista dos maiores artilheiros da história da competição. O impressionante é que ele atingiu esse número lendário em apenas 59 partidas disputadas no torneio.

Haaland reforçou sua eficácia goleadora com um índice assustador de uma média de um gol por partida, superando por uma diferença enorme a lista dos sete grandes que ultrapassaram a barreira dos 58 gols na história da Champions League. Seu perseguidor mais próximo, Lionel Messi, precisou de 76 partidas para chegar a esse número, enquanto Robert Lewandowski precisou de 83 partidas, e Kylian Mbappé, de 89 partidas. A mesma lista registrou números mais distantes para os demais lendários, já que Cristiano Ronaldo precisou de 96 partidas, e Karim Benzema, de 108 confrontos, enquanto Raúl González chegou a essa marca após 111 partidas.