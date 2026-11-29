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Erling Haaland ainda não superou o confronto eletrizante entre Arsenal e Manchester City (2 a 2) pela Premier League. Logo após o apito final, o atacante norueguês publicou no Instagram dois prints de lances bastante controversos da partida.

O Manchester City parecia prestes a ter uma grande chance de levar os três pontos de Londres nos instantes finais. O árbitro John Brooks e o VAR Darren England, porém, não marcaram pênalti, para a revolta dos visitantes.

Esse não foi o único lance que irritou Haaland. O primeiro print publicado pelo artilheiro norueguês em seus Stories no Instagram mostra Bruno Guimarães puxando com força o cabelo de Jérémy Doku.

O brasileiro já tinha cartão amarelo naquele momento, mas escapou sem nova punição. Antes, na mesma partida, houve um incidente semelhante com Jurriën Timber, embora Haaland não tenha compartilhado imagens desse lance.

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O segundo print mostra o lance tão discutido do 97º minuto. Josko Gvardiol cabeceou de perto em direção ao gol do Arsenal, e Viktor Gyökeres bloqueou a bola com os braços.

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Os jogadores do Manchester City pediram pênalti em peso, mas, segundo o VAR, os braços de Gyökeres estavam em posição natural. Haaland não acrescentou um texto extenso aos prints, mas sua mensagem parece bastante clara.

O companheiro de equipe Elliot Anderson também não escondeu a frustração após o jogo. "Toque de mão de Gyökeres? É óbvio! Como isso pode ser uma posição natural?", disse o meio-campista à Sky Sports.

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"Deveríamos ter vencido hoje. Acho que eles foram mesmo protegidos em algumas situações, mas isso é futebol", continuou Anderson. "Não vi o lance na hora, muita coisa estava acontecendo. Mas acabei de revê-lo e é óbvio."

Os comentaristas da Sky Sports também mal puderam acreditar que o Manchester City não recebeu um pênalti. Gary Neville afirmou que Gyökeres usou os braços como um goleiro, enquanto Jamie Carragher também considerou a decisão da arbitragem simplesmente chocante.

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Haaland foi falar com a arbitragem logo após o apito final e, em seguida, também manifestou sua insatisfação nas redes sociais. Seu pai, Alfie Haaland, foi ainda mais explícito ao reagir à arbitragem no X: "Que piada."