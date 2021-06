"Haaland está apenas começando", aponta Mbappé sobre comparações

O francês afirma estar feliz pelo sucesso do jogador do Borussia, mas aponta sua inexperiência na elite do futebol mundial

Kylian Mbappé está em "outro patamar?" Foi, parafraseando, a opinião do francês sobre as muitas comparações realizadas entre ele e o norueguês Erling Haaland, do Borussia Dortmund.

Não quer dizer que Mbappé subestime o centroavante, mas que ele acredita que Haaland precisa fazer mais para se afirmar na mais alta prateleira do futebol europeu.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Com 231 gols na carreira, o jogador do PSG já é campeão do mundo com apenas 22 anos e um dos grandes favoritos para vencer a Bola de Ouro da France Football na temporada. Mas parece ter ganho um concorrente duro para o posto de melhor do mundo na próxima década: o norueguês vem chamando a atenção pela capacidade física, inteligência e compostura para marcar gols.

Assim, muitos entendem que a dupla Mbappé e Haaland vão ser, no futuro, os substitutos para a rivalidade entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, briga dominante nos prêmios e honrarias durante quase dez anos.

Não para o francês, porém.

"Eu estou muito feliz por ele, pelo que ele está conseguindo fazer," explicou Mbappé para a GQ Magazine, quando perguntado sobre uma possível comparação entre os dois. "Mas é o seu segundo ano, nós ainda estamos o conhecendo. Ele está apenas começando."

Mais artigos abaixo

Valeu, Messi e Cristiano! Tem uma nova era começando na Europa 😎



Mbappé e Haaland serão os novos astros do futebol mundial? 🌟⚽ pic.twitter.com/rbKkzadmv7 — Goal Brasil (@GoalBR) March 11, 2021

Ainda que negue as comparações com Haaland, o jogador do PSG admite fazer o mesmo quando estava nos primeiros anos de sua carreira, se comparando a nomes como Messi e CR7 para tentar evoluir o seu jogo.

"Você sempre quer se comparar com os melhores no seu esporte, assim como os padeiros também são comparam com os outros ao seu redor," brincou. "Quem faz o melhor crossaint, o melhor pain au chocolat? Eu assisto jogos de outros grandes jogadores para saber o que eles estão fazendo. Eu sei fazer isso, será que esse outro cara consegue fazer o mesmo? E eu tenho certeza que outros atletas me assistem, também."