Haaland é o que o Manchester City precisava para conquistar a Champions League?

Agora com o norueguês vestindo a camisa azul, os Citizens iniciam mais uma busca pelo título inédito

A contratação de Erling Haaland trouxe consigo algo curioso: ao mesmo tempo em que surpreendeu, não causou nenhuma surpresa. Imaginar o jovem goleador norueguês no Etihad Stadium poderia ser visto como improvável pelo fato de Pep Guardiola, técnico da equipe, tradicionalmente preferir outro tipo de atacante – de perfil mais móvel, diferente de um centroavante. O lado óbvio de vê-lo no clube inglês, contudo, possui mais elementos: o dinheiro aparentemente infinito à disposição dos Citizens, o fato de Haaland ser torcedor do clube desde antes dos azuis de Manchester se transformarem em potência... e a necessidade óbvia de ter um artilheiro que é sinônimo de bola na rede.

Se no cenário doméstico marcar gols não foi problema para o time treinado por Pep Guardiola, que teve o melhor ataque das últimas cinco edições de Premier League (além de quatro títulos conquistados), o mesmo não foi visto na Champions League. Obsessão maior do clube inglês, que ainda busca a sua primeira taça Orelhuda, o campeonato europeu ficou no quase há duas temporadas e ainda é fábrica de decepções para o City.

Getty Images

Isso poderia ter sido diferente se o clube tivesse alguém para marcar os gols que não vieram em momentos capitais. As derrotas mais recentes nos mata-matas contra Real Madrid, Chelsea, Lyon e Tottenham tiveram roteiro parecido: os Citizens dominando, durante consideráveis partes destes encontros, mas sem conseguir fazer tantos gols quanto produziam chances ofensivas. É verdade que até um passado recente o City tinha Aguero, o maior jogador e artilheiro de sua história. Mas já era um Aguero que, a pedido de Guardiola, buscava sair mais da área e ser este atacante de maior mobilidade.

Já com todos os títulos domésticos conquistados na Inglaterra, Guardiola e Manchester City tiveram a coragem de mudar um pouco o seu estilo de atacar. E fizeram isso num momento em que camisas 9 mais ao estilo do centroavante parecem, especialmente no futebol inglês, estar voltando à moda. Haaland tem dado a resposta que se esperava: foram incríveis 10 gols anotados em seis partidas de Premier League até aqui.

Getty

Agora será o momento de se provar com os Citizens na Champions. Será Haaland a peça que faltava para o time azul de Manchester finalmente conquistar a taça europeia? Talvez sim, mas o futebol não é território para tantas certezas.

"Se no final das contas o peso todo ficar sob os ombros dele, se dependermos apenas dele, nós não vamos ganhar”, afirmou Guardiola na entrevista coletiva prévia à estreia do City contra o Sevilla, em mais uma tentativa de glória no Velho Continente.