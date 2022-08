Haaland e luta renovada pela Champions: o que esperar da temporada do Manchester City?

O primeiro troféu da Liga dos Campeões finalmente vem aí?

Você tem que voltar 14 anos para encontrar a última vez que um time conquistou três títulos consecutivos da Premier League, mas o Manchester City está pronto para repetir o feito do Manchester United entre 2006-07 e 2008-09.

Embora alguns possam estar preocupados com o fato de o City estar transformando a Premier League em um monopólio, a realidade é que a rivalidade com o Liverpool está se intensificando e apenas os melhores conseguem vencer o time de Jurgen Klopp pela quinta vez em seis anos. E os Citizens, mesmo tendo perdido alguns jogadores importantes, é o time que pode fazer isso.

Pep Guardiola permitiu que jogadores influentes deixassem a equipe: Raheem Sterling foi para o Chelsea e Gabriel Jesus e Oleksandr Zinchenko se transferiram para o Arsenal. Por outro lado, porém, o City venceu a forte concorrência e trouxe Erling Haaland, além de Kalvin Phillips e Julian Alvarez. Isso pode significar que a abordagem do City parece um pouco diferente, mas quem apostaria contra Guardiola?

Time dos sonhos

O City procura por um atacante desde que Sergio Aguero, lenda do clube, saiu. E, agora, podem ter encontrado um substituto à altura do ídolo em Haaland, o jovem atacante mais empolgante do futebol mundial nos últimos anos. E pensar que ele terá companheiros como Kevin De Bruyne, Phil Foden e Jack Grealish o ajudando no ataque é de dar água na boca em qualquer amante do bom futebol - mesmo que Guardiola peça paciência na adaptação do noruguês.

A única peça que ainda falta para o City está na lateral-esquerda, uma posição sempre complicada para a equipe, mesmo antes de Zinchenko sair. João Cancelo até tem se destacado na função, mas como Kyle Walker é o único outro lateral experiente, os Citizens ainda devem ir atrás de um suplente nesta janela.

Expectativas

O City atingiu um nível em que se espera que eles lutem por todos os troféus oferecidos a cada temporada, então é natural que as expectativas sejam altas também para esta temporada. E será que a tão sonhada Liga dos Campeões finalmente vem?

O troféu da Champions ainda está faltando na prateleira de um dos melhores times da atualidade, mas se e quando ele realmente vier, será o momente de glória da equipe, que chegou tão perto tantas vezes nos últimos anos. Nomes como De Bruyne, Kyle Walker e Ilkay Gundogan finalmente estariam cumprindo o objetivo que têm há tempos.

Mas além da Liga dos Campeões, o City também está em busca de mais uma Premier League, a terceira seguida. A expectativa é bater o Liverpool mais uma vez, em uma campanha de mais de 90 pontos conquistados.

Medos

Como a maioria dos treinadores, Guardiola se preocupa com a intensidade de jogos aumentada para jogadores que servem suas seleções - algo que o City, naturalmente, tem muito. E a Copa do Mundo no meio desta temporada é um medo grande para um time que deve ceder diversos atletas - de novo.

Nenhum clube do mundo enviou mais jogadores para a Copa do Mundo de 2018 do que o City e, certamente, eles estarão fortemente representados no Qatar 2022. Alemanha, Inglaterra, Brasil, Argentina, Espanha, Bélgica e Portugal devem convocar atletas do clube neste final de ano, enquanto tudo o que os Citizens podem fazer é torcer para que todos voltem inteiros.

A boa notícia é que Haaland e Riyad Mahrez vão escapar dessa, uma vez que Noruega e Argélia não se classificaram para o Mundial do Qatar.

O herói

Muitos jogadores se tornaram super estrelas no City, mas a contratação de Haaland foi uma declaração real do clube para mostrar onde eles estão agora no cenário do futebol mundial. Outros gigantes como Barcelona, Real Madrid e Manchester United também tentaram a transferência do jovem atacante, que escolheu atuar no Etihad Stadium.

Além da empolgação por terem sido escolhidos em meio a tantos interessados, os Citizens também se animam com os impressionantes números do norueguês que marcou 85 gols em 88 jogos disputados com a camisa do Borussia Dortmund.

O vilão

Há apenas uma pessoa que impede o domínio do City no momento e é Jurgen Klopp. O alemão construiu um elenco brilhante no Liverpool e será novamente o maior rival do City, tanto quando se enfrentarem em Anfield e no Etihad, quanto na briga pelo título. Termine na frente dos Reds e é mais do que provável que você conquiste o título da Premier League, mas não há sinais de que ficará mais fácil.

E tudo pode piorar ainda mais caso as equipes ainda se cruzem em algum momento na Liga dos Campeões. Para os dois lados, esse é um jogo que desejam evitar - enquanto os amantes do futebol esperam por um duelo como esse.

NXGN para ficar de olho

Uma das razões pelas quais Guardiola permitiu que Sterling e Jesus deixassem o clube, além da chegada de Haaland, foi o surgimento de Cole Palmer. O atacante de 20 anos é um talento extremamente dotado e já impressionou o treinador com suas atuações na base.

Palmer teve uma primeira oportunidade na temporada passada, e parecia mais do que em casa ao lado de seus companheiros de equipe estelares. Ele até mesmo já marcou seus primeiros gols - sendo um deles na Liga dos Campeões.

Agora, é esperado que ele siga um caminho semelhante ao de Phil Foden, com uma integração lenta, ganhando minutos e aparições aqui e ali em seu caminho para se tornar um regular em uma das equipes mais fortes do mundo.

Última chance?

Do jeito que está, Guardiola terá nesta temporada sua última chance de vencer a Liga dos Campeões pelo City, uma vez que seu contrato se encerra ao final da temporada que está começando agora. Mas, enquanto isso, todos no clube esperam que o comandante estenda seu vínculo, que já dura sete anos.

"Estamos alcançando grandes coisas juntos e essa conversa será realizada no momento certo, no ritmo certo e com o ritmo, o tempo e a estrutura que funcionam para Pep", disse o presidente Khaldoon Al Mubarak em maio.

A Champions League é a única taça que falta para Guardiola conquistar pelo clube inglês, e ele corre o risco de ter sua passagem rotulada como fracassada se ele não mudar este cenário antes de ir embora.

Só ele sabe se essa será sua última chance de conquistar o troféu com o City, mas sua equipe, sem dúvidas, vai chegar ao torneio, mais uma vez, como um dos grandes favoritos.

Como os torcedores estão se sentindo?

Com Guardiola no comando e um elenco estabelecido e cheio de qualidade, a maioria dos torcedores do City está confiante para a temporada que está começando. Esperam, mais uma vez, que o time seja duro na disputa pelos títulos.

A chegada de Haaland, assim como a dos outros reforços, aumenta ainda mais a expectativa - principalmente para um aumento no número de gols marcados. Mas a falta do lateral ainda preocupa um pouco.

É claro que Guardiola já teve sucesso sem um elenco totalmente equilibrado – primeiro faltando um zagueiro e depois um atacante central. Mas a chegada de um novo lateral finalmente lhe daria cobertura e qualidade em todas as posições, colocando Pep em uma posição perfeita para finalmente conquistar o troféu que ele e o City desejam mais do que qualquer outro.