“Haaland destruiu tudo”... Ancelotti revela o segredo de Vinícius e põe fim à polêmica sobre o futuro dele

Após a eliminação da seleção brasileira da Copa do Mundo de 2026 de forma chocante diante da Noruega, Carlo Ancelotti se viu no centro de uma tempestade de críticas, especialmente após as decisões técnicas que tomou durante a partida, com destaque para a escolha de Bruno Guimarães para cobrar o pênalti, em vez de Vinícius Júnior.

O técnico italiano compareceu à coletiva de imprensa após a partida no MetLife Stadium, mantendo a compostura apesar da decepção, e falou abertamente sobre os motivos da eliminação, defendendo suas escolhas táticas. Ele também revelou que a decisão sobre quem cobraria o pênalti não foi improvisada, mas baseada em análises e estatísticas coletadas ao longo de um ano inteiro.

Ancelotti começou sua fala ressaltando sua tristeza após a eliminação do torneio, mas enfatizou que essa derrota não será o fim do projeto.

Ele disse: “Todos nós sentimos uma profunda tristeza. Acho que tivemos um bom desempenho na Copa do Mundo e merecíamos a vitória na partida de hoje. Uma derrota como essa não é o fim, mas sim o início de uma nova etapa”.

Sobre a maneira como o Brasil perdeu a partida, o técnico italiano destacou que sua equipe controlou o jogo por um longo período, antes de Erling Haaland fazer a diferença.

E acrescentou: “A partida esteve sob nosso controle por 70 minutos, mas foi Haaland quem decidiu o resultado no final”.

A reação da torcida... e o futuro da seleção

Sobre suas expectativas quanto à reação da torcida brasileira após a eliminação precoce, ele explicou que seu foco está em continuar trabalhando.

Ele disse: “Não sei como será a reação da torcida. O que faremos é continuar trabalhando, tentar melhorar e buscar novas ideias”.

Ancelotti enfatizou que o trabalho de verdade começará após o término do torneio, ressaltando que a seleção possui uma boa base sobre a qual se pode construir.

Ele disse: “Amanhã começaremos a pensar no futuro desta equipe, que conta com um grupo forte de jogadores jovens, além dos jogadores experientes capazes de continuar, bem como de novos elementos que possam se juntar à seleção”.

Por que o Brasil não pressionou?

Em resposta a uma pergunta sobre o fato de o Brasil não ter adotado a pressão alta, ele explicou que essa foi uma decisão tática imposta pelo estilo de jogo da Noruega.

Ele disse: “Era difícil pressionar alto porque a Noruega estava focada em marcar Martin Ødegaard, além do que, fazer isso representava um grande risco devido à velocidade de Haaland nos confrontos individuais”.

O técnico italiano falou sobre as substituições que fez durante a partida, afirmando que elas tiveram como objetivo dar à equipe mais opções ofensivas.

Ele disse: “Tivemos chances no primeiro tempo, assim como no segundo, quando o placar ainda estava 0 a 0. Fizemos as substituições para colocar novos jogadores em campo que dessem mais profundidade à equipe”.

E acrescentou: “Endrick entrou para dar mais profundidade e teve uma chance um ou dois minutos depois de entrar em campo. Neymar também entrou para dar mais qualidade à equipe no terço final do campo, enquanto substituí Bruno Guimarães porque ele estava cansado”.

O segredo do pênalti polêmico

Um dos pontos mais polêmicos da coletiva de imprensa foi sua explicação sobre a escolha de Bruno Guimarães para cobrar o pênalti, apesar da presença de nomes como Vinícius Júnior e Neymar no elenco.

Ancelotti explicou que a decisão se baseou em uma análise minuciosa e em estatísticas de longo prazo, dizendo: “Reunimos estatísticas ao longo de um ano inteiro sobre nossos jogadores e os jogadores dos clubes. Neymar era o melhor cobrador de pênaltis, seguido por Igor Thiago, depois por Raphinha, depois por Bruno Guimarães e, por fim, por Gabriel Martinelli. Escolhemos Bruno porque acreditávamos que ele era o melhor cobrador disponível em campo naquele momento”.

Ancelotti reconheceu que há uma necessidade clara de reforçar o meio-campo com novos jogadores, após a diminuição da influência dessa posição desde a saída de Casemiro.

Ele disse: “É claro que precisamos contratar jogadores jovens de alto nível para o meio-campo. Temos talentos promissores no futebol brasileiro que podem se juntar à seleção no futuro”.

Seus valores pessoais... e o clima no vestiário

O técnico italiano também abordou sua filosofia pessoal, afirmando que não busca ser um exemplo a ser seguido.

Ele disse: “Não quero ser um exemplo para ninguém. Vivo essa paixão e esse entusiasmo desde criança, e essa paixão continua até hoje”.

Ancelotti encerrou suas declarações falando sobre o clima psicológico no campo de treinamento da seleção após a eliminação do torneio.

Ele disse: “Todos nós sentimos uma profunda tristeza, assim como a torcida. É um sentimento totalmente natural após essa derrota, mas precisamos encontrar o caminho certo para seguir em frente e construir um futuro melhor”.