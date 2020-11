Haaland, aos 20, iguala Ronaldo Fenômeno e Adriano em gols na Champions

Nem mesmo Messi, Cristiano Ronaldo ou Lewandowski demoraram tão pouco tempo para serem tão artilheiros na Liga dos Campeões

Desde que apareceu com grande destaque pelo Red Bull Salzburg, no ano passado, antes de se transferir, ainda em 2019, para o , o jovem Erling Haaland gera grande expectativa de gols quando está em campo. E o norueguês não baixou o ritmo e já começa a escrever história na .

Nesta quarta-feira (04), o camisa 9 da equipe alemã marcou duas vezes na vitória por 3 a 0 sobre os belgas do e não vê mais ninguém em sua frente na artilharia desta edição da Liga dos Campeões da Europa. E com apenas 20 anos já igualou o número de gols anotados por duas grandes lendas do futebol brasileiro e europeu: Ronaldo Fenômeno e Adriano.

Assim como os centroavantes brasileiros, hoje aposentados do futebol profissional, Haaland contabiliza 14 tentos em jogos da Champions League. O que impressiona é o baixo número de jogos que fizeram o norueguês atingir tal marca: Haaland disputou apenas 11 partidas de Liga dos Campeões até o momento.

To the top of the group we go! 📈 pic.twitter.com/AAlEoAUlw1 — Borussia Dortmund (@BlackYellow) November 4, 2020

Comparando com grandes atacantes ou jogadores de ataque do futebol atual, ninguém chegou a 14 tentos com tão poucos jogos quanto Haaland. Segundo dados do Mister Chip, Harry Kane demorou 17 partidas, Lewandowski, Neymar e Luis Suárez demoraram 22 encontros; Mbappé (24 jogos), Messi (28), Benzema (28) e Cristiano Ronaldo (51) também não haviam comemorado tantos tentos em Champions quanto Haaland.

A vitória por 3 a 0 sobre o Brugge (Thorgan Hazard abriu o placar para os alemães) coloca o Dortmund na primeira posição do Grupo F. No Campeonato Alemão, os aurinegros dividem a ponta com o Bayern de Munique: neste sábado (07), ambos se enfrentam no Signal Iduna Park.