"O período aqui sempre será especial na minha vida. Agora tenho a chance de jogar em um país em que sempre quis atuar", disse Romano Schmid, quando sua saída do Werder Bremen foi oficializada. O jogador da seleção austríaca deixa a Bundesliga rumo à Serie A, e seu destino esportivo dos sonhos, a Itália, foi alcançado.

Aos 26 anos, Schmid quer dar o próximo passo na carreira. Para um jogador de sua categoria que se transfere para a Itália, o mais provável seria imaginar uma transferência para um clube plenamente estabelecido na Serie A, na faixa de Atalanta Bergamo, Fiorentina, Lazio ou Bologna. Ou então para o Como, que depois de uma ascensão acelerada já chegou à Champions League.

Mas, em vez disso, Schmid está indo para o Frosinone Calcio. Um recém-promovido que, em suas até agora apenas três temporadas na elite do futebol italiano, sempre caiu imediatamente de volta e que, nos últimos dez anos, se transformou em uma espécie de time ioiô. No segundo andar, o Frosinone permaneceu por bem mais tempo do que no primeiro.

Romano Schmid deve dar grande salto salarial no Frosinone

Se a decisão de Schmid de trocar a camisa do Werder pela do Frosinone parece, à primeira vista, bastante surpreendente e sobretudo não representa uma evolução esportiva, ela faz um pouco mais de sentido quando se olha de perto. Afinal, seu novo clube, da cidade de pouco mais de 40 mil habitantes ao sudeste de Roma, é praticamente um novo-rico. Schmid deve receber 3,5 milhões de euros por ano no Frosinone, uma melhora financeira clara em comparação com seu contrato em Bremen, que aparentemente lhe rendia apenas cerca de 1,5 milhão de euros anuais.

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De onde vem, de repente, a força financeira do Frosinone? O fundo de investimento americano Clara Vista, que já é acionista majoritário do recém-promovido à Premier League Ipswich Town, entrou no Frosinone neste verão.

Por 41,5 milhões de euros, o Clara Vista adquiriu 80% das ações do clube italiano, enquanto os outros 20% seguem com o presidente Maurizio Stirpe. O dirigente de 68 anos, nascido em Frosinone, comanda o clube de coração há 23 anos e pretende seguir assim por pelo menos mais dois. Stirpe tem raízes profundas em Frosinone; o estádio leva o nome de seu pai, Benito, que comandou o clube como presidente nos anos 1960.

"O Clara Vista tem uma liquidez que não estava à nossa disposição", disse Stirpe filho sobre a entrada do investidor. Como homem do clube, ele naturalmente se preocupa muito em evitar que o Clara Vista tome decisões por conta própria. "Vamos trabalhar juntos para dar continuidade ao caminho dos últimos anos e ampliá-lo com as ideias que o fundo traz. O Clara Vista complementa perfeitamente nossa expertise: eles têm o que precisamos — e vice-versa. Precisamos evitar sobreposições operacionais", afirmou Stirpe.

O filho de um pesadelo alemão joga no Frosinone

O Clara Vista traz ao Frosinone, naturalmente, antes de tudo dinheiro novo. A ideia é que, por um lado, isso seja investido no longo prazo em infraestrutura e nas categorias de base. O trabalho de base já vinha rendendo frutos recentemente: na temporada passada, o goleiro Lorenzo Palmisani e o lateral-esquerdo Gabriele Bracaglia, ambos verdadeiros produtos da casa, foram pilares do acesso.

O talentoso meio-campista Matteo Cichella, de 20 anos, que se tornou indispensável ao longo da última temporada, foi tirado da Roma ainda no sub-19. E com Filippo Grosso, um jovem de 19 anos deu seus primeiros passos no time principal depois de ter chegado aos 17 vindo da base da Juventus. Ele é, aliás, filho de Fabio Grosso, que em 2006 interrompeu bruscamente o conto de fadas de verão da Alemanha na semifinal e trabalhou como técnico do Frosinone entre 2021 e 2023.

Uma grande parte do dinheiro do Clara Vista deve ir, no curto e médio prazo, para o presente do futebol, ou seja, para o elenco atual. Schmid, por quem, segundo consta, 8,5 milhões de euros de taxa fixa de transferência serão pagos ao Werder (o pacote total, incluindo bônus, pode chegar a 10,5 milhões de euros), virou de cara a contratação recorde da história do clube.

Nunca se gastou tanto com um jogador e, de qualquer forma, os italianos jamais haviam investido tanto em transferências quanto já fizeram neste momento do verão. Ao lado de Schmid, as chegadas dos meio-campistas Luis Hasa (2,5 milhões de euros) e Alessio Zerbin (dois milhões de euros), ambos vindos do Napoli, além do lateral-esquerdo Aleksa Terzic (por 2,5 milhões de euros, do RB Salzburg), colocam mais três transferências de 2026 entre as seis contratações mais caras da história do Frosinone.

Além disso, Florian Grillitsch, que deixou o Braga sem custos de transferência, chegou como mais um jogador da seleção austríaca bem conhecido na Alemanha desde seus tempos de Bundesliga por Hoffenheim e Bremen. Outro nome histórico do Hoffenheim, Kevin Akpoguma, também assinou com o Frosinone, que ainda foi buscar Anouar El Azzouzi no Fortuna Düsseldorf, rebaixado à terceira divisão.

O Frosinone vai ficar pela primeira vez mais de um ano na Serie A?

O Frosinone está se reforçando para criar um feito inédito. Depois dos três acessos anteriores, o time sempre voltou à Serie B apenas um ano depois. Em 2015, o clube, que durante muito tempo oscilou entre a terceira e a quarta divisões, conseguiu pela primeira vez chegar à elite italiana.

Naquela ocasião, após dois acessos seguidos, saiu da Serie C para a Serie A de uma vez só, mas teve de deixar a primeira divisão imediatamente ao terminar em 19º lugar. O próximo acesso levou apenas dois anos, mas em 2018/19 também não houve qualquer chance na elite. Na terceira e até agora última tentativa de enfim se manter na primeira divisão, ficou tudo mais perto do que nunca: na última rodada da temporada 2023/24, o Frosinone perdeu por 0 a 1 para a Udinese, e um 0 a 0 teria bastado para escapar do rebaixamento.

Apenas um ano depois, em maio de 2025, surgiu então a ameaça de um colapso total. Por pouco o clube não caiu pela primeira vez desde 2014 para a terceira divisão. Em 15º lugar na segunda divisão, o Frosinone escapou por muito pouco dos playoffs do rebaixamento, e isso só porque o Brescia, um concorrente direto, perdeu quatro pontos.

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Portanto, não era de forma alguma algo esperado que, apenas um ano depois, o time terminasse em segundo e voltasse à Serie A. Mas o técnico Massimiliano Alvini, contratado após o quase rebaixamento de 2025, conseguiu essa façanha.

O treinador de 56 anos precisou durante muito tempo subir degrau por degrau no mercado por meio de pequenos clubes italianos e agora também deve permanecer sob os novos investidores. Outro efeito importante da entrada do Clara Vista: Alvini conseguiu manter até agora a base da equipe do acesso, e nenhum jogador importante foi vendido. Sem as novas possibilidades financeiras, isso dificilmente teria sido possível.

Dinheiro de investidores fortalece o Frosinone no mercado de transferências

"Antes, as vendas eram uma necessidade; agora não estamos mais totalmente sob essa pressão financeira", destacou o presidente Stirpe. No caso do herói do acesso Fares Ghedjemis, dá para ver muito bem o novo credo do Frosinone no mercado. O argelino de 23 anos, contratado em 2024 por apenas 300 mil euros da terceira divisão francesa, foi o grande destaque ofensivo do Frosinone na temporada passada, com 15 gols e três assistências.

Ghedjemis entrou na lista de convocados da Argélia para a Copa do Mundo e é cobiçado por vários clubes de renome. Se antes o Frosinone provavelmente já o teria negociado há muito tempo, os sete milhões de euros que o Monaco teria oferecido recentemente foram considerados claramente insuficientes pelos italianos.

Celtic e Rangers, os dois gigantes escoceses, aparentemente disputam intensamente Ghedjemis neste momento, mas seus esforços podem estar condenados ao fracasso. Isso porque o Frosinone, onde o ponta-direita ainda tem contrato até 2028, não pretende liberá-lo, segundo consta, por menos de 21 milhões de euros. Com o dinheiro dos investidores nas costas, naturalmente fica muito mais fácil sustentar essa postura duríssima.

E assim o Frosinone tenta, ao menos por enquanto, não voltar a entrar no elevador para baixo. O objetivo distante pode ser que, em algum momento, não seja mais surpresa ver jogadores do nível de Schmid decidirem pelo Frosinone.