"O período aqui sempre será especial na minha vida. Agora tenho a chance de jogar em um país no qual sempre quis jogar", disse Romano Schmid, quando sua saída do Werder Bremen foi oficializada. O jogador da seleção austríaca deixa a Bundesliga rumo à Serie A, e seu destino esportivo dos sonhos, a Itália, foi alcançado.

Aos 26 anos, Schmid quer dar o próximo passo na carreira. Para um jogador de sua categoria que se transfere para a Itália, o mais provável seria apostar em uma ida para um clube já totalmente estabelecido na Serie A, na faixa de preço de Atalanta Bergamo, Fiorentina, Lazio ou Bologna. Ou então para o Como, que depois de uma ascensão veloz já chegou à Champions League.

Mas, em vez disso, Schmid está indo para o Frosinone Calcio. Um recém-promovido que, em suas até agora apenas três temporadas na elite do futebol italiano, sempre caiu de forma direta e que, nos últimos dez anos, virou uma espécie de time ioiô. No segundo andar, o Frosinone parou por bem mais tempo do que no primeiro.

Romano Schmid deve dar grande salto salarial no Frosinone

Se a decisão de Schmid de trocar a camisa do Werder pela do Frosinone parece, à primeira vista, bastante surpreendente e sobretudo não representa uma melhora esportiva, ela faz um pouco mais de sentido quando se olha com mais atenção. Isso porque seu novo clube, da cidadezinha de pouco mais de 40 mil habitantes ao sudeste de Roma, é praticamente novo-rico. Schmid deve ganhar no Frosinone 3,5 milhões de euros por ano no futuro, uma melhora financeira clara em relação ao seu contrato em Bremen, que aparentemente lhe rendia apenas cerca de 1,5 milhão de euros anuais.

Getty Images

De onde vem, de repente, a força monetária do Frosinone? O fundo de investimento americano Clara Vista, que também já é acionista majoritário do recém-promovido à Premier League Ipswich Town, comprou participação no Frosinone neste verão.

Por 41,5 milhões de euros, o Clara Vista adquiriu 80% das ações do clube italiano; os outros 20% seguem com o presidente Maurizio Stirpe. O dirigente de 68 anos, nascido em Frosinone, está à frente de seu clube do coração há 23 anos e quer seguir assim por pelo menos mais dois. Stirpe tem raízes profundas no Frosinone: o estádio leva o nome de seu pai, Benito, que havia comandado o clube como presidente nos anos 1960.

"O Clara Vista possui uma liquidez que não estava à nossa disposição", disse Stirpe filho sobre a entrada do investidor. Como homem do clube, ele naturalmente faz muita questão de que o Clara Vista não tome decisões isoladas. "Vamos trabalhar juntos para dar sequência ao caminho dos últimos anos e ampliá-lo por meio das ideias que o fundo traz. O Clara Vista complementa perfeitamente a nossa expertise: eles têm o que precisamos, e vice-versa. Precisamos evitar sobreposições operacionais", afirmou Stirpe.

O filho de um pesadelo alemão joga no Frosinone

O Clara Vista leva ao Frosinone, naturalmente, acima de tudo dinheiro novo. A longo prazo, isso deve ser direcionado, por um lado, para infraestrutura e categorias de base. O trabalho com os jovens já vinha dando frutos recentemente: na temporada passada, o goleiro Lorenzo Palmisani e o lateral-esquerdo Gabriele Bracaglia, ambos verdadeiros produtos da base, foram pilares do acesso.

O talento de meio-campo Matteo Cichella, de 20 anos, que se tornou indispensável ao longo da última temporada, foi tirado do rival maior AS Roma ainda no sub-19. E Filippo Grosso, de 19 anos, deu seus primeiros passos no time principal depois de ter chegado aos 17 anos vindo das categorias de base da Juventus. Ele é, aliás, filho de Fabio Grosso, que em 2006 interrompeu abruptamente o conto de fadas do verão alemão na semifinal e trabalhou como técnico no Frosinone entre 2021 e 2023.

Uma grande parte do dinheiro do Clara Vista deve ir, no curto e médio prazo, para o presente do futebol, ou seja, o elenco atual. Schmid, por quem devem ser pagos ao Werder 8,5 milhões de euros de taxa fixa (o pacote total, incluindo bônus, pode aparentemente subir para até 10,5 milhões de euros), já se tornou de imediato a contratação recorde da história do clube.

Nunca se gastou tanto por um jogador, e os italianos jamais haviam investido tanto em transferências quanto já neste momento do verão. Ao lado de Schmid, outros três negócios de 2026 já entraram no top 6 das contratações mais caras da história do Frosinone: os meias Luis Hasa (2,5 milhões de euros) e Alessio Zerbin (dois milhões de euros), ambos vindos do Napoli, além do lateral-esquerdo Aleksa Terzic (por 2,5 milhões de euros, vindo do RB Salzburg).

Além disso, Florian Grillitsch, que deixou o Braga sem custos, chegou como mais um jogador da seleção austríaca bem conhecido na Alemanha pelos tempos de Bundesliga por Hoffenheim e Bremen. Também Kevin Akpoguma, ídolo histórico do Hoffenheim, assinou com o Frosinone, que ainda buscou Anouar El Azzouzi junto ao Fortuna Düsseldorf, rebaixado da terceira divisão.

O Frosinone vai ficar pela primeira vez mais de um ano na Serie A?

O Frosinone está se reforçando para alcançar um feito inédito. Após os três acessos anteriores, a queda para a Serie B sempre veio apenas um ano depois. Em 2015, o clube, que durante muito tempo oscilou entre a terceira e a quarta divisões, havia conseguido pela primeira vez saltar para a elite italiana.

Naquele momento, depois de dois acessos seguidos, saiu em disparada da Serie C para a Serie A, mas teve de deixar a elite imediatamente ao terminar em 19º lugar. O próximo acesso demorou apenas dois anos, mas também em 2018/19 o time não teve qualquer chance na primeira divisão. Na terceira e até aqui última tentativa de, enfim, se manter lá em cima, a queda foi mais apertada do que nunca: na última rodada da temporada 2023/24, o Frosinone perdeu para a Udinese por 1 a 0; um 0 a 0 teria bastado para permanecer na divisão.

Apenas um ano depois, em maio de 2025, o colapso total ameaçava. Por pouco o time não acabou, pela primeira vez desde 2014, na terceira divisão. Como 15º colocado da segunda divisão, o Frosinone escapou por um fio do playoff do rebaixamento, e isso só porque o Brescia, concorrente direto, havia perdido quatro pontos.

Getty Images

Portanto, não era de forma alguma algo esperado que apenas um ano depois o time terminasse em segundo lugar e retornasse à Serie A. Mas o técnico Massimiliano Alvini, que havia sido contratado após o quase rebaixamento em 2025, conseguiu essa façanha.

O treinador de 56 anos passou muito tempo abrindo caminho na carreira por pequenos clubes italianos e agora deve permanecer mesmo sob os novos investidores. Outro efeito importante da entrada do Clara Vista: Alvini conseguiu manter até aqui a base do time do acesso, e nenhum jogador importante foi negociado. Sem as novas possibilidades financeiras, isso dificilmente teria sido possível.

Dinheiro de investidores fortalece o Frosinone no mercado da bola

"As vendas antes eram uma necessidade; agora não estamos mais totalmente sob essa pressão financeira", destacou o presidente Stirpe. No caso do herói do acesso Fares Ghedjemis, o novo credo do Frosinone no mercado da bola pode ser visto com clareza. O argelino de 23 anos, contratado em 2024 por apenas 300 mil euros da terceira divisão francesa, foi a joia ofensiva do Frosinone na temporada passada, com 15 gols e três assistências.

Ghedjemis entrou no elenco da Argélia para a Copa do Mundo e é cobiçado por vários clubes de renome. Se antes o Frosinone provavelmente já o teria vendido há muito tempo, os sete milhões de euros que o Monaco teria oferecido recentemente foram considerados muito pouco pelos italianos.

Com Celtic e Rangers, os dois gigantes escoceses aparentemente disputam Ghedjemis com intensidade neste momento, mas seus esforços podem estar condenados ao fracasso. Isso porque o Frosinone, onde o ponta-direita ainda tem contrato até 2028, aparentemente não quer liberá-lo por menos de 21 milhões de euros. Com o dinheiro dos investidores nas costas, fica naturalmente muito mais fácil sustentar essa postura duríssima.

E assim o Frosinone parte para não voltar a entrar, por ora, no elevador para baixo. O objetivo distante pode ser que, em algum momento, não seja mais surpresa ver jogadores do nível de Schmid escolhendo o Frosinone.