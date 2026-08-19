"O tempo aqui sempre será especial na minha vida. Agora tenho a chance de jogar em um país em que sempre quis jogar", disse Romano Schmid, quando sua despedida do Werder Bremen foi oficializada. O jogador da seleção austríaca troca a Bundesliga pela Serie A, alcançando seu objetivo esportivo dos sonhos: a Itália.

Aos 26 anos, Schmid quer dar o próximo passo na carreira. Para um jogador da sua categoria que se transfere para a Itália, o mais provável seria imaginar uma ida para um clube já totalmente estabelecido na Serie A, na faixa de Atalanta Bergamo, Fiorentina, Lazio ou Bologna. Ou então para o Como, que, após uma ascensão acelerada, já chegou à Champions League.

Mas, em vez disso, Schmid está indo para o Frosinone Calcio. Um recém-promovido que, em suas até agora apenas três temporadas na elite do futebol italiano, sempre caiu diretamente de volta e que, nos últimos dez anos, se transformou em uma espécie de time ioiô. No segundo andar, o Frosinone ficou parado por bem mais tempo do que no primeiro.

Romano Schmid deve dar grande salto salarial no Frosinone

Se a decisão de Schmid de trocar a camisa do Werder pela do Frosinone parece, à primeira vista, bastante surpreendente e, acima de tudo, não representa uma melhora esportiva, ela faz um pouco mais de sentido em uma análise mais detalhada. Isso porque seu novo clube, da cidade de pouco mais de 40 mil habitantes a sudeste de Roma, é praticamente novo-rico. Schmid deve ganhar 3,5 milhões de euros por ano no Frosinone, uma melhora financeira significativa em comparação com seu contrato em Bremen, que provavelmente lhe rendia apenas cerca de 1,5 milhão de euros por ano.

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De onde vem, de repente, a força monetária do Frosinone? O fundo de investimento americano Clara Vista, que também já é acionista majoritário do Ipswich Town, promovido à primeira divisão inglesa, comprou participação no Frosinone neste verão.

Por 41,5 milhões de euros, o Clara Vista adquiriu 80% das ações do clube italiano, enquanto os outros 20% seguem com o presidente Maurizio Stirpe. O dirigente de 68 anos, nascido em Frosinone, comanda o clube de coração há 23 anos e quer continuar assim por pelo menos mais dois anos. Stirpe tem raízes profundas em Frosinone: o estádio leva o nome de seu pai, Benito, que comandou o clube como presidente nos anos 1960.

"A Clara Vista tem uma liquidez que não estava à nossa disposição", disse Stirpe filho sobre a entrada do investidor. Como homem do clube, ele naturalmente se preocupa muito em evitar que a Clara Vista tome decisões por conta própria. "Vamos trabalhar juntos para dar continuidade ao caminho dos últimos anos e ampliá-lo com as ideias que o fundo traz. A Clara Vista complementa perfeitamente a nossa expertise: eles têm o que precisamos, e vice-versa. Precisamos evitar sobreposições operacionais", afirmou Stirpe.

O filho de um pesadelo alemão joga no Frosinone

Naturalmente, o Clara Vista traz ao Frosinone, antes de tudo, dinheiro novo. Por um lado, no longo prazo, isso deve ser direcionado para infraestrutura e categorias de base. O trabalho de base já rendeu frutos recentemente: na temporada passada, o goleiro Lorenzo Palmisani e o lateral-esquerdo Gabriele Bracaglia, ambos verdadeiramente formados no clube, foram pilares da promoção.

O talentoso meio-campista Matteo Cichella, de 20 anos, que se tornou indispensável ao longo da última temporada, foi tirado da Roma ainda no sub-19. E Filippo Grosso, de 19 anos, deu seus primeiros passos no time principal depois de ter chegado aos 17 anos vindo das categorias de base da Juventus. Ele é, aliás, filho de Fabio Grosso, que em 2006 interrompeu de forma abrupta o conto de fadas de verão da Alemanha na semifinal e trabalhou como técnico no Frosinone entre 2021 e 2023.

Uma grande parte do dinheiro da Clara Vista deve ser direcionada, no curto e médio prazo, para o presente do futebol, ou seja, o elenco atual. Schmid, por quem devem ser pagos ao Werder 8,5 milhões de euros fixos (o pacote total, incluindo bônus, pode aparentemente chegar a 10,5 milhões de euros), virou de imediato a transferência recorde da história do clube.

Nunca se pagou tanto por um jogador e, de todo modo, os italianos jamais haviam investido tanto dinheiro em transferências quanto já fizeram até este momento neste verão. Ao lado de Schmid, outras três contratações de 2026 estão entre as seis mais caras da história do Frosinone: os meio-campistas Luis Hasa (2,5 milhões de euros) e Alessio Zerbin (dois milhões de euros), ambos vindos do Napoli, além do lateral-esquerdo Aleksa Terzic (por 2,5 milhões de euros, vindo do RB Salzburg).

Além disso, chegou Florian Grillitsch, que deixou o Braga sem custos, mais um jogador da seleção austríaca muito conhecido na Alemanha por seus tempos de Bundesliga com Hoffenheim e Bremen. O veterano do Hoffenheim Kevin Akpoguma também assinou com o Frosinone, enquanto Anouar El Azzouzi foi contratado junto ao Fortuna Düsseldorf, rebaixado para a terceira divisão.

O Frosinone vai ficar pela primeira vez mais de um ano na Serie A?

O Frosinone está se reforçando para alcançar algo inédito. Nas três promoções anteriores, a queda de volta para a Serie B sempre veio apenas um ano depois. Em 2015, o clube, que durante muito tempo oscilou entre a terceira e a quarta divisões, conseguiu pela primeira vez subir para a elite italiana.

Naquela ocasião, após dois acessos seguidos, saiu da Serie C para a Serie A em sequência, mas terminou em 19º e caiu imediatamente. A próxima promoção levou apenas dois anos para acontecer, mas também em 2018/19 o time não teve chances na primeira divisão. Na terceira e até aqui última tentativa de, enfim, se manter na elite, foi mais apertado do que nunca: na última rodada da temporada 2023/24, o Frosinone perdeu por 1 a 0 para a Udinese Calcio; um 0 a 0 teria sido suficiente para evitar o rebaixamento.

Apenas um ano depois, em maio de 2025, veio a ameaça de um colapso total. Por pouco, o time não foi parar pela primeira vez desde 2014 na terceira divisão. Em 15º lugar na segunda divisão, o Frosinone escapou por muito pouco dos playoffs contra o rebaixamento, e isso só porque o Brescia Calcio, concorrente direto, havia perdido quatro pontos.

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Por isso, o fato de apenas um ano depois o time ter terminado em segundo lugar e retornado à Serie A estava longe de ser esperado. Mas o técnico Massimiliano Alvini, que havia sido contratado após o quase rebaixamento em 2025, conseguiu a façanha.

O treinador de 56 anos precisou trabalhar por muito tempo em pequenos clubes italianos para subir na profissão e agora deve permanecer mesmo sob os novos investidores. Outro efeito importante da entrada da Clara Vista: Alvini conseguiu manter até aqui a base do time do acesso, ainda não houve a saída de nenhum jogador-chave. Sem as novas possibilidades financeiras, isso dificilmente teria sido possível.

Dinheiro de investidor fortalece o Frosinone no mercado de transferências

"Antes, as vendas eram uma necessidade; agora, não estamos mais totalmente sob essa pressão financeira", destacou o presidente Stirpe. O novo credo do Frosinone no mercado de transferências pode ser visto claramente no caso do herói do acesso Fares Ghedjemis. O argelino de 23 anos, contratado em 2024 por apenas 300 mil euros da terceira divisão francesa, foi a joia ofensiva do Frosinone na temporada passada, com 15 gols e três assistências.

Ghedjemis entrou na convocação da Argélia para a Copa do Mundo e é cobiçado por vários clubes de renome. Se antes o Frosinone provavelmente já o teria vendido há muito tempo, os sete milhões de euros que o Monaco teria oferecido recentemente foram considerados muito pouco pelos italianos.

Celtic e Rangers, os dois gigantes escoceses, aparentemente disputam Ghedjemis com intensidade neste momento, mas seus esforços podem estar condenados ao fracasso. Isso porque o Frosinone, onde o ponta-direita ainda tem contrato até 2028, não pretende liberá-lo por menos de 21 milhões de euros, ao que tudo indica. Com o dinheiro dos investidores nas costas, naturalmente fica muito mais fácil sustentar essa postura linha-dura.

E assim o Frosinone tenta, por ora, não voltar a entrar no elevador para baixo. O objetivo distante pode ser que, em algum momento, deixe de ser surpresa quando jogadores do nível de Schmid escolherem o Frosinone.