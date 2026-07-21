De acordo com uma reportagem do L'Equipe, justamente o Real Madrid estaria de olho em uma possível contratação de Torres. Justamente porque, como se sabe, os “Blancos” são os arquirrivais do FC Barcelona, atual clube do jogador da seleção espanhola.

O Real, portanto, está acompanhando de perto a situação de Torres, cujo contrato com o Barça vence em 2027. No entanto, ainda não se fala em esforços concretos do clube madrilenho para contratar o recém-coroado campeão mundial.

De qualquer forma, o Real enfrentaria uma concorrência de peso em uma possível disputa por Torres. Pois, segundo o L’Equipe, entre outros, o Paris Saint-Germain também teria demonstrado interesse no atacante. E ainda há o Barça, que possivelmente deseja manter Torres por mais tempo.

Ferran Torres renovará com o FC Barcelona?

De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, o Barcelona planeja conversas com Torres na próxima semana sobre uma possível renovação. O objetivo é esclarecer como o jogador de 26 anos planeja seu futuro a curto prazo. Curiosidade: segundo o Mundo Deportivo, o Barça teria que pagar mais oito milhões de euros ao Manchester City caso Torres assine um novo contrato. O campeão espanhol havia contratado o atacante do clube inglês em 2022 por 55 milhões de euros de valor base de transferência para o Camp Nou.





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Embora Torres nem sempre seja titular indiscutível no Barça, ele desempenhou um papel muito importante na última temporada sob o comando do técnico Hansi Flick. Ele atuou principalmente como centroavante, mas também pode jogar nas duas posições de ponta. Curiosidade: neste verão, os catalães já apresentaram uma contratação cara com Anthony Gordon (do Newcastle United), e Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) se juntará ao time em breve.

É possível, portanto, que Torres esteja repensando seu futuro. E também que o Barça esteja considerando vender o herói espanhol da Copa do Mundo um ano antes do término do contrato, para não correr o risco de ter que liberá-lo sem custo em 2027.

Do Barça para o Real? Recentemente, Javier Saviola ousou fazer isso

Caso as negociações entre Torres e o Real realmente se tornem sérias, isso seria, naturalmente, um assunto altamente polêmico. Afinal, transferências entre esses dois rivais acirrados costumam ser tabu e, portanto, extremamente raras. O último que se atreveu a deixar o Barcelona rumo ao Bernabéu foi Javier Saviola, no verão de 2007. Há quase 20 anos, o ex-atacante da seleção argentina se transferiu do Barça para o Real sem custo de transferência.

A penúltima transferência dos Blaugrana para os Reais, até então, foi a de Luis Figo, no ano 2000. O português não conseguiu mais aparecer em Barcelona depois disso; em um retorno ao Camp Nou com o Real, em novembro de 2002, os torcedores do Barça jogaram uma cabeça de porco no campo, justamente quando Figo se preparava para cobrar um escanteio.