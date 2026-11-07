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Danny Murphy acusou o Manchester City de arrogância após a derrota por 3 a 1 para o Nottingham Forest, enquanto o início de sonho da passagem de Enzo Maresca pelo comando do time se desfazia ainda mais. Sete vitórias seguidas deram lugar a três derrotas consecutivas na Premier League, e Steve Stone foi igualmente duro ao criticar a defesa desorganizada, repetidamente exposta no City Ground.

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Murphy acusa o City de arrogância no City Ground

O City viajou a Nottingham no sábado na esperança de pôr fim à má fase, mas sofreu uma derrota por 3 a 1 para o Forest, que começou o dia na zona de rebaixamento. Liam Delap marcou duas vezes contra seu ex-clube, e a forma como a derrota aconteceu levou Murphy a questionar a mentalidade dos jogadores de Maresca.

“Achei que a atuação do City foi ruim em termos de mentalidade”, disse Murphy à BBC Sport. “Cometer tantos erros quando você joga fora de casa na Premier League já é um problema, mas especialmente contra uma equipe que luta pela sobrevivência e que você sabe que vai pressionar. Eles foram descuidados com a bola e não ganharam as disputas. Eu provavelmente iria até mais longe e diria que houve um pouco de arrogância da parte deles no início do jogo.”

Stone diz que a linha defensiva do City estava descoordenada

Stone, que jogou pelo Forest, avaliou que os problemas do City iam além dos erros individuais que custaram caro à equipe nas últimas semanas. Josko Gvardiol perdeu a bola no gol de Jair Cunha aos seis minutos, mas o ex-ponta afirmou que a organização da defesa de Maresca era a maior preocupação.

“Antes do jogo, só se falava dos erros individuais”, disse Stone à BBC Radio 5 Live. “Tirando o primeiro gol, não foi essa a questão. A linha defensiva está descoordenada. Os laterais estavam muito abertos. Se a bola muda de posse rapidamente e você acerta o primeiro passe, pode passar direto por eles. Ficaram expostos hoje. A equipe de Oliver Glasner conseguiu passar por eles todas as vezes.”

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Stone se surpreende com os erros do City no meio-campo

Stone admitiu que chegou ao City Ground esperando uma vitória da equipe de Maresca e ficou surpreso com a frequência com que ela perdeu a posse de bola. O City se tornou apenas o segundo time na história da primeira divisão inglesa, depois do Sheffield Wednesday em 1904-05, a vencer os primeiros sete jogos de uma temporada e perder os três seguintes.

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“Vim para cá hoje à noite achando que o City venceria. Achei que tinha chances”, disse Stone. “É um golpe muito duro para eles. Há algo errado com a linha de quatro defensores no momento. Nunca vi um time do City perder tanto a bola no meio-campo.”

Murphy pede que Maresca mantenha a mesma linha defensiva

O City chega à pausa para os jogos das seleções seis pontos atrás do Arsenal, depois que Gvardiol e Marc Guehi precisaram sair por lesão no intervalo.

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“Acho que agora há questões importantes a fazer ao treinador sobre como ele vai recolocar a equipe no caminho certo”, disse Murphy. “Com o talento que eles têm, acho que isso não será um grande problema. Mas, defensivamente, talvez o melhor caminho seja manter a mesma linha defensiva por algum tempo.”