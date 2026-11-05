“Há muito a melhorar daqui para frente”: goleiro do Arsenal, David Raya faz avaliação sincera após Noni Madueke e Viktor Gyokeres garantirem vitória por 2 a 1 na casa do Slavia Praga

Goleiro espanhol cobra maior controle
Raya alertou seus companheiros de equipe de que não podem diminuir o ritmo depois de resistirem a cinco minutos de acréscimos na capital tcheca pela quarta rodada. No ataque, o atacante sueco Gyokeres, de 28 anos, aproveitou a oportunidade em sua sexta partida como titular na temporada. Ele foi uma das seis mudanças na equipe, ao lado de Ben White, Piero Hincapie, Martin Zubimendi, Mikel Merino e Eberechi Eze. Depois de dar a assistência para Madueke abrir o placar aos nove minutos e ver Tomas Holes finalizar para fora, Gyokeres tabelou com Merino aos 38 minutos e marcou com um toque na trave mais distante antes de a bola entrar.
Perdas de bola descuidadas geram pressão no segundo tempo
Foi o primeiro gol de Gyokeres com bola rolando na Champions League desde janeiro, contra o Kairat Almaty. Seu único gol anterior nesta temporada havia sido na derrota para o Fleetwood pela Copa da Liga Inglesa, partida em que o adolescente Max Dowman foi expulso antes de entrar em campo nos minutos finais na quarta-feira. Embora o goleiro da equipe da casa, Nazar Domchak, tenha feito várias defesas, incluindo uma em finalização de Madueke após uma troca de passes entre Declan Rice e Christos Tzolis, novamente em condições de jogar, o Slavia finalizou 17 vezes depois do intervalo.
Em entrevista à TNT Sports após a partida, Raya avaliou a diferença entre os dois tempos: "No primeiro tempo, jogamos muito bem, dominamos a partida inteira e criamos muitas chances. Acho que poderíamos ter marcado mais alguns gols. O segundo tempo foi completamente diferente, especialmente da parte deles. Eles aumentaram o ritmo. Fomos um pouco surpreendidos e eles dificultaram muito para nós. Precisamos aprender com isso. Estou muito feliz com a vitória, mas temos muito a melhorar daqui para frente."
Sobre o que mudou depois do intervalo, ele acrescentou: "Eles começaram a pressionar um pouco mais à frente, com um pouco mais de intensidade. Perdemos a bola vezes demais, especialmente no terço final do campo, o que nos obrigou a correr de volta em direção ao nosso gol. Precisamos controlar e dominar essas jogadas e manter a posse de bola para buscar o terceiro, o quarto e o quinto gols."
Defesa acrobática preserva vitória importante
Depois que Gabriel Magalhaes tirou em cima da linha uma cabeçada do reserva Ange N'Guessan e o VAR considerou a disputa entre Merino e Wiktor Nowak um choque acidental de cabeças, Raya desviou para a trave uma cabeçada de Oskar Kubiak. Em seguida, Nowak marcou após um cruzamento de David Jurasek aos 90 minutos.
Ao comentar sua defesa quando o placar estava em 2 a 0, Raya concluiu: "Foi por muito pouco, muito parecido com o último lance contra o Bayern. Estou muito feliz por ajudar a equipe dessa maneira. Só tento fazer meu trabalho da melhor forma possível e não sofrer gols, porque sabemos que isso ajuda a vencer muitos jogos."
Líder da Premier League recebe o Hull
A conquista dos três pontos levou os atuais campeões ingleses ao terceiro lugar na classificação da Champions League, com 10 pontos em quatro partidas. Depois de vencer o Liverpool por 1 a 0 no último fim de semana e ganhar em Praga, a equipe de Mikel Arteta, líder da Premier League, volta agora suas atenções ao campeonato nacional antes da pausa internacional de novembro. O Arsenal receberá o Hull City no norte de Londres no sábado, 7 de novembro, pela décima rodada da primeira divisão.