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Em entrevista à Vogue , Jude Bellingham, do Real Madrid, admite dificuldades surpreendentes fora de campo. O meio-campista também contou uma história curiosa sobre o treinador Jose Mourinho.

"Há muitas coisas que eu não sei fazer. No futebol, me sinto maduro porque já disputei quase 400 jogos, mas, na vida, sinceramente, ainda não me sinto tão maduro", disse Bellingham durante uma sessão de fotos para a revista.

O jogador da seleção inglesa explicou: "Não sei cozinhar, não sei dirigir... Sou bom no que faço, mas em todo o resto? Nem tanto. Dependo dos meus amigos e da minha família para me ajudarem com essas coisas: cozinheiro, faxineira, minha mãe, quem quer que seja. É assim que funciona para mim."

Bellingham prosseguiu: "Trabalho duro todos os dias, o dia todo. Quando chego em casa, provavelmente deixei de aprender algumas das coisas mais básicas. Mas certamente haverá tempo e oportunidade para isso em algum momento."

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Bellingham também revelou uma conversa engraçada com Mourinho. "Quando ele era treinador da Roma, há alguns anos, um garoto tinha feito três furos na parte de trás das meias durante um treino. Mourinho foi até ele e perguntou: Por que você faz isso? E o garoto respondeu: Bellingham também faz. É para diminuir a pressão nas panturrilhas. E Mourinho disse: Garoto, você tem nove anos. Você nem tem panturrilhas ainda."

Getty Images

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Jude Bellingham recebe elogios de Jose Mourinho: "Ele é único"

Em campo, Bellingham ocupa atualmente uma posição de destaque sob o comando de Mourinho no Real Madrid. Após a vitória por 3 a 2 fora de casa contra o AEK Atenas, pela Champions League, na qual o inglês aproveitou uma assistência de Marc Cucurella para marcar de calcanhar o gol do empate provisório em 1 a 1, o treinador afirmou, segundo o jornal esportivo espanhol Marca: "Ele é único, é extraordinário."

O português destacou especialmente a combinação entre disposição para correr e qualidade técnica: "Não há nenhum meio-campista no mundo como ele. Ele trabalha, tem qualidade: excelente."

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Desde sua transferência do Borussia Dortmund para o Real Madrid no verão de 2023, por 127 milhões de euros, Bellingham conquistou grande aceitação entre os torcedores. A direção do clube também teria visto com bons olhos o fato de ele ter adiado uma cirurgia necessária no ombro para a pausa de verão, a fim de ficar à disposição da equipe na reta final da temporada, apesar dos problemas físicos.

Na temporada atual, o meio-campista mantém esse nível de desempenho e soma cinco gols e quatro assistências em 16 partidas oficiais.