"Há mais por trás da saída de Frenkie de Jong da seleção da Holanda: ele não tomou essa decisão por conta própria"

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A saída repentina de Frenkie de Jong da seleção dos Países Baixos levanta dúvidas para John van Vliet e Danny Blind. O apresentador e o comentarista da Ziggo Sport suspeitam que o Barcelona tenha influenciado a decisão de não levar o meio-campista à Alemanha, já que ele havia dado a impressão de estar em forma contra a Grécia na noite de sexta-feira.

De Jong voltou a jogar pela seleção dos Países Baixos na sexta-feira, durante a vitória histórica por 7 a 0 sobre a Grécia, mas, por precaução, permaneceu no vestiário após o intervalo. Um dia depois, a federação holandesa anunciou que o meio-campista havia sentido leves incômodos após a partida e não viajaria a Berlim para o duelo de segunda-feira contra a Alemanha, pela Liga das Nações.

Curiosamente, De Jong não deu sinais de uma possível lesão após o jogo de sexta-feira. "Estou me sentindo bem, cada vez melhor. É claro que tive uma lesão. Infelizmente, demorou um pouco, mas foi assim. E agora estou ficando cada vez mais em forma", disse ao repórter Sam van Royen, da Ziggo Sport.

Quando Van Royen perguntou se De Jong já poderia jogar 90 minutos na segunda-feira, o meio-campista preferiu não garantir. "Sim, temos que ver. Posso dizer que sim agora, mas e se eu jogar 60 minutos daqui a pouco... Então, temos que avaliar isso nos próximos dias", afirmou De Jong, sem dar motivos para pensar que ficaria completamente fora do jogo contra a Alemanha.

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Por isso, Van Vliet considera surpreendente que De Jong tenha sido mandado para casa no dia seguinte. "Isso foi ontem à noite, depois do jogo. Aqui não vemos alguém que nos faria pensar: 'Bem, no sábado vamos ler que ele voltou para casa'", observa o apresentador.

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Blind concorda: "Não, então é realmente surpreendente. Ou ele mesmo subestimou um pouco a situação. Pensou: 'Estou sentindo alguma coisa, mas não vou dizer nada, deve passar.' E isso só se manifestou mais tarde."

Blind, porém, também não descarta que o Barcelona tenha interferido na situação. "Ou talvez o Barcelona tenha feito mais pressão", sugere o ex-técnico da seleção, e Van Vliet responde imediatamente: "É o que eu acho."

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Blind prossegue: "Pode ser. A federação holandesa ainda tem uma pendência, um pouco por causa do verão passado. Então, provavelmente houve contato por parte do Barcelona. É bem possível." Com isso, Blind se refere aos acontecimentos do verão passado, quando De Jong continuou jogando na Copa do Mundo com uma lesão no menisco e depois precisou de meses para se recuperar.

Em seguida, Van Vliet quer saber como costuma funcionar o contato entre os clubes e a comissão técnica da seleção dos Países Baixos. "Isso acontece? Porque você também fez parte daquela comissão e esteve nessa posição. Os clubes ligam antes ou até mesmo durante a sequência de jogos?" Blind explica: "Sim, mas sempre começa quando realmente há alguma coisa, sabe? Quando há pequenos incômodos. Aí o contato é de médico para médico. Depois, o médico comunica à comissão, e vocês podem chegar a um acordo sobre os minutos em campo."

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Van Vliet acredita que haja mais por trás da saída de De Jong. "Ouvindo o que ele diz aqui, pelo menos eu afirmo: ele não tomou essa decisão sozinho", diz. Blind concorda: "Não, também acho que não. Acho que eles conversaram, e ele sem dúvida ainda deve estar sentindo alguma coisa. De qualquer forma, não é nada grave, isso é certo."