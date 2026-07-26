Apesar de já ter passado uma semana desde o encerramento da 23.ª edição do Campeonato do Mundo, cujo título foi conquistado pela seleção espanhola pela segunda vez na sua história, os ecos do torneio continuam a ressoar nos meios desportivos internacionais.

Ao longo de 39 dias, a competição assistiu a 104 jogos, nos quais se destacaram estrelas mundiais que confirmaram o seu elevado estatuto, encabeçadas pelo argentino Lionel Messi, pela dupla inglesa Harry Kane e Jude Bellingham, além do francês Kylian Mbappé.

Contudo, o torneio teve também uma outra face, com vários jogadores de renome a falharem na apresentação do nível esperado.

Neste contexto, a rede norte-americana ESPN publicou um onze completo composto por 11 jogadores que descreveu como os "mais dececionantes".

A lista foi encabeçada pelo uruguaio Fernando Muslera, que cometeu três erros graves que resultaram em golos, levando o Uruguai a despedir-se do torneio precocemente.

Na defesa, o alemão Joshua Kimmich pagou um preço elevado por ter sido utilizado numa posição pouco habitual, enquanto o holandês Virgil van Dijk assumiu a responsabilidade pelas cinco vezes em que a baliza da sua seleção foi batida, além de ter falhado uma grande penalidade decisiva na marca dos penáltis frente a Marrocos.

O inglês Marc Guéhi mostrou-se lento na meia-final, enquanto o seu compatriota Nico O'Reilly falhou, oferecendo aos adversários uma brecha que Messi aproveitou para construir dois golos.

No meio-campo, o uruguaio Federico Valverde teve um desempenho desapontante, e o escocês Scott McTominay ficou aquém das expectativas apesar do seu papel central no apuramento, ao passo que o português Bruno Fernandes não conseguiu transportar o seu brilho para o Mundial, tendo realizado apenas uma única assistência.

No ataque, o norte-americano Christian Pulisic não recuperou o seu nível após a lesão precoce, e o alemão Florian Wirtz tornou-se num dos jogadores mais "sobrevalorizados".

A rede foi dura para com o brasileiro Neymar, questionando a utilidade da sua presença, uma vez que apenas disputou 37 minutos, e classificou a sua escolha como "errada em todos os aspetos", sobretudo por ter privado a seleção de incluir João Pedro, que se encontrava em melhor forma.