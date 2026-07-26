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Há árabes entre eles? Os 11 piores jogadores do Mundial que dececionaram as expectativas

Copa do Mundo
F. Muslera
J. Kimmich
V. van Dijk
M. Guehi
N. O'Reilly
F. Valverde
S. McTominay
B. Fernandes
C. Pulisic
F. Wirtz
Neymar
Portugal
Brasil
Escócia
Alemanha
Uruguai
Países Baixos
Estados Unidos da América
Inglaterra
Uruguai
Alemanha
Países Baixos
England
Scotland
Portugal
EUA
Brasil

Frustraram as expectativas

Apesar de já ter passado uma semana desde o encerramento da 23.ª edição do Campeonato do Mundo, cujo título foi conquistado pela seleção espanhola pela segunda vez na sua história, os ecos do torneio continuam a ressoar nos meios desportivos internacionais.

Ao longo de 39 dias, a competição assistiu a 104 jogos, nos quais se destacaram estrelas mundiais que confirmaram o seu elevado estatuto, encabeçadas pelo argentino Lionel Messi, pela dupla inglesa Harry Kane e Jude Bellingham, além do francês Kylian Mbappé.

Contudo, o torneio teve também uma outra face, com vários jogadores de renome a falharem na apresentação do nível esperado.

Neste contexto, a rede norte-americana ESPN publicou um onze completo composto por 11 jogadores que descreveu como os "mais dececionantes".

A lista foi encabeçada pelo uruguaio Fernando Muslera, que cometeu três erros graves que resultaram em golos, levando o Uruguai a despedir-se do torneio precocemente.

Na defesa, o alemão Joshua Kimmich pagou um preço elevado por ter sido utilizado numa posição pouco habitual, enquanto o holandês Virgil van Dijk assumiu a responsabilidade pelas cinco vezes em que a baliza da sua seleção foi batida, além de ter falhado uma grande penalidade decisiva na marca dos penáltis frente a Marrocos.

O inglês Marc Guéhi mostrou-se lento na meia-final, enquanto o seu compatriota Nico O'Reilly falhou, oferecendo aos adversários uma brecha que Messi aproveitou para construir dois golos.

No meio-campo, o uruguaio Federico Valverde teve um desempenho desapontante, e o escocês Scott McTominay ficou aquém das expectativas apesar do seu papel central no apuramento, ao passo que o português Bruno Fernandes não conseguiu transportar o seu brilho para o Mundial, tendo realizado apenas uma única assistência.

No ataque, o norte-americano Christian Pulisic não recuperou o seu nível após a lesão precoce, e o alemão Florian Wirtz tornou-se num dos jogadores mais "sobrevalorizados".

A rede foi dura para com o brasileiro Neymar, questionando a utilidade da sua presença, uma vez que apenas disputou 37 minutos, e classificou a sua escolha como "errada em todos os aspetos", sobretudo por ter privado a seleção de incluir João Pedro, que se encontrava em melhor forma.

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