Há, ao que tudo indica, interessados! No caso de um candidato à venda, o Bayern de Munique alegadamente não está disposto a negociar

Segundo consta, o Bayern exige entre 25 e 30 milhões de euros por Palhinha, que foi contratado na altura por 51 milhões de euros. Clubes da Arábia Saudita e da Turquia estariam dispostos a aceitar esse valor. No entanto, Palhinha, que mais recentemente atuou por empréstimo no Tottenham Hotspur, terá recusado as ofertas, também devido à sua situação familiar.

Os dois filhos pequenos do médio de 31 anos vivem em Portugal, e o próprio jogador não quer estar demasiado longe e pretende vê-los regularmente. A solução mais óbvia seria uma transferência para um dos dois principais clubes de Lisboa, Sporting ou Benfica. No entanto, aparentemente não conseguem suportar o pacote total entre taxa de transferência e salário. Neste momento, o Aston Villa surge como uma alternativa promissora, já que, depois da venda recorde de Morgan Rogers para o Chelsea, dispõe de meios financeiros consideráveis e tem necessidade no meio-campo central.

Galatasaray deixou expirar a opção de compra por Sacha Boey

Boey atuou mais recentemente por empréstimo no Galatasaray Istambul, de onde os muniqueses o contrataram no início de 2024 por 30 milhões de euros. No entanto, após o fim do empréstimo, o Galatasaray não acionou a opção de compra acordada no valor de 15 milhões para o lateral-direito de 25 anos.

Ao que tudo indica, o Bayern insiste agora exatamente nesse valor também junto de outros clubes, o que até agora deverá afastar interessados da Premier League. Nos últimos meses, Boey também foi associado a clubes da Ligue 1 francesa.

Bayern: Bryan Zaragoza quer regressar a Espanha

Entretanto, Bryan Zaragoza quererá regressar à sua terra natal, Espanha. Espanyol, Málaga e Sevilha são apontados como interessados. No caso do extremo-esquerdo de 24 anos, os problemas deverão estar menos no valor da transferência do que nas suas exigências salariais. Zaragoza, que na última temporada atuou por empréstimo na Roma, recebe em Munique cerca de quatro milhões de euros por ano. A sua contratação ao Granada em 2024 custou, aliás, um total de 17 milhões de euros.

Atualmente, Zaragoza trabalha no seu regresso após uma inflamação no joelho. Palhinha e Boey regressaram aos treinos normais da equipa no arranque da pré-temporada na segunda-feira. Ambos têm contrato até 2028, enquanto Zaragoza está vinculado até 2029.