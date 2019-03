Há alguém mais triste no futebol de hoje que Buffon e Florentino Perez?

Cristiano Ronaldo e Juventus seguem com o sonho da Champions League, enquanto Real Madrid e PSG foram eliminados

É um dia duro para Florentino Pérez e Gianluigi Buffon. Cristiano Ronaldo comandou nesta terça-feira a e, com três gols, garantiu a equipe italiana nas quartas de final, além de despachar o .

O português busca seu sexto título europeu e por consequência dar a taça ao time de Turim pela primeira vez desde 1996. Enquanto o lusitano se firma como o provável maior nome da história da competição, outras figuras importantes do futebol só têm a lamentar. Em especial Florentino e Buffon.

Florentino Pérez não segurou Cristiano Ronaldo no (Foto: Getty Images)

De volta à presidência do Real Madrid desde 2009, Pérez tem em sua administração o tricampeonato da Champions conquistado entre 2016 e 2018, além do título levantado em 2014, mas o tetra não virá, já que os merengues foram eliminados pelo com uma surpreendente goleada em casa por 4 a 1.

Do time que levantou as três taças seguidas, a principal mudança é justamente a saída de Cristiano Ronaldo. Pérez e o Real Madrid aceitaram vender o português à Juventus e não souberam recuperar a qualidade do elenco, que vê um fim de temporada melancólico.

Enquanto isso, em Paris, Buffon assistiu a Juventus da qual foi atleta por 17 temporadas avançar na competição europeia, sendo que seu Paris St. Germain foi despachado pelo depois de derrota na por 3 a 1. O veterano tanto acompanhou a partida desta terça que até mesmo compartilhou foto do vestiário bianconero em seu Instagram para parabenizar seus antigos colegas.

O goleiro jamais conquistou a e deixou o time de Turim para buscar novos ares e, quem sabe, a taça mais desejada da Europa. Neste ano, porém, Pérez e ele só poderão observar a final como espectadores, enquanto Cristiano Ronaldo e Juventus, agora em um relacionamento sério, seguem sonhando com o título.