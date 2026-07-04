Há 34 anos... Por que os zagueiros da França usam o número 16?

O número (1) é o mais comum entre os goleiros do mundo todo, mas o goleiro titular da seleção francesa na Copa do Mundo de 2026, Mike Maignan, joga com o número 16, o que também se aplica a várias seleções africanas. Qual é o segredo por trás desse número?

Nesta Copa do Mundo, a primeira edição com 48 seleções, apenas 12 goleiros escolheram o número 16.

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A título de comparação, a FIFA registrou 31 goleiros com o número 12 neste verão e outros 19 com o número 23, por exemplo.

Também encontramos os números 26, 25, 24, 22, 21, 18 e 13, além do número 1, é claro, que continua sendo o mais comum neste torneio, já que é usado por 48 dos 48 goleiros, segundo informou o jornal francês “L’Équipe”.

Vale ressaltar que o regulamento é claro: o artigo 29.1 do regulamento da Copa do Mundo estabelece que “somente os números de 1 a 26 podem ser atribuídos aos jogadores, sendo que o número 1 é reservado exclusivamente ao goleiro”.

Quanto à África, há oito goleiros que usam esse número, enquanto o goleiro da seleção francesa usa o número 16 há oito edições consecutivas da Copa do Mundo: Fabien Barthez entre 1998 e 2006, Stéphane Mandanda em 2010, Stéphane Rouvier em 2014, Mandanda novamente em 2018 e 2022, e Mike Maignan em 2026.

A razão histórica

“Isso remonta a uma época em que havia apenas cinco reservas e 16 nomes na escalação”, explica Denis Hurley, que administra a conta @SquadNos, especializada em números de jogadores.

E acrescenta: “Enquanto muitos países atribuíam o número 12 ao goleiro reserva, por ser o número que vem logo após os 11 titulares, a França optou pelo caminho oposto, reservando o número mais alto disponível, o 16, para o segundo goleiro”.

Quanto ao Senegal, à Argélia, à Costa do Marfim, à Tunísia e à República Democrática do Congo, que tiveram, cada um, um goleiro com o número 16 nesta Copa do Mundo, é difícil não perceber a influência histórica francesa, segundo o “L’Équipe”.

A mesma hipótese se aplica a Maxime Crépot, goleiro do Canadá, que nasceu em Quebec (de influência francesa) e treinou em Montreal.

Na França, a história remonta à Euro 1992, o primeiro torneio em que os nomes dos jogadores foram impressos nas costas das camisas. Fabien Barthez adotou o número 16 desde a Euro 1996, quando era reserva de Bernard Lama, e nunca mais o abandonou.