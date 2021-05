Há 20 anos, Petkovic colocava de vez seu nome na história do Flamengo; relembre!

Sérvio abandonou a concentração e quase não entrou em campo naquele jogo, mas voltou e anotou o gol de toda uma geração

Há 20 anos, aos 43 do segundo tempo, o sérvio Dejan Petković entrou para a história do Flamengo. O meia anotou um golaço de falta que sacramentou a conquista do tricampeonato estadual em cima do rival Vasco da Gama. O momento é lembrado até hoje por torcedores dos dois clubes e se tornou o gol de uma geração.

Para se ter uma ideia, em entrevista à Goal, Reinaldo, que estava em campo naquela partida, comparou o tento de Petkovic ao primeiro gol de Gabigol, diante do River Plate, na final da Copa Libertadores em 2019, que empatou a partida aos 43 do segundo tempo. Para o ex-atacante, o gol do Pet teve um peso maior.

"O torcedor tem que comemorar independentemente do titulo que for. Cada título tem sua importância. Claro que você fazer um gol aos 43 minutos, contra o maior rival. O Vasco tinha um timaço, era o atual campeão brasileiro, tinha conquistado a Mercosul com aquela virada histórica, jogadores de seleção brasileira... e fazer um gol assim no Maracanã. Acho que por ter sido no Maracanã dá um peso maior".

A HISTÓRIA ESCRITA

A história começou a ser escrita uma semana antes, no dia 20 de maio, no primeiro jogo da decisão. Na ocasião, o Flamengo saiu derrotado pelo Vasco por 2 a 1. O time Cruzmaltino vivia grande fase e tinha um elenco estrelado com nomes como Juninho Paulista, Euller, Viola, Pedrinho entre tantos outros.

Na grande final, o Flamengo precisava vencer por dois gols de diferença. A confiança do Vasco era tanta que o então presidente do clube, Eurico Miranda, passou a semana provocando os rubro-negros.

Precisando da vitória, o Flamengo foi para cima e abriu o placar com Edilson Capetinha, mas Juninho Paulista deixou tudo igual. Capetinha aind faria mais um gol, colocando o 2 a 1 no placar. O Rubro-Negro, no entanto, ainda precisaria de mais um.

Com o passar do tempo, a torcida do Vasco já fazia a festa na arquibancada, foi quando uma falta na entrada da área trouxe a chance para Petkovic se consagrar. O sérvio bateu com tamanha perfeição que nem mesmo o bom goleiro Helton, que se esticou todo, foi capaz de evitar o gol. 3 a 1 Flamengo muita festa na arquibancada do antigo Maracanã.

PETKOVIC QUASE NÃO ENTROU EM CAMPO NAQUELE JOGO

O destino parecia mesmo querer que Petkovic deixasse seu nome na história do clube. Irritado pelo fato da diretoria do Flamengo não ter cumprido o acordo de pagar dois dos oito meses de salários atrasados, o jogador decidiu deixar a concentração da equipe.

Pet ligou para um amigo e os dois foram jantar juntos. Durante o papo, o então amigo do sérvio o aconselhou a entrar em campo. Outro personagem importantíssimo para que Petkovic jogasse aquela partida foi o então técnico Zagallo. O Velho Lobo comprou uma briga com a diretoria, que não ficou feliz com a saída do gringo da concentração.

Zagallo conversou com Pet, avisou a diretoria que o sérvio entraria em campo e no final de tudo, soltou a conhecida frase: "vocês vão ter que me engolir".

Os jogadores apoiaram Pet, entre eles o jovem goleiro Júlio César. Mesmo com pouca idade, já era um dos líderes do elenco Rubro-Negro. Ele estendeu a mão ao gringo e deu apoio ao então camisa 10.

FICHA TÉCNICA DE FLAMENGO 3 X 1 VASCO DA GAMA, FINAL DO CARIOCA 2001

VASCO 1 X 3 FLAMENGO

VASCO: Helton, Clebson, Geder (Odvan), Torres e Jorginho Paulista; Fabiano Eller, Paulo Miranda, Pedrinho (Jorginho) e Juninho Paulista; Euller e Viola (Dedé). Técnico: Joel Santana.

FLAMENGO: Júlio César, Alessandro(Maurinho), Fernando, Juan, Cássio, Leandro Ávila, Rocha, Beto(Jorginho), Petkovic, Reinaldo(Roma) e Edílson. Técnico: Zagallo.

Gols: Edílson (FLA) 23’/1ºT, Juninho Paulista (VAS) 40’/1ºT, Edílson (FLA)8’/2ºT e Petkovic (FLA) 43/2ºT

Cartões: Vasco: Helton, Jorginho Paulista, Juninho Paulista, Cleberson e Fabiano Eller; Flamengo: Juan e Beto

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 27/05/2001

Árbitro: Léo Feldman (RJ)

Público: 60.038 pagantes