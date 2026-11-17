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Viktor Gyokeres voltou a ser o Canibal com a camisa da Suécia, mas seu futuro no Arsenal, apesar das declarações recentes, segue incerto para janeiro.

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Seis gols em cinco jogos, sempre decisivo, como na última partida, em que a Suécia venceu a Bósnia por 3 a 2 graças a dois gols dele. Viktor Gyokeres liderou sua seleção no grupo 4 da Liga B da Liga das Nações 2026/2027 e garantiu, com uma rodada de antecedência, o acesso à Liga A, que também mudará de formato a partir da próxima edição.

O centroavante nascido em 1998 vive grande fase e parece ter voltado a ser o jogador por quem o Arsenal pagou mais de 70 milhões de euros ao Sporting Lisboa no verão de 2025. O Canibal, porém, continua tendo rendimentos muito diferentes pela seleção e pelo Arsenal: Mikel Arteta vem lhe dando poucos minutos e, além disso, busca no mercado outro reforço para a mesma posição no ataque.

RESERVA DE LUXO PARA ARTETA - Até agora nesta temporada, o atacante disputou apenas 181 minutos pelo Arsenal na Premier League. Começou jogando somente uma vez e passou os 90 minutos no banco em três das dez partidas disputadas. Na Champions League, foi um pouco melhor: um gol e duas assistências em quatro rodadas, com três jogos como titular. Ainda assim, começou no banco e ficou apenas 22 minutos em campo no único grande confronto disputado até agora, contra o Bayern de Munique.

GYOKERES QUER FICAR - Há algum tempo, circulam rumores de que o jogador estaria em conflito com a comissão técnica de Mikel Arteta. Mas Gyokeres fez questão de desmenti-los publicamente e reiterou que, por enquanto, quer tentar conquistar seu espaço no Arsenal:



"Eu gostaria de ficar, me sinto bem quando jogo. Vencemos a maioria das partidas. Tenho jogado bem ultimamente e, neste momento, me sinto em forma. A comunicação com Arteta é boa. Às vezes me incomoda quando dizem que quero ir embora".

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AINDA PODE SAIR - Gyokeres certamente não vai jogar a toalha com facilidade e, sobretudo, não vai querer abrir mão, depois de apenas um ano e meio, dos 12,5 milhões de euros líquidos que recebe por ano em Londres. Apesar disso, o Arsenal segue em busca de um reforço para o ataque e está entre os interessados em Endrick, que também agrada muito a Milan e Roma na Itália.

MILAN E JUVENTUS? É UMA OPORTUNIDADE - Se o Arsenal e Arteta realmente fecharem a contratação para o ataque que o técnico espanhol pede há algum tempo, a situação de Gyokeres também poderá mudar. Nesse caso, os rumores que o apontam como possível alvo de baixo custo de Juventus e Milan poderão voltar a ganhar força. O Milan procura um atacante para atuar ao lado de Goncalo Ramos; a Juventus quer um camisa 9 titular no lugar de Woltemade e Kolo Muani, que não convencem Spalletti nessa função.

Obviamente, a operação terá de ser financeiramente muito vantajosa, ao menos até o fim da temporada. Um empréstimo com opção de compra pode ser a fórmula preferida por todas as partes e, considerando que restam apenas seis meses, até os 6 milhões de euros em salários que ele receberia em Londres seriam comportáveis para as finanças dos clubes italianos. Não será simples: também será preciso convencer Gyokeres a deixar a Champions League e a Premier League para jogar, possivelmente como titular, em competições que hoje têm menos impacto em termos de visibilidade, como a Europa League e a Serie A. Difícil, mas não impossível: a janela de transferências de inverno acaba de começar.