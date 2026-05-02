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Gyokeres arsenal(C)Getty images
Rian Rosendaal

Traduzido por

Gyökeres é o grande herói do Arsenal, que coloca toda a pressão sobre o Manchester City

Arsenal x Fulham
Arsenal
Fulham
Premier League

O Arsenal fez um excelente trabalho no sábado na disputa pelo título da Premier League. O líder impressionou principalmente no primeiro tempo e acabou mandando o Fulham de volta para o oeste de Londres com uma derrota por 3 a 0. O Arsenal está agora seis pontos à frente do segundo colocado, o Manchester City, que tem dois jogos a menos e visita o Everton na segunda-feira.

O líder foi dominante no primeiro tempo no Emirates Stadium e abriu o placar rapidamente. Bukayo Saka cruzou da direita para Viktor Gyökeres, que se livrou do marcador e mandou para o fundo da rede de perto, fazendo 1 a 0. Pouco depois, Leandro Trossard chutou para fora, para alívio do Fulham.

O Arsenal continuou pressionando e ficou frustrado quando Gyökeres e Saka falharam em posições promissoras. Riccardo Calafiori parecia ter marcado o 2 a 0 de cabeça após passe de Trossard, mas o italiano estava em posição de impedimento, o que levou à anulação do gol. O 2 a 0 de Saka no final do primeiro tempo não foi anulado. A jogada foi preparada pelo brilhante Gyökeres.

A equipe de Arteta não tirou o pé após o 2 a 0 e chegou ao intervalo com uma vantagem de 3 a 0. Bem no final do tempo de acréscimo do primeiro tempo, Trossard cruzou para Gyökeres, que enganou o goleiro Bernd Leno com uma bela cabeçada e deixou a torcida do Arsenal quase em êxtase. Uma vantagem inédita para os Gunners após 45 minutos de jogo.

O Fulham começou o segundo tempo com ímpeto, mas nunca conseguiu colocar o Arsenal em apuros. O Arsenal continuou jogando organizado e explorando os espaços atrás da defesa do adversário do oeste de Londres. Gyökeres, após seus dois gols e uma assistência, foi substituído sob aplausos por Arteta, aos 60 minutos de jogo.

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No final da partida, o Arsenal concentrou-se principalmente em manter a confortável vantagem. O Fulham teve mais uma boa oportunidade com Timothy Castagne, mas seu chute foi direto para David Raya. Enquanto isso, a torcida do Arsenal voltou a apoiar o líder, enquanto Calafiori acertou a trave de cabeça após um escanteio.

Uma noite de sábado bem-sucedida, portanto, para o Arsenal, que coloca toda a pressão sobre o Manchester City. O próximo compromisso na Premier League é o jogo fora de casa contra o West Ham United, candidato ao rebaixamento, que foi derrotado por 3 a 0 pelo Brentford. 

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