Guus Til disputou até agora seis partidas pela seleção holandesa, e esse número pode aumentar neste verão. Em entrevista ao Algemeen Dagblad, Til fala sobre como vê suas chances de entrar na seleção para a Copa do Mundo.

Pela terceira vez consecutiva, o PSV sagrou-se campeão da Holanda. Til já previa isso há algum tempo. “A Liga dos Campeões me confirmou nesta temporada que devemos ser os melhores na Holanda.” O jogador de 28 anos admite, porém, que as derrotas contra o Union Saint-Gilles (1 a 3) e o Telstar (0 a 2) foram manchas no caminho.

Sobre a discussão de que o ritmo às vezes é alto demais para Til, o meio-campista e atacante não quer saber de nada disso. “Isso foi uma discussão? Então isso vai exatamente ao ponto que eu levantei: eu faço coisas que acho que fui escalado para fazer. Caso contrário, o técnico teria escolhido outro jogador.”

“Se cada um fizesse o que bem entendesse, a distribuição em campo não funcionaria mais, e eu sempre detestei isso. Tem que haver uma estrutura em um time, porque isso aumenta as chances de vencer”, compartilha Til sua visão sobre o futebol.

O zambiano de nascimento acha que o PSV tem jogadores que são um deleite para os olhos em termos de estilo e reconhece que não é o jogador de futebol mais bonito do mundo. “Sou bem alto e desengonçado, mas acho um absurdo quando as pessoas dizem que não sou bom com a bola.”

Há muita coisa acontecendo em torno dos jogadores do PSV e da Seleção Holandesa. Jerdy Schouten rompeu o ligamento cruzado contra o FC Utrecht (4 a 3) e está definitivamente fora da Copa do Mundo. Ronald Koeman já havia dado a entender que Joey Veerman não é a primeira opção caso alguém desista devido a uma lesão. E Til está na lista de candidatos a camisa dez e poderia, eventualmente, ir para a Copa do Mundo.

“É legal quando o seu nome é mencionado. Mas não deve parecer que eu também queira participar apenas como turista”, diz Til. “Se isso vier a acontecer, espero que seja porque me veem como um bom jogador de futebol e não apenas para se divertir. É claro que consideraria uma grande honra e continuarei me esforçando ao máximo para isso”, conclui o tricampeão da Holanda.