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Sydney Jordan

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Guus Til não vê sentido em desempenhar uma função específica na seleção holandesa na Copa do Mundo

G. Til
PSV
Holanda

Guus Til disputou até agora seis partidas pela seleção holandesa, e esse número pode aumentar neste verão. Em entrevista ao Algemeen Dagblad, Til fala sobre como vê suas chances de entrar na seleção para a Copa do Mundo. 

Pela terceira vez consecutiva, o PSV sagrou-se campeão da Holanda. Til já previa isso há algum tempo. “A Liga dos Campeões me confirmou nesta temporada que devemos ser os melhores na Holanda.” O jogador de 28 anos admite, porém, que as derrotas contra o Union Saint-Gilles (1 a 3) e o Telstar (0 a 2) foram manchas no caminho.

Sobre a discussão de que o ritmo às vezes é alto demais para Til, o meio-campista e atacante não quer saber de nada disso. “Isso foi uma discussão? Então isso vai exatamente ao ponto que eu levantei: eu faço coisas que acho que fui escalado para fazer. Caso contrário, o técnico teria escolhido outro jogador.” 

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“Se cada um fizesse o que bem entendesse, a distribuição em campo não funcionaria mais, e eu sempre detestei isso. Tem que haver uma estrutura em um time, porque isso aumenta as chances de vencer”, compartilha Til sua visão sobre o futebol. 

O zambiano de nascimento acha que o PSV tem jogadores que são um deleite para os olhos em termos de estilo e reconhece que não é o jogador de futebol mais bonito do mundo. “Sou bem alto e desengonçado, mas acho um absurdo quando as pessoas dizem que não sou bom com a bola.” 

Há muita coisa acontecendo em torno dos jogadores do PSV e da Seleção Holandesa. Jerdy Schouten rompeu o ligamento cruzado contra o FC Utrecht (4 a 3) e está definitivamente fora da Copa do Mundo. Ronald Koeman já havia dado a entender que Joey Veerman não é a primeira opção caso alguém desista devido a uma lesão. E Til está na lista de candidatos a camisa dez e poderia, eventualmente, ir para a Copa do Mundo. 

“É legal quando o seu nome é mencionado. Mas não deve parecer que eu também queira participar apenas como turista”, diz Til. “Se isso vier a acontecer, espero que seja porque me veem como um bom jogador de futebol e não apenas para se divertir. É claro que consideraria uma grande honra e continuarei me esforçando ao máximo para isso”, conclui o tricampeão da Holanda.

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