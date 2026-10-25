Guus Til estava em posição de impedimento punível no primeiro gol de PSV x Feyenoord? O que dizem as regras

Guus Til colocou o PSV em vantagem na metade do primeiro tempo do clássico contra o Feyenoord. O meio-campista finalizou bem uma bola de Lutsharel Geertruida. Pouco antes, porém, ele estava em posição de impedimento, o que levanta a dúvida sobre a validade do gol.

Jeremiah St. Juste cabeceou um cruzamento vindo da lateral para longe da boca do gol, por muito pouco. O defensor tentava afastar a bola, enquanto Til estava em posição de impedimento logo atrás dele.

O meio-campista do PSV não tocou na bola naquele momento e também não pareceu atrapalhar St. Juste na tentativa de afastar o cruzamento de cabeça. Quando Geertruida, em seguida, tocou a bola de volta para Til, ele já não estava impedido e pôde finalizar.

Segundo as regras da KNVB, um jogador em posição de impedimento não comete automaticamente uma infração. Para isso, ele também precisa participar ativamente da jogada, por exemplo, atrapalhando um adversário que tenta jogar a bola.

A KNVB afirma que um jogador pode ser punido se impedir um adversário de jogar a bola ou afetar sua capacidade de fazê-lo.

A regra 11 diz: "Um jogador em posição de impedimento só é punido se participar ativamente da jogada ao impedir que um adversário jogue a bola ou tenha condições de jogá-la."

Como Til não tocou na bola e não pareceu atrapalhar St. Juste ao afastá-la de cabeça, sua posição de impedimento anterior, por si só, não era motivo para anular o gol. Assim, o PSV chega ao intervalo merecidamente à frente do Feyenoord, que ainda não mostrou seu melhor futebol.