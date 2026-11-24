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Gustavo Varela se tornou a grande revelação da Serie A. Contratado por pouco após ser reserva do Benfica, o atacante virou um artilheiro letal no Monza e despertou o interesse de Inter de Milão e Milan.

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A principal história da atual temporada da Serie A é a de um jovem atacante português que chegou à Itália sem grandes expectativas. O Monza o contratou do Benfica em julho de 2026 por um valor estimado em € 3,5 milhões. Sua explosão imediata de gols surpreendeu quem acompanha o futebol europeu.

Agora, dirigentes de grandes clubes europeus vão ao U-Power Stadium a cada rodada. O jogador de 21 anos combina força física, movimentação intensa e eficiência implacável dentro da área. Ele já não é visto apenas como um talento em desenvolvimento, mas como alguém capaz de decidir partidas.

A trajetória de formação de Lisboa a Salônica

Gustavo Miguel Pereira Sousa Varela deu seus primeiros passos nas categorias de base em Portugal, no Miúdos Talentosos e no Sporting. Em 2016, mudou-se para a Grécia para continuar seu desenvolvimento técnico no PAOK de Salônica, onde seu pai, Fernando Varela, jogava. O Benfica agiu para levá-lo de volta a Lisboa, sua cidade natal, em janeiro de 2022.

No Benfica, Varela avançou gradualmente pelas categorias de base e marcou 14 gols em 56 partidas pelo Benfica B na segunda divisão portuguesa. Sua estreia pela equipe principal aconteceu em 17 de maio de 2024, quando entrou em campo contra o Rio Ave. Para garantir minutos regulares, o Benfica o emprestou ao Gil Vicente, da primeira divisão portuguesa, na temporada 2025/2026.

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Durante seu ano em Barcelos, Varela marcou respeitáveis seis gols no campeonato em 32 partidas. Apesar de seu evidente potencial, o Benfica decidiu autorizar sua saída definitiva em julho de 2026. O Monza fechou a contratação por € 3,5 milhões, com um contrato de quatro anos válido até junho de 2030.

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Novo artilheiro do Monza quebra recordes

Sob o comando de Ivan Jurić, Varela teve um início histórico em sua carreira na elite italiana. Em sua partida mais recente, em 23 de novembro de 2026, marcou duas vezes contra a Fiorentina, uma delas de pênalti e a outra com uma finalização de calcanhar. Com os dois gols, chegou a 11 em 12 jogos na Serie A e a 13 em 12 partidas em todas as competições.

Varela se tornou apenas o terceiro jogador em 50 anos a marcar dez ou mais gols em suas primeiras 11 partidas na Serie A. Ele se juntou a um seleto grupo que, até então, tinha apenas Vincenzo Montella, em 1997, e Diego Milito, em 2008. Além disso, a Serie A reconheceu oficialmente sua rápida evolução ao elegê-lo a Estrela em Ascensão do Mês de outubro de 2026.

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Seu desempenho diante do gol lhe rendeu a primeira convocação para a seleção principal de Portugal, feita pelo técnico Jorge Jesus para os jogos da Liga das Nações da UEFA em novembro de 2026. "Até chegar aqui, eu estava nervoso... mas me receberam bem", admitiu Varela ao se apresentar à seleção principal. Jorge Jesus elogiou publicamente seu faro de gol e destacou que marcar com tanta regularidade na Itália exige "uma qualidade extraordinária".

Gigantes europeus preparam grandes propostas para janeiro

O valor de mercado de Varela subiu drasticamente em relação ao preço pago por ele no meio do ano. Dario Baccin, diretor esportivo da Inter de Milão, esteve no Brianteo em 23 de novembro de 2026 para observar o atacante pessoalmente. Além da Inter, Milan, Napoli, Juventus e Tottenham manifestaram interesse antes da abertura da próxima janela de transferências de inverno.

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Ivan Jurić, técnico do Monza, reconheceu abertamente que será difícil manter seu centroavante titular depois de janeiro. "Se alguém nos oferecer € 50 milhões em janeiro e nós reconstruirmos o elenco, por mim, tudo bem", admitiu Jurić.

O Benfica mantém uma participação importante no futuro de Varela por meio de uma cláusula que lhe garante 20% de uma futura venda e do direito de preferência para igualar qualquer proposta recebida. Com vários candidatos ao título da Champions League em busca de um artilheiro já comprovado, Varela tem tudo para ser um dos protagonistas quando a janela de janeiro abrir.