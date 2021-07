Gustavo Scarpa no Palmeiras: os gols, assistências e títulos do meia no Alviverde

O meia-atacante tem sido o jogador mais decisivo do time treinado por Abel Ferreira nesta temporada 2021

Gustavo Scarpa tem sido um dos grandes destaques do Palmeiras nesta temporada 2021. O meia-atacante vai se mostrando decisivo tanto para marcar gols quanto para servir seus companheiros de equipe e é o palmeirense que mais soma participações diretas para as redes serem balançadas nesta campanha (18, somando os seis tentos às 12 assistências). A última vez que foi decisivo foi contra o Sport, pela nona rodada do Brasileirão, aparecendo para balançar as redes na vitória por 1 a 0.

Contratado em 2018 junto ao Fluminense, em transação que rendeu diversas polêmicas na época, o meia viveu altos e baixos até aqui. As duas primeiras temporadas não foram das melhores, apesar de já estar fazendo parte do elenco campeão brasileiro daquele 2018. Nas últimas duas campanhas, contudo, Scarpa passou a ser mais decisivo – e pôde comemorar títulos como a Libertadores e Copa do Brasil de 2020. Neste curso atual de 2021 ele tem impressionado especialmente pela capacidade de criar chances para os seus companheiros: foram 12 assistências, considerando todas as competições.

Com vínculo até o final de 2022, Scarpa busca seguir sendo decisivo para o Alviverde. Confira abaixo as principais estatísticas do meia pelo Verdão.

Quantos gols Scarpa tem pelo Palmeiras?

(Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Considerando todas as competições oficiais disputadas, Gustavo Scarpa disputou 146 jogos e marcou 27 gols. O último deles foi sobre o Sport Recife, na Ilha do Retiro, em duelo válido pela nona rodada do Brasileirão 2021.

A maior parte dos gols marcados pelo meia (que chegou a ser improvisado algumas vezes como lateral-esquerdo, em 2020, pelo técnico Abel Ferreira) aconteceu no Brasileirão.

Gols no Brasileirão: 9

Gols na Libertadores: 8

Gols no Paulistão: 8

Gols na Copa do Brasil: 1

Gols na Recopa Sul-Americana: 1

Quantas assistências Gustavo Scarpa deu no Palmeiras?

(Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Em relação a assistências, o número é idêntico (até aqui) ao de gols marcados: foram 27 em 146 partidas disputadas, considerando todas as competições. Mais uma vez, é no Campeonato Brasileiro onde Scarpa se mostra mais decisivo.

Assistências no Brasileirão: 15

Assistências na Libertadores: 5

Assistências no Paulistão: 7

Títulos conquistados

(Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Gustavo Scarpa conquistou quatro troféus oficiais com a camisa do Palmeiras: Brasileirão (2018), Campeonato Paulista (2020), Libertadores (2020) e Copa do Brasil (2021).