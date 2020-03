Gustavo Maia: o jovem que se espelha em Neymar e já fez o Barcelona agir

Revelação do São Paulo, o ponta-esquerda de apenas 19 anos está na mira do gigante catalão

Desde a saída de Neymar para o , em 2017, o busca uma opção para a sua ponta-esquerda. Ousmane Dembélé chegou, mas até hoje não se consolidou por causa do excesso de lesões; Philippe Coutinho foi contratado, mas decepcionou e hoje é visto mais com uma moeda de troca e Antoine Griezmann, ainda que não seja um ponta, também vem mostrando dificuldades.

Enquanto procura resolver este que é um de seus problemas no presente, o gigante da Catalunha já demonstra ao menos se movimentar para evitar que algo parecido aconteça no futuro. Desta forma, assim como várias outras potências da Europa, o Barça volta um olhar todo especial para a fábrica de jovens talentos que é o futebol brasileiro. E a mira dos catalães foi apontada para um nome que ainda não é conhecido do grande público de nosso país.

Gustavo Maia nasceu em Santa Maria, no Distrito Federal, e seu caminho chutando bolas seguiu o de tantos outros meninos do nosso país - inclusive de alguns já conhecidos. Foi na mesma cidade de Gustavo que nasceu Felipe Anderson, meia-atacante com passagem pela seleção brasileira e que hoje defende as cores do na .

O início foi no do Distrito Federal, quando tinha 11 anos, mas o primeiro grande movimento foi quando ficou sob o guarda-chuva do Brasília Futebol Academia, que tem como especialização gerar sementes para serem germinadas em alguns dos grandes clubes do nosso país. Foi do Brasília Futebol Academia, por exemplo, que Reinier chegou ao antes de rumar para o .

Em 2014, o desempenho de Gustavo na Amizade Joia, torneio de base realizado em Adamantina, no interior de , chamou atenção de diversos clubes. Afinal de contas, o garoto foi o artilheiro da competição, com 16 gols marcados. Mas Gustavo não teve dificuldade para aceitar o convite feito pelo Tricolor do Morumbi.

“O São Paulo foi o time que mais me interessou, por conta da sua estrutura, além de ser o maior do ”, relatou o jovem em entrevista para o DF Sports.

O grande salto para ficar mais perto do sonho de representar o time profissional, contudo, começou a ser dado em dezembro de 2019. Ao ser pai pela primeira vez, a necessidade do amadurecimento lhe bateu à porta. No mês seguinte, já em 2020, saiu da condição de reserva na para ser um dos destaques do Tricolor na campanha que terminou nas quartas de final: as boas atuações e os três gols marcados levaram o técnico Fernando Diniz a colocá-lo de vez no grupo principal.

Ponta-esquerda rápido, com boa finalização e olho apurado para passes em profundidade, Gustavo Maia sonha em ser atleta de alto nível para escrever o seu nome com a camisa do São Paulo. Mas se ainda nem estreou profissionalmente, talvez ele não tenha a oportunidade de concluir o desejo de virar herói da torcida tricolor. E a causa é exatamente o interesse do futebol europeu.

Segundo revelado pelo gerente executivo do São Paulo, Alexandre Pássaro, o Barcelona gastou 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,7 milhões na cotação atual) apenas para ter a opção de compra do atacante.

“A gente só vendeu a opção, se o Barcelona não exercer até 30 de junho a gente apenas ganhou esse dinheiro. Não tem nenhum reflexo no clube, é mais uma dessa modalidade em que a gente busca de tentar criar dinheiro sem que necessariamente a gente perca o jogador naquele instante”, disse ao programa Bola da Vez, da ESPN Brasil.

Desde cedo um fã do futebol europeu, com leve predileção pelo nos tempos em que era ainda mais garoto, Gustavo pode conquistar o sonho no Velho Continente antes mesmo de realizar aqueles que ele imaginava primeiro para si no Brasil. E vestindo, quem sabe, a mesma camisa do Barcelona que imortalizou Neymar, seu maior ídolo no futebol, ele tentará escrever um caminho só seu.