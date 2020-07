Gustavo Gómez renova com o Palmeiras: vai conseguir jogar o Paulistão?

Veja os últimos detalhes da possível renovação do zagueiro paraguaio com o Verdão

A novela finalmente acabou: depois de um mês de muitas negociações, idas e vindas e um imbróglio contratual, Gustavo Gómez e chegaram a um acordo nesta manhã de terça-feira (28) para a renovação do vínculo do zagueiro até o final de 2024.

A renovação acontece numa luta do clube contra o tempo: o nome do paraguaio, já registrado na CBF, tem que ser reinscrito no até às 23h59 (de Brasília) desta terça. Caso contrário, desfalcará o nas fases finais do estadual.

O Palmeiras já tinha um acerto salarial com o jogador no período pré-pandemia, mas com o aumento do dólar, tais valores caíram por terra e Gustavo Gómez pediu uma valorização no nível de zagueiros da elite europeia. Enquanto isso, o clube afirmava que não tinha condições de pagar a pedida do atleta com a queda nas receitas após a paralisação em decorrência da Covid-19.

Com clube e atleta agora acertados, a possível presença do paraguaio nas quartas de finais seria um reforço e tanto para o Verdão, que vive momentos de incerteza antes da decisão no Paulistão. A inscrição teve que ser feita novamente no BID da CBF pois o jogador não era oficialmente da equipe paulista: estava emprestado pelo Milan em um modelo de negócio mais complexo.

Caso Gómez não renovasse, o Palmeiras se via protegido, pois já tinha assinado uma espécie de pré-contrato com o zagueiro. Agora, as duas partes cederam e chegaram a um consenso entre os novos vencimentos do jogador.

Se conseguir ser inscrito no Paulistão a tempo - o que deve acontecer, já que tudo já estava preparado antes do imbróglio -, deve novamente assumir o papel de titularidade na zaga do clube: é o defensor mais consistente do elenco e era titular absoluto antes dos problemas para renovar junto com Felipe Melo, no esquema de Vanderlei Luxemburgo.

O Palmeiras enfrenta o Santo André nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pelas quartas de final do Paulista, esperando contar com seu principal zagueiro.