Gustagol diz não temer concorrência e prevê aprendizado com Boselli e Love

Centroavante ainda afirmou que faltou paciência com ele em sua primeira passagem pelo clube

Com três gols em quatro jogos, Gustagol vem aproveitando muito bem a titularidade neste início da temporada. O jogador sabe que a concorrência por uma vaga entre os 11 é grande com os badalados Mauro Boselli e Vagner Love, mas isso não preocupa o jogador.

"As experiências de Love e Boselli no futebol são grandes, espero aprender com eles nos treinos para que a gente possa dar muitas alegrias à torcida", afirmou em entrevista coletiva nesta terça-feira (29), no CT Joaquim Grava.



(Foto: © Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)

Apesar da concorrência, Gustavo disse que já sabia desde a sua volta que não deixaria o Timão mesmo recebendo propostas do exterior.

“Na minha volta, eu já sabia que não iria sair. O meu empresário tinha conversado com o presidente Andrés e ele garantiu que eu ia permanecer, iria ter oportunidades e que só dependeria de mim", declarou o centroavante, que voltou a comentar sobre sua primeira e rápida passagem pelo clube em 2016.

"O Gustavo de hoje está mais confiante e tranquilo, faltou paciência também. Quando sai emprestado, procurei aprender, aprimorar para desenvolver um bom trabalho", ressaltou.

"Venho trabalhando para ter essa sequência e venho aproveitando bem minhas oportunidades, me preparo diariamente, entro nos jogos concentrados para cavar minha vaga na equipe", finalizou.