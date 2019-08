Gustagol desperta interesse do Bologna, mas Corinthians espera oferta maior, diz site

Centroavante de 25 anos está na mira do Bologna neste mercado da bola. Clube quer pagar 5 milhões de euros, mas Timão pede 8 milhões de euros

O , da , vê em Gustagol um possível reforço para o elenco comandado por Sinisa Mihajlovic. O sérvio está disposto a pagar cinco milhões de euros (R$ 22,4 milhões na cotação atual) para tirá-lo do . Os paulistas, no entanto, querem um valor maior.

A ideia da diretoria do é liberar o jogador por oito milhões de euros (R$ 35,8 milhões) em uma eventual transferência.

As informações foram divulgadas pelo jornalista Gianluca Di Marzio, da Sky Sports, na Itália.

Aposta do técnico Fábio Carille em 2019, Gustagol é reserva do Corinthians hoje. Vagner Love e Mauro Boselli são outros nomes da posição. Ele fez 28 partidas pela equipe paulista e marcou nove gols. No ano passado, o centroavante de 25 anos fez 30 gols em 45 partidas pelo , clube que defendeu por empréstimo.

O vínculo do atleta com o Corinthians é até junho de 2020. Os seus direitos estão divididos entre Corinthians (45%), (35%) e Taboão da Serra (20%).