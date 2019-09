Gustagol com a crise do rival Palmeiras: 'a gente fica alegre um pouco'

Autor do gol da vitória contra o Atlético-MG, Gustagol brinca com rival, companheiros de time e até esposa

Bem-humorado, Gustagol está em alta novamente. O atacante marcou o gol da vitória no dia do aniversário do Corinthians, contra o Atlético-MG. E na reapresentação do time no CT Joaquim Grava, ele não escondeu a felicidade de ver o seu time em alta e o maior rival em crise.

“A gente fica um pouco alegre com o que vem acontecendo com o ”, falou dando risadas. “Mas temos que focar no nosso trabalhar, esquecer eles. Deixa o torcedor zoando e brincando com eles”. Ainda sobre o Alviverde, o atacante disse que a zicada “deu certo” no jogo da eliminação do Palmeiras na Libertadores, contra o .

Gustagol começou o ano em alta e foi titular do em muitos jogos. Mas as lesões o prejudicaram e ele viu a vaga como titular ficar mais distante, principalmente com as boas atuações de Love e Boselli. Após três meses sem marcar, o camisa 19 se diz aliviado pelo fim da seca de gols. “Nem caiu a ficha do quanto foi importante para mim e para a história do Corinthians”.

Também em tom de brincadeira, ele disse que nem cogitou fazer uma nova tatuagem para homenagear o Corinthians. “Minha mulher está brava, então vou dar uma segurada. Ela falou que não é pra eu fazer, não. Mas vai chegar uma hora que não vai ter como segurar”.

Questionado sobre a boa fase da equipe, que já não perde há 13 jogos, o atacante afirma que a bola parada sempre foi importante para o time. “Vocês veem o crescimento da nossa equipe com bola, sem bola, todos entendendo o que o professor passa e colocado em prática em campo”. Então ele foi perguntado se esperava que o time respondesse tão rápido as mudanças e prontamente respondeu “sim”, fazendo os jornalistas cairem na risada. “Vocês gostam…”, brincou Gustagol.