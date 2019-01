Gundogan revela 'fórmula' para o Manchester City vencer o Liverpool

Meio-campista alemão deve ser titular na partida que promete ser uma das maiores de toda a temporada

Os atuais campeões da Premier League, Manchester City recebem os vigentes líderes do campeonato inglês, Liverpool, nessa quinta-feira (03), às 18h (de Brasília), para um dos jogos mais aguardados da temporada do torneio. O meia dos citzens, Ilkay Gundogan entende que há um modo de vencer o time de Jürgen Klopp: conseguir anular o trio de ataque dos Reds composto por Mohamed Salah, Roberto Firmino e Sadio Mané.

"Contra o Liverpool será um jogo extremamente emocionante e haverá um grande desafio contra os três homens de frente deles. Se conseguirmos fazer isso bem [parar o trio de ataque], conseguiremos vencer o jogo. Na frente nós sempre temos muita qualidade para marcar gols", analisou Gundogan à agência alemã SID.

Na temporada passada, as duas equipes protagonizaram o que talvez tenha sido o grande jogo da campanha 2017/18, quando o Liverpool venceu o City, em Anfield, por 4 a 3 e quebrou a invencibilidade do implacável time de Guardiola, que acabaria se sagrando campeão com quebra de muitos recordes. Por isso, Gundogan descreveu o encontro entre os times como um dos mais atrativos jogos da temporada.

(Foto: Getty Images)

"É o jogo mais atrativo da Premier League, por isso queremos jogar bem. A filosofia do nosso técnico é trazer nosso próprio jogo ao campo, o resultado virá automaticamente. Especialmente após maus resultados recentemente, coletivamente precisamos ser mais firmes na defesa e mais agressivos no ataque. Às vezes deixamos os oponentes chegarem com muita facilidade e oferecemos muitos espaços", falou Ilkay.

Apesar da terceira colocação do City, as duas equipes vivem momentos diferentes. Dessa vez é o Liverpool que está invicto na Premier League. Em 20 jogos disputados, foram 17 vitórias e três empates. Já o Manchester City venceu 15 partidas, empatou duas e perdeu três. E essas três derrotas foram entre os últimos cinco jogos.