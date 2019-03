Gundogan enaltece City: "Ninguém tem tantos grandes jogadores como Man City"

O meio-campista alemão acredita que o sucesso da equipe nesta temporada está na força coletiva e não no brilhantismo individual

O Manchester City pode não ter Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo no elenco, mas Ilkay Gundogan afirmou que “é difícil nomear outro time na Europa com tantos grandes jogadores”.



O City estabeleceu o domínio no futebol inglês, com o título recorde na Premier League 2017-18, ao somar mais de 100 pontos.

Em entrevista ao The Mirror, Gundogan disse esperar que a qualidade coletiva da equipe de Etihad Stadium possa ajudar a conquistar os torneios mais procurados na Europa, em especial, a Champions League: “Para mim, a Champions League é a melhor coisa, vencer é a melhor coisa que pode acontecer a você como jogador de futebol”.

Mais artigos abaixo



(Foto: Getty Images)

O jogador ainda ressaltou qual seria o “segredo” para se tornar a melhor equipe da Europa: “Se você quer ser o melhor, então, na minha opinião, você tem que vencer a Champions. Não apenas o melhor time, mas o melhor clube e isso é exatamente o que a história nos mostrou se você pensar sobre o Barcelona e o ​​Real Madrid”

“Se você ganhar a Champions eles vão falar sobre você, então eles usam a palavra 'melhor'. Se você quer se tornar o melhor da Europa, você tem que ganhar a Champinos isso é um fato. Não temos um jogador especial que possa mudar tudo como Messi ou Ronaldo, mas é difícil nomear outro time na Europa com tantos grandes jogadores em seu elenco”, explicou.

À frente nas oitavas de final da Champions League 2018-19 após vencer o Schalke 04 por 3 a 2, o time comandado por Pep Guardiola entra em campo no próximo dia 12 pela partida de volta, de olho em uma vaga nas quartas de final.