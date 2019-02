Gundogan diz que tinha Kaká como principal inspiração: "Banquete para os olhos"

Atleta alemão, Gundogan se espelhou em Kaká e atribuiu elogios ao compatriota Mario Gotze

Jogador do Manchester City, Ilkay Gundogan revelou aos fãs quais jogadores ajudaram a moldar sua carreira profissional. Em entrevista ao DAZN no programa "Talking Tactics", o atleta destacou a importância de Kaká durante o seu início no futebol.



(Foto: Getty Images)

“Eu gostava muito de assistir o Kaká. Com sua dinâmica, ele tinha um ritmo tremendo com a bola no pé, deixando alguns adversários para trás. Era um banquete para os olhos observá-lo. Depois, claro, houve Xavi e Iniesta, que eram pequenos, ágeis e inseparáveis, tomaram as decisões certas e tinham ótimos passes”.

Além do brasileiro e da dupla espanhola, Gundogan também elogiou o ex-companheiro de Borussia Dortmund, Mario Gotze: “Quando eu comecei a treinar no Borussia, Gotze fazia coisas no treinamento que me fizeram pensar: 'Uau, se ele não alcançar todo o caminho, então eu não sei'. Isso foi impressionante para mim. Mario sempre tomou as decisões certas, seja no drible ou no passe”.

Gundogan trocou a Alemanha pela Inglaterra em 2016 e, desde então, venceu a Premier League com o City de Pep Guardiola. No Borussia venceu a Bundesliga e a Copa da Alemanha em 2011-12.