Gum se despede do Fluminense garantindo que fez de tudo para ficar no clube

O zagueiro defendeu o Tricolor por nove anos e não teve o seu contrato renovado

Após nove anos, Gum deixa o Fluminense e não será jogador do clube em 2019. Jogador que mais vestiu a camisa Tricolor neste século (foram 414 partidas disputadas), o zagueiro não teve o seu contrato renovado e está na mira da Chapecoense e CSA. Entretanto, antes de acertar o seu futuro o atleta escreveu um emocionante texto para agradecer o seu período na rua Álvaro Chaves.

Na mensagem, Gum também destaca que fez de tudo para permanecer no Fluminense. O jogador de 32 anos aceitou uma redução salarial, mas queria um vínculo de dois anos enquanto o clube só ofereceu contrato de uma temporada.

“Neste dia 31 de dezembro de 2018 chega ao fim essa história com as três cores que traduzem tradição. Posso afirmar com toda a minha sinceridade que não faltaram esforços da minha parte para permanecer. Mas Deus sabe de todas as coisas. Saio de cabeça erguida, com a consciência de que dei tudo o que podia e não podia a essa torcida. Estarei com vocês sempre no meu coração”, diz parte do texto.

Com a camisa do Fluminense, Gum foi bicampeão brasileiro (2010 e 2012) e estadual (2012).