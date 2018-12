Gullit garante que De Jong está pronto para jogar no Barcelona: "Está preparado para dar o salto"

Sneijder é mais cauteloso sobre as duas jovens promessas holandesas e acredita que um tempo maior no campeonato holandês fosse melhor

Para Ruud Gullit, os seus compatriotas, Frenkie De Jong e Mattijs De Ligt já têm plenas condições de atuar por times atualmente mais expressivos na Europa. A dupla de jovens holandeses tem sido altamente cobiçada por diversos times europeus, e as especulações mais fortes apontam para o forte interesse do Barcelona, especialmente em De Jong.

De acordo com o Mundo Deportivo, a possível transferência do meia do Ajax para o Camp Nou é apoiada por Gullit.

"De Jong está preparado para dar o salto. O futebol na Espanha é aberto e o favorece. Deve-se ficar atento ao que ele decide. Tambem houve rumores de que o PSG fez uma oferta por ele", disse o ex-atleta.

Frenkie De Jong

Ele também recomendou o defensor De Ligt à Premier League.

"De Ligt também está indo muito bem, é um zagueiro com bom físico e, por isso, pode encaixar no futebol inglês", afirmou Ruud.

Matthijs De Ligt, capitão do Ajax aos 19 anos (Fotos: ProShots)

Já o outro ídolo holandês, Wesley Sneijder, é mais cauteloso em sua opinião sobre os novos jogadores.

"De Jong tem muita qualidade, mas não posso dizer se é um jogador pronto para o Barça. O salto para a liga espanhola é muito grande, Antes de ir ao Real Madrid, sempre pensei que deveria jogar cinco anos na liga holandesa para ter mais partidas na Champions. Mas isso está mudando. Não se pode dizer se eles vão para o Barça, nem ele [De Jong], nem De Ligt", ponderou o atual jogador do Al-Gharafa.