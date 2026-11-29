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O Borussia Dortmund sofreu sua primeira derrota na temporada diante do Bayer Leverkusen, na 11ª rodada da Bundesliga, após uma atuação passiva durante boa parte do jogo, mas segue líder. Confira as notas e avaliações.

Felix Nmecha, o melhor jogador do Dortmund ao lado do goleiro Gregor Kobel, colocou o BVB em vantagem logo no início, após uma bela jogada individual pela defesa do Leverkusen (8'). A partir dos 20 minutos, porém, o Leverkusen cresceu e criou muitas chances. Serhou Guirassy, ao saltar em direção ao gol, impediu que o gol de cabeça de Nico Schlotterbeck ainda no primeiro tempo fosse validado. O Dortmund segurou a vantagem até os 69 minutos, mas Patrik Schick e Ezequiel Fernandez (80') marcaram os gols da vitória do Leverkusen.

Leia aqui a reportagem completa da partida.

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BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Bayer Leverkusen: Gregor Kobel

Fez uma grande defesa na finalização de Schick de muito perto (23') e, pouco depois, quando Ibrahim Maza apareceu diante do gol. Após a defesa em uma tentativa de Moreira, os jogadores do Dortmund já podiam agradecer ao goleiro por ainda estarem vencendo por 1 a 0 aos 30 minutos. Torceu o tornozelo aos 37 minutos, mas continuou após um breve atendimento. Fez cinco boas defesas até o empate por 1 a 1, que não conseguiu evitar. Também não teve chance no segundo gol. Em compensação, fez uma grande defesa em finalização de Diaby. Nota: 2.

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BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Bayer Leverkusen: Joane Gadou

Mais uma atuação com pouco a criticar, embora desta vez tenham faltado os momentos geniais que nos impressionaram no meio da semana, na Champions League. Um passe errado seu deu início a uma longa sequência de erros do Dortmund que levou ao gol da virada de Fernandez. Nota: 3,5.

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BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Bayer Leverkusen: Waldemar Anton

Sua recuperação de bola na pressão alta iniciou a jogada do gol de Felix Nmecha. Pouco depois, porém, já havia recebido um cartão amarelo. Quando o Leverkusen cresceu no primeiro tempo, deu bastante espaço aos adversários. Saiu aos 70 minutos. Nota: 4.

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BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Bayer Leverkusen: Nico Schlotterbeck

Embora não tenha cometido erros no primeiro tempo, pareceu incapaz de conter o Leverkusen quando o adversário cresceu. Depois, teve muito azar: no cabeceio que seria o segundo gol do Dortmund, Serhou Guirassy se movimentou em direção ao gol e acabou participando da jogada em posição de impedimento. Após o intervalo, teve algumas boas ações defensivas. Também não conseguiu impedir Fernandez de marcar o gol da virada. Nota: 3,5.

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BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Bayer Leverkusen: Daniel Svensson

Começou pela ala direita, posição à qual não está acostumado, com a missão de pressionar Moreira e Fernandez. Quando tinha a bola no primeiro tempo, cumpria razoavelmente bem a tarefa. O problema é que quase não participou do jogo. Não fez, por exemplo, nenhum cruzamento antes do intervalo. Na defesa, pareceu sobrecarregado em alguns momentos. Permaneceu pelo lado direito mesmo após a entrada do lateral-direito Julian Ryerson. Perdeu para Diaby o último duelo antes do cruzamento que originou o segundo gol do Leverkusen. Nota: 4,5.

BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Bayer Leverkusen: Jobe Bellingham

Bem menos participativo do que na partida recente contra o Arsenal, pediu a bola algumas vezes sem ser atendido. Venceu quatro dos cinco duelos que disputou e teve muitas boas ações defensivas. No empate por 1 a 1, porém, foi superado com certa facilidade pelo alto e saiu logo em seguida. Nota: 4.

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BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Bayer Leverkusen: Joey Veerman

O jogador por quem a bola mais passou no Dortmund cobrou uma falta perigosa para a área aos 42 minutos, dando origem à terceira chance do time na partida. Como de costume, foi preciso nos passes. Também teve muito trabalho defensivo e recuperou várias bolas. Ainda assim, chegou um momento em que nem ele conseguiu mais ditar o ritmo do BVB. Nota: 4.

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BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Bayer Leverkusen: Felix Nmecha

À primeira vista, sua arrancada antes do gol pareceu um pouco desajeitada: com as pernas longas e a bola colada aos pés, atravessou a defesa do Leverkusen. Na realidade, tanto o drible quanto a finalização foram excelentes. Um belo gol, com uma comemoração sem nada de suspeito, sem coroas nem outros gestos carregados de simbolismo . Ainda teve a chance de fazer o segundo gol aos 42 minutos, após a cobrança de falta de Veerman. Criou uma boa oportunidade para Guirassy aos 54 minutos. Também foi forte na defesa, venceu a grande maioria dos duelos e roubou bolas no meio-campo. O melhor jogador do Dortmund. Nota: 2,5.

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BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Bayer Leverkusen: Maximilian Beier

A ideia de Niko Kovac era usar o veloz Beier como um jogador híbrido pela ala para enfrentar os velozes atletas do Leverkusen. Às vezes, o plano só funcionou na teoria, porque Beier e Nmecha, posicionado nominalmente à sua frente, ocupavam com frequência os mesmos espaços. A distribuição das funções melhorou depois, e Beier logo passou a oferecer um pouco mais de perigo. Mas perder a bola dez vezes até ser substituído não é pouco. Nota: 4,5.

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BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Bayer Leverkusen: Konstantinos Karetsas

Foi titular novamente, como na semana passada contra o Borussia Mönchengladbach. Atuou bastante pelo lado direito do ataque e arrancou em velocidade com frequência. Antes do primeiro gol, deu um passe curto para Nmecha e, em seguida, abriu caminho para a arrancada dele com um bloqueio. Mostrou muita disposição para jogar e foi uma presença ativa constante no início. Depois, porém, passou longos períodos caído no gramado após algumas faltas e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo, com o rosto contorcido de dor, após uma disputa com Facundo Medina . Corre o risco de sofrer sua terceira parada forçada na temporada. Nota: 2,5.

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BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Bayer Leverkusen: Serhou Guirassy

Um domínio ruim aos 26 minutos desperdiçou uma oportunidade potencialmente boa e levou o atacante a cometer uma falta ofensiva bastante dura em seu retorno ao time titular. "Se Serhou diz que está bem fisicamente, Niko acredita nele", havia dito o técnico Kovac antes do apito inicial à DAZN. Guirassy podia até estar bem fisicamente, mas não jogou bem. Após o cabeceio de Nico Schlotterbeck, deu um salto desnecessário em direção ao gol e ao goleiro Mark Flekken, fazendo com que o gol fosse corretamente anulado por impedimento. Uma de suas perdas de bola também gerou uma chance perigosa para o Leverkusen. Desperdiçou uma oportunidade em boa posição aos 54 minutos. Não era sua noite. Kovac o substituiu após cerca de uma hora, para grande incompreensão do atacante, e colocou Ryerson em campo. Nota: 5.

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BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Bayer Leverkusen: os reservas

Fabio Silva: Entrou aos 38 minutos no lugar do lesionado Karetsas e, três minutos depois, bateu a cabeça na de Edmond Tapsoba. Mesmo assim, continuou em campo. A cobrança de falta resultante da jogada levou à chance de Nmecha de fazer o segundo gol. Não finalizou, mesmo depois de passar a jogar na linha de frente. Nota: 4.

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Julian Ryerson: O lateral-direito entrou aos 63 minutos no lugar de Guirassy. Como Svensson, que normalmente é lateral-esquerdo, já atuava pela ala direita, Ryerson se posicionou à esquerda. Nota: 4.

Carney Chukwuemeka: Entrou no lugar de Jobe Bellingham após o empate por 1 a 1 e teve nos pés a chance de fazer o 2 a 2. Nota: 3,5.

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Ramy Bensebaini: Substituiu Waldemar Anton após o empate por 1 a 1. Mal havia entrado quando Moussa Diaby escapou de sua marcação e ficou perto de colocar o Leverkusen em vantagem. Participou bastante com a bola, mas nunca transmitiu segurança. Nota: 4.

Ethan Nwaneri: Entrou no lugar de Maximilian Beier após o empate por 1 a 1. Fez a torcida do Dortmund reagir quando avançou pela esquerda e tocou para o meio, onde não havia nenhum companheiro. Nota: 4.