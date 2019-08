Guilherme Arana: jogos e gols do lateral oficializado como reforço do Atalanta

Equipe italiana confirma chegada do lateral esquerdo que estava no Sevilla

O confirmou a chegada de Guilherme Arana, por empréstimo de um ano. Ele já chegou na onde jogará após passagem apagada pelo , da .

O lateral esquerdo começou sua carreira no , onde se destacou como um dos mais promissores laterais do para substituir, futuramente, Marcelo na seleção. Com suas boas atuações e sendo destaque do alvinegro nos títulos brasileiros de 2015 e 2017, chamou atenção do futebol europeu e se transferiu para o Sevilla no início de 2018, comprado por 11 milhões de euros (aproximadamente R$ 50 milhões).

No Sevilla, o brasileiro não conseguiu se manter em alto nível e foi reserva na maior parte do tempo. Foram somente 25 partidas.

Agora, o lateral de 22 anos chega à Itália para demonstrar seu talento. Sua principal característica é a velocidade e desempenha tantos as funções ofensivas quanto as defensivas muito bem. Além da , Arana poderá jogar a pelo Atalanta.

Confira números do jogador:

Corinthians (2014-2017)

Jogos: 89

Gols: 4

Athetico-PR (2015)

Jogos: 3

Gols: 0

Sevilla (2018-2019)

Jogos: 25

Gols: 2