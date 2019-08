Guilherme Arana, ex-Corinthians, se despede do Sevilla e deve ir para a Itália

O brasileiro não treinou nesta terça-feira e foi ao centro de treinamentos para se despedir de seus companheiros

O segue buscando novos clubes ao jogadores que não contam com a confiança do treinador Julen Lopetegui e a saída mais próxima de acontecer deve ser a do brasileiro Guilherme Arana. O lateral esquerdo não treinou na manhã desta terça-feira e foi à Cidade Desportiva José Ramón Cisneros Palacios, centro de treinamento do Sevilla, para se despedir do elenco.

Arana parece ter como destino certo a . Mas o clube que ele vai reforçar ainda não está confirmado. Nas últimas horas ele teve seu nome ligado com o e com a , ambos times da .

Arana ausente en el entrenamiento del @SevillaFC, parece que su salida del club está cercana. pic.twitter.com/YJUTr6pajf — Paco Rico (@pacoricolozano) August 27, 2019

O brasileiro chegou ao Sevilla em 2018, depois de boas atuações pelo , sendo apontado inclusive como um dos laterais mais promissores do . Mas Arana não conseguiu manter uma regularidade no time espanhol, mesmo ganhando algumas oportunidade com Pablo Machín em diversos momentos da temporada passada. Nesta janela de transferências Reguilón foi contratado e Escudero seguiu no time, o que fez com que Lopetegui abrisse mão do brasileiro.

Arana era alvo do Corinthians desde janeiro. Durante todo o primeiro semestre especulou-se a sua volta e Andrés Sanchez, presidente corintiano, chegou a ir até a para negociar com o Sevilla. Nada se concretizou e Andrés disse que “fez de tudo” para ter o jogador de volta e que estava decepcionado com a diretoria do clube.

Até 2 de setembro, quando se encerra a janela de transferências, o Sevilla tentará negociar outros jogadores. Sergio Rico, Simon Kjaer e Sergi Gómez não fazem parte dos planos de Lopetegui e, assim como Arana, devem ser negociados.