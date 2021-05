Guigo TV: como funciona o app que tem jogos da Libertadores e os canais ESPN

Veja como assistir aos duelos da Copa Libertadores, todas as partidas transmitidas pela ESPN e outras competições internacionais

Primeiro serviço legalizado de TV por streaming do Brasil, a Guigo TV vem aparecendo como alternativa para quem gosta de esporte: a plataforma traz um bom catálogo de jogos e está disponível em todo o território brasileiro, dependendo apenas da sua conexão a internet para instalar o aplicativo e assistir aos canais.

O pacote básico, que vem com canais como o SBT, a Band e a ESPN Extra, vem por R$ 20, mas por mais R$ 29,90 você pode comprar o pacote esportes, que vem com todos os canais ESPN, bem como a Band Sports.

Além de competições como a Premier League, o Campeonato Espanhol, o Campeonato Argentino, o Campeonato Italiano, o Campeonato Colombiano, a Copa América, a NFL, a NBA e a MLB - que fazem parte do portfólio dos canais disponíveis no serviço -, a novidade fica por conta da Copa Libertadores: o assinante pode assistir a todos os jogos transmitidos pelo SBT no pacote básico da Guigo TV, mesmo aqueles que estarão sendo exibidos ao mesmo tempo.

Pensando nisso, a Goaltraz pra você um guia de como funciona a Guigo TV, bem como seu portfólio de competições. Confira:

GUIGO TV: COMO FUNCIONA O APLICATIVO?

Diferentemente das TV por assinatura convencionais, que necessitam de instalação técnica e de vários aparelhos para funcionar, o grande diferencial da Guigo TV está no formato por streaming: basta fazer o download do app, executar o pagamento e você poderá assistir aos canais.

Assim, poderá ter acesso a todos os canais de seu pacote independente do aparelho que estiver utilizando: computadores, celulares (Android e IOS), tablets ou smart TVs. Basta ter uma conexão com a internet para poder utilizar a plataforma.

O portfólio da Guigo TV contém mais de 50 canais, distribuídos em cada pacote. Clique AQUI para ver a lista de canais do serviço.

