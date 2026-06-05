Guia de ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Filadélfia: Lincoln Financial Field, ingressos de última hora e programação completa

Filadélfia é conhecida por ter alguns dos torcedores mais leais, barulhentos e apaixonados do mundo, e eles estarão em êxtase neste verão, quando o maior torneio de futebol do planeta chegar à sua cidade.

O Lincoln Financial Field, situado dentro do enorme Complexo Esportivo do Sul da Filadélfia, sediará um total de seis partidas durante a Copa do Mundo de 2026, incluindo um dos jogos da fase de grupos do Brasil e uma partida das oitavas de final.

O Lincoln Financial Field é um dos 16 estádios nos Estados Unidos, Canadá e México que sediarão partidas da Copa do Mundo durante junho e julho, com 48 seleções disputando o maior prêmio do futebol.

Por motivos de patrocínio, o estádio será chamado de “Philadelphia Stadium” durante a Copa do Mundo.

Se você está planejando assistir a uma partida ou simplesmente quer explorar o estádio enquanto estiver na cidade, o GOAL tem tudo o que você precisa saber para uma experiência tranquila e memorável.

Quais jogos da Copa do Mundo de 2026 serão disputados no Lincoln Financial Field?

Data Jogo Local Ingressos Dom, 14 de junho Costa do Marfim x Equador (19h, horário da costa leste) Lincoln Financial Field (Filadélfia) Ingressos Sexta-feira, 19 de junho Brasil x Haiti (20h30, horário da costa leste) Lincoln Financial Field (Filadélfia) Ingressos Seg, 22 de junho França x Iraque (17h, horário da costa leste dos EUA) Lincoln Financial Field (Filadélfia) Ingressos Qui, 25 de junho Curaçao x Costa do Marfim (16h, horário da costa leste) Lincoln Financial Field (Filadélfia) Ingressos Sáb, 27 de junho Croácia x Gana (17h, horário da costa leste dos EUA) Lincoln Financial Field (Filadélfia) Ingressos Sáb, 4 de julho Oitavas de final: A definir x A definir (17h, horário da costa leste) Lincoln Financial Field (Filadélfia) Ingressos

O Lincoln Financial Field sediará um total de seis partidas durante a Copa do Mundo da FIFA 2026. Isso inclui cinco jogos da fase de grupos e uma partida nas oitavas de final.

O estádio da Filadélfia, inaugurado em 2003, pode ser usado principalmente para jogos da NFL e do futebol americano universitário, mas também já sediou uma série de outros eventos esportivos e de entretenimento. O Linc já recebeu várias partidas internacionais de futebol, bem como inúmeros amistosos envolvendo alguns dos maiores clubes de futebol do mundo, e em 2024 abriu suas portas para a WrestleMania XL.

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo na Filadélfia no Lincoln Financial Field

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de vendas de última hora: esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub . Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Visão geral do Lincoln Financial Field

Capacidade para a Copa do Mundo 69.000 Ano de inauguração 2003 Equipes residentes Philadelphia Eagles (NFL), time de futebol americano Temple Owls (NCAA) Endereço 1020 Pattison Avenue, Filadélfia, Pensilvânia, 19148 Ingressos Ingressos

O que é o mapa de assentos do Lincoln Financial Field para a Copa do Mundo?

O mapa de assentos do Lincoln Financial Field para a Copa do Mundo utiliza um layout padrão de futebol e é dividido em quatro categorias de ingressos da FIFA, conforme segue:

Categoria 1 (Premium) : Estes são os assentos mais cobiçados, localizados na arquibancada inferior ao longo das laterais (nível 100) e nas seções inferiores do meio de campo, oferecendo a maior proximidade com o gramado.

Categoria 2 (Nível Médio) : Este nível inclui as seções laterais superiores do nível 200, as áreas do clube de canto e seções selecionadas do mezanino posicionadas logo atrás dos gols.

Categoria 3 (Cantos Superiores/Linhas de Fundo) : Esses assentos abrangem as seções dos cantos do nível 200 e as fileiras do andar superior diretamente atrás dos gols, proporcionando uma visão ampla e tática do desenvolvimento da jogada.

Categoria 4 (Assentos Econômicos) : Normalmente reservados para as fileiras mais altas dos cantos e zonas finais do andar superior, oferecendo o ponto de entrada mais acessível.

História do Lincoln Financial Field

O Lincoln Financial Field foi inaugurado em 2003 e, desde então, tem sido a casa do Philadelphia Eagles, da NFL, e do Temple Owls, time famoso no futebol americano universitário.

No entanto, não é surpresa que o Lincoln Financial Field vá sediar seis partidas durante a Copa do Mundo de 2026, já que se tornou um renomado local de futebol. Na verdade, o evento de inauguração do estádio, em agosto de 2003, foi um amistoso de pré-temporada entre o Manchester United e o Barcelona.

Além de sediar partidas da Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2003, várias partidas da Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2025 foram disputadas no estádio da Filadélfia.

Quais times jogam no Lincoln Financial Field?

O Lincoln Financial Field é atualmente a casa do Philadelphia Eagles, time famoso da NFL, e do Temple Owls, da NCAA.

Time Liga Philadelphia Eagles NFL Temple Owls NCAAF

Como chegar ao Lincoln Financial Field

Transporte público

Se você estiver usando transporte público para chegar ao Lincoln Financial Field para qualquer uma das seis partidas da Copa do Mundo, o método mais recomendado é a linha Broad Street da SEPTA. A SEPTA operará trens “Sports Express” de alta frequência diretamente para a área do estádio. A estação NRG é o terminal sul da linha BSL e fica a uma curta caminhada do estádio.

A viagem até o estádio custa uma tarifa padrão de US$ 2,90. Você pode passar facilmente qualquer cartão de crédito/débito sem contato, celular ou relógio nas catracas. No entanto, para as saídas após os jogos, a Filadélfia está oferecendo viagens gratuitas na Linha Broad Street de volta para casa após todos os jogos da Copa do Mundo, a fim de ajudar a dispersar a multidão com eficiência.

De carro

Para chegar ao Lincoln Financial Field de carro durante a Copa do Mundo, você deve reservar com antecedência um passe de estacionamento oficial da FIFA e se preparar para engarrafamentos intensos nos trechos das rodovias I-95 e I-76. Dirigir sem um passe de estacionamento pré-adquirido é altamente desaconselhado, pois os estacionamentos do estádio não vendem vagas para quem chega sem reserva, e os bairros residenciais ao redor aplicam rigorosamente a remoção de veículos sem autorização.

Visitas guiadas ao Lincoln Financial Field

A Official FIFA World Cup 2026 Stadium Tours administra todas as visitas guiadas no Lincoln Financial Field. Esta é a primeira vez que a FIFA concede acesso aos bastidores para mostrar como os principais estádios da NFL são transformados em palcos globais do futebol.

Você será conduzido pelo TickPick Landing, pelos vestiários reaproveitados, pelo túnel das equipes, pela sala de entrevistas pós-jogo e pela beira do campo, bem ao lado da grama híbrida recém-instalada.

Essas visitas especiais específicas para o torneio geralmente acontecem até 2 de julho (embora não estejam disponíveis nos dias de jogos da Copa do Mundo) e custam a partir de aproximadamente US$ 55. A experiência dura cerca de 60 a 90 minutos.

Lugares para comer e beber perto do Lincoln Financial Field

Perto do estádio, o Stateside Live! é um enorme distrito de entretenimento de 1,8 hectares, que reúne vários espaços sob o mesmo teto, incluindo o Victory Beer Hall, a NBC Sports Arena (com uma TV HD de 9,7 metros) e quiosques de comida local como o Geno’s Steaks. Eles oferecem pacotes oficiais do Philadelphia Soccer 2026 para os dias de jogo, com comida, bebida e entretenimento ao vivo.

Outro local a poucos passos do Lincoln Financial Field é o Sports & Social Philly. Localizado dentro do Live! Casino & Hotel, este lounge de primeira classe oferece um serviço completo de refeições à mesa e um ambiente animado, com destaque para um enorme telão de LED de 16 metros e mais 24 televisões.

Quem estiver procurando algo um pouco mais distante pode experimentar o Chickie's & Pete's. Este icônico bar esportivo do sul da Filadélfia é famoso por seu prato exclusivo, o Crabfries, servido com um molho de queijo cremoso. O local é enorme, conta com dois grandes balcões e oferece regularmente serviços de transporte privado de ida e volta para os portões do estádio em dias de grandes eventos.



