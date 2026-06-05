Guia de ingressos para a Copa do Mundo de 2026 em Houston: programação do NRG Stadium, ingressos de última hora e informações sobre os jogos

Houston, temos um problema. Mas é um problema agradável de se ter: uma série de estrelas do futebol de nível mundial exibirá suas habilidades excepcionais nos gramados do Texas nas próximas semanas, e agora você enfrenta o dilema de escolher a qual partida da Copa do Mundo ir.

O NRG Stadium, localizado a alguns quilômetros a sudoeste do centro de Houston, sediará um total de sete partidas durante a Copa do Mundo de 2026, incluindo dois jogos da fase de grupos de Portugal e dois confrontos da fase eliminatória.

O NRG Stadium é um dos 16 locais nos Estados Unidos, Canadá e México que sediarão partidas da Copa do Mundo durante junho e julho, com 48 seleções disputando o maior prêmio do futebol.

Por motivos de patrocínio, o estádio será chamado de “Houston Stadium” durante a Copa do Mundo.

Se você está planejando assistir a uma partida ou simplesmente quer explorar o estádio enquanto estiver na cidade, o GOAL tem tudo o que você precisa saber para uma experiência tranquila e memorável.

Quais jogos da Copa do Mundo de 2026 serão disputados no NRG Stadium?

Data Jogo Local Ingressos Dom, 14 de junho Alemanha x Curaçao (12h CDT) NRG Stadium (Houston) Ingressos Quarta-feira, 17 de junho Portugal x República Democrática do Congo (12h CDT) Estádio NRG (Houston) Ingressos Sáb, 20 de junho Holanda x Suécia (12h CDT) Estádio NRG (Houston) Ingressos Terça-feira, 23 de junho Portugal x Uzbequistão (12h CDT) Estádio NRG (Houston) Ingressos Sexta-feira, 26 de junho Cabo Verde x Arábia Saudita (19h CDT) Estádio NRG (Houston) Ingressos Seg 29 de junho Oitavas de final: Vencedor do Grupo C x Segundo colocado do Grupo F (12h CDT) Estádio NRG (Houston) Ingressos Sáb, 4 de julho Oitavas de final: A definir x A definir (12h CDT) NRG Stadium (Houston) Ingressos

O NRG Stadium sediará um total de sete partidas durante a Copa do Mundo da FIFA 2026. Isso inclui cinco jogos da fase de grupos, uma partida da fase de 32 e uma da fase das oitavas de final.

O estádio multiuso, inaugurado em 2002, já sediou uma série de grandes eventos esportivos e de entretenimento. Além dos jogos regulares da NFL, já recebeu o Super Bowl duas vezes (o Super Bowl XXXVIII em 2004 e o Super Bowl LI em 2017). O NRG Stadium também sediou a WrestleMania em 2009, e alguns dos maiores artistas musicais do mundo já realizaram shows lá.

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de Houston no NRG Stadium

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os sorteios aleatórios antecipados) foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade inicial nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de vendas de última hora: esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub . Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Visão geral do NRG Stadium

Capacidade para a Copa do Mundo 68.311 Ano de inauguração 2002 Equipes residentes Houston Texans (NFL) Endereço One NRG Park, Houston, TX 77054, EUA Ingressos Ingressos

O que é o mapa de assentos do NRG Stadium para a Copa do Mundo?

O mapa de assentos do NRG Stadium para a Copa do Mundo utiliza um layout oval em vários níveis, dividido em quatro categorias principais de ingressos da FIFA, que são as seguintes:

Categoria 1 (Lateral Premium) : Localizados no nível inferior (Nível 100) ao longo das laterais centrais. Oferecem a visão mais direta e próxima do campo.

Categoria 2 (Cantos e Linhas Laterais Estendidas) : Abrange as seções dos cantos do nível inferior e assentos selecionados da linha lateral do nível superior que se estendem para fora a partir do meio de campo.

Categoria 3 (Atrás dos Golos e Cantos Superiores) : Situados nos níveis superiores, diretamente atrás dos golos, bem como nas secções de canto mais altas.

Categoria 4 (Elevado) : Os assentos mais econômicos estão localizados nas seções de canto dos níveis 600 e 700, os mais altos. Eles oferecem uma vista panorâmica, como se fosse de cima.

História do NRG Stadium

O NRG Stadium foi inaugurado em 2002 e, desde então, é a casa do Houston Texans, da NFL. Ficou famoso por ser o primeiro estádio da NFL a ter um teto retrátil.

No entanto, não é surpresa que o NRG Stadium vá sediar sete partidas durante a Copa do Mundo de 2026, já que se tornou um renomado local de futebol. A seleção masculina dos Estados Unidos já jogou lá em várias ocasiões e o México também usa o local para sediar amistosos internacionais.

Falando dos EUA e do México, os vizinhos e rivais se enfrentaram no NRG Stadium em julho passado, na final da Copa Ouro da CONCACAF de 2025. Mais de 70.000 torcedores viram o México conquistar a vitória por 2 a 1 e o troféu.

Quais times jogam no NRG Stadium?

O NRG Stadium é atualmente a casa do Houston Texans, time famoso da NFL.

Time Liga Houston Texans NFL

Como chegar ao NRG Stadium

Transporte público

A melhor e mais eficiente maneira de chegar ao NRG Stadium de transporte público durante a Copa do Mundo é pegar o metrô leve da Linha Vermelha do METRORail, que deixa você a poucos passos dos portões do estádio.

Para acomodar as multidões da Copa do Mundo, os trens estão sendo ampliados para dois vagões e circularão a cada 5 minutos durante os horários de pico do torneio. Uma viagem custa uma tarifa fixa de US$ 1,25. As plataformas do METRO aceitam cartões de crédito, cartões de débito, Apple Pay, Google Pay, ou você pode usar o aplicativo digital Ride METRO.

De carro

Devido ao tráfego intenso nos dias de jogo e aos altos preços do estacionamento no estádio (que muitas vezes ultrapassam US$ 50), as autoridades de transporte locais recomendam fortemente evitar dirigir diretamente até o local do evento. No entanto, se você for de carro, precisará comprar antecipadamente um passe de estacionamento oficial online no site JustPark.

Esteja preparado para rigorosos pontos de controle de segurança e atrasos no trânsito que podem aumentar substancialmente os tempos normais de deslocamento pelo South Loop, West Loop e pela Highway 288.

Visitas guiadas ao NRG Stadium

Visitas oficiais ao NRG Stadium, aprovadas pela FIFA, estão disponíveis em datas selecionadas sem jogos, antes e durante a Copa do Mundo. As visitas duram de 90 minutos a duas horas e oferecem acesso a áreas VIP, zonas de imprensa, vestiários e pontos de observação à beira do campo. Essas visitas exclusivas da Copa do Mundo custam entre US$ 50 e US$ 60 por pessoa.

Fora dos horários de segurança reforçada da Copa do Mundo, as visitas guiadas regulares são organizadas diretamente pelos operadores do NRG Stadium. Normalmente, elas acontecem às 10h15, ao meio-dia e às 14h, às terças e quintas-feiras, e custam cerca de US$ 6 para adultos.

Lugares para comer e beber perto do NRG Stadium

A área ao redor do NRG Stadium é dominada por alguns estabelecimentos gastronômicos típicos do Texas. Esses clássicos, como o Pappasito’s Cantina, o Pappadeaux Seafood Kitchen e o Clutch City Cluckers, ficam bem próximos ao anel viário, tornando-os perfeitos para refeições e bebidas antes ou depois dos jogos. Um aviso: esteja preparado para multidões enormes nos dias de jogo.

Quem estiver procurando uma bebida rápida nas proximidades pode experimentar bares esportivos como o Red River Ice House, que conta com telões em abundância, um pátio ao ar livre, mesa de sinuca e cervejas artesanais locais. Um local mais animado, com áreas internas e externas, é o Swagger, que oferece comida casual de pub, além de várias opções de food trucks.

Para encontrar festas animadas específicas para assistir a jogos de futebol, cervejarias ao ar livre ou uma variedade maior de gastropubs independentes, você pode facilmente pegar a Linha Vermelha do METRORail em direção ao norte, indo para bairros próximos como Rice Village, Midtown ou Downtown.

O Simone on Sunset está organizando festas dedicadas ao futebol em seu pátio coberto ao ar livre e serve pizzas, pratos para compartilhar e coquetéis artesanais. Ou há o Social Beer Garden, que é um enorme espaço interno/externo com uma atmosfera animada. Ele exibirá os jogos da Copa do Mundo em uma tela LED de 6 metros e terá food trucks locais em rodízio para quem sentir fome durante a ação.



