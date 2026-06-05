Guia de ingressos para a Copa do Mundo de 2026 em Atlanta: programação do Mercedes-Benz Stadium, ingressos de última hora e assentos

Atlanta dá as boas-vindas aos melhores jogadores de futebol do mundo neste verão, e a capital da Geórgia está em polvorosa. O Mercedes-Benz Stadium, localizado no centro da cidade, sediará um total de oito partidas durante a Copa do Mundo de 2026, incluindo dois jogos da Espanha na fase de grupos e uma das semifinais.

O Mercedes-Benz Stadium é um dos 16 locais nos Estados Unidos, Canadá e México que sediarão partidas da Copa do Mundo durante junho e julho, com 48 seleções disputando o maior prêmio do futebol.

Por motivos de patrocínio, o estádio será chamado de “Atlanta Stadium” durante a Copa do Mundo.

Se você está planejando assistir a uma partida ou simplesmente quer explorar o estádio enquanto estiver na cidade, o GOAL tem tudo o que você precisa saber para uma experiência tranquila e memorável.

Quais jogos da Copa do Mundo de 2026 serão disputados no Mercedes-Benz Stadium?

Data Jogo Local Ingressos Seg 15 de junho Espanha x Cabo Verde (12h ET) Estádio Mercedes-Benz (Atlanta) Ingressos Qui, 18 de junho República Tcheca x África do Sul (12h ET) Estádio Mercedes-Benz (Atlanta) Ingressos Dom, 21 de junho Espanha x Arábia Saudita (12h ET) Estádio Mercedes-Benz (Atlanta) Ingressos Quarta-feira, 24 de junho Marrocos x Haiti (18h, horário da costa leste dos EUA) Estádio Mercedes-Benz (Atlanta) Ingressos Sáb, 27 de junho República Democrática do Congo x Uzbequistão (19h30, horário da costa leste dos EUA) Estádio Mercedes-Benz (Atlanta) Ingressos Quarta-feira, 1º de julho Oitavas de final: Vencedor do Grupo L x 3º colocado dos Grupos E/H/I/J/K (12h ET) Estádio Mercedes-Benz (Atlanta) Ingressos Terça-feira, 7 de julho Oitavas de final: A definir x A definir (12h ET) Estádio Mercedes-Benz (Atlanta) Ingressos

Quarta-feira, 15 de julho

Semifinal: A definir x A definir (15h, horário da costa leste)

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Ingressos

O Mercedes-Benz Stadium sediará um total de oito partidas durante a Copa do Mundo da FIFA de 2026. Isso inclui cinco jogos da fase de grupos, uma partida nas oitavas de final, uma nas quartas de final e uma semifinal.

O estádio multiuso pode ter sido inaugurado apenas em 2017, mas já sediou uma série de grandes eventos esportivos e de entretenimento. Além dos jogos regulares da NFL e da MLS, ele sediou o Super Bowl LIII em 2019, e alguns dos maiores artistas musicais do mundo já realizaram shows lá.

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de Atlanta no Mercedes-Benz Stadium

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os sorteios aleatórios antecipados) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade inicial nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de vendas de última hora: esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub . Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Visão geral do Mercedes-Benz Stadium

Capacidade para a Copa do Mundo 75.000 Ano de inauguração 2017 Equipes residentes Atlanta Falcons (NFL), Atlanta United FC (MLS) Endereço 1414 Andrew Young International Blvd NW Atlanta, GA 30303, EUA Ingressos Ingressos

O que é o mapa de assentos do Mercedes-Benz Stadium para a Copa do Mundo?

O mapa de assentos do Mercedes-Benz Stadium para a Copa do Mundo apresenta um layout em três níveis otimizado para o futebol. Ele é dividido em níveis padrão 100, 200 e 300, além de suítes premium ao nível do campo. A divisão é a seguinte:

Nível 100 (Setor Inferior) : As fileiras mais baixas são as que ficam mais próximas do campo, embora as fileiras do meio e superiores deste nível ofereçam uma visão mais ampla da ação.

Nível 200 (Club & Mid Bowl) : Este nível oferece comodidades premium, incluindo o AMG Lounge e o Truist Club, localizados diretamente ao longo das linhas do meio de campo.

Nível 300 (Anel Superior) : As seções 301 a 350 ocupam o anel mais alto do estádio. Embora mais distantes da ação, essas fileiras oferecem as categorias de ingressos mais acessíveis (como a Categoria 4) e proporcionam linhas de visão desobstruídas devido à inclinação acentuada das arquibancadas.

História do Mercedes-Benz Stadium

O Mercedes-Benz Stadium foi inaugurado em 2017 para substituir o Georgia Dome, e o Atlanta Falcons, da NFL, e o Atlanta United FC, da MLS, têm sido usuários regulares do local desde então.

Vários eventos anteriormente realizados no Georgia Dome foram transferidos para o Estádio Mercedes-Benz após sua conclusão, incluindo diversos eventos de futebol americano universitário, como a final do campeonato de futebol americano da SEC, o Peach Bowl e o Campeonato Nacional de Playoff de Futebol Americano Universitário (2018, 2025).

Depois de sediar o primeiro Super Bowl de Atlanta em quase vinte anos, em 2019, o Estádio Mercedes-Benz está pronto para receber o maior evento do futebol americano mais uma vez em 2028 (Super Bowl LXII).

Não é surpresa que o Mercedes-Benz Stadium vá sediar oito partidas durante a Copa do Mundo de 2026, já que se tornou um renomado local de futebol. Inúmeras partidas da Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2025 foram disputadas lá, juntamente com algumas partidas durante a Copa América de 2024.

Quais times jogam no Mercedes-Benz Stadium?

O Mercedes-Benz Stadium é atualmente a casa do Atlanta Falcons, da NFL, e do Atlanta United FC, da MLS.

Time Liga Atlanta Falcons NFL Atlanta United FC MLS

Como chegar ao Mercedes-Benz Stadium

Transporte público

A melhor maneira e a mais tranquila de chegar ao Mercedes-Benz Stadium de transporte público, durante a Copa do Mundo, é usar o sistema ferroviário rápido da cidade, o MARTA. O estádio fica bem no centro de Atlanta, o que o torna incrivelmente acessível de trem. Nos dias de jogos da Copa do Mundo, o MARTA operará trens de alta capacidade a cada cinco minutos para atender ao grande fluxo de torcedores.



Uma passagem simples de ida custa US$ 2,50, portanto, uma viagem de ida e volta sai por US$ 5. O MARTA conta com o sistema de tarifas Better Breeze, que permite que você evite completamente as filas nas máquinas de bilhetes das estações. Você pode pagar diretamente nas catracas, usando qualquer cartão bancário sem contato ou uma carteira digital.

De carro

Se você pretende ir de carro ao Mercedes-Benz Stadium, é preciso comprar antecipadamente um passe de estacionamento oficial online no site JustPark. Não é recomendável dirigir diretamente até a área do estádio sem um passe de estacionamento reservado com antecedência, pois você será impedido de entrar no rigoroso perímetro de segurança da FIFA.

O Mercedes-Benz Stadium está localizado na 1414 Andrew Young International Blvd NW, Atlanta, GA 30303. Se possível, é recomendável evitar a Northside Drive e a Centennial Olympic Park Drive. Essas vias principais apresentam graves congestionamentos e estão fortemente bloqueadas devido aos perímetros de segurança e às zonas de torcedores.

Visitas guiadas ao Mercedes-Benz Stadium

As visitas oficiais da Copa do Mundo estão em funcionamento no Mercedes-Benz Stadium até 14 de julho. Trata-se de uma experiência por tempo limitado, específica para o torneio, que oferece acesso aos bastidores do local transformado.



As visitas guiadas por especialistas duram de 60 a 90 minutos e levam você diretamente para dentro das zonas de imprensa da Copa do Mundo, vestiários dos jogadores e áreas VIP. Você também terá acesso a pontos de vista icônicos ao nível do campo.



Os ingressos devem ser comprados com antecedência online, com preços a partir de US$ 55.

Lugares para comer e beber perto do Mercedes-Benz Stadium

Há estabelecimentos para todos os gostos dos fãs da Copa do Mundo perto do Mercedes-Benz Stadium, incluindo uma mistura de animados bares esportivos, cervejarias artesanais locais e restaurantes históricos do sul dos Estados Unidos.

Como a área ficará incrivelmente movimentada nos dias de jogo, é essencial escolher locais com base na proximidade e no clima de torcida.

O Wild Leap Atlanta é um enorme bar com vários andares, situado a poucos passos do estádio. É um dos destinos mais populares nos dias de jogo, com um enorme pátio ao ar livre e fogueiras.

Localizado um pouco ao norte do estádio, no Centennial Park District, fica o Twin Smokers. É ideal para grandes grupos que procuram comida de churrasco com serviço rápido no balcão antes de irem para a partida.

Se você quiser economizar e evitar as multidões nas ruas, o Mercedes-Benz Stadium é famoso por seus preços acessíveis para os torcedores. Dentro do estádio, cachorros-quentes, pretzels e refrigerantes são notoriamente baratos (US$ 2 a US$ 5).



