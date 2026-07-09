Guia de ingressos da Copa do Mundo de 2026 na Filadélfia: Lincoln Financial Field, ingressos de última hora e tabela completa

A Filadélfia é famosa por ter alguns dos torcedores mais ferozmente leais, barulhentos e intensos do mundo dos esportes, e eles estarão em êxtase neste verão, quando o maior torneio de futebol do planeta chegar à sua porta.

O Lincoln Financial Field, que fica dentro do enorme complexo esportivo South Philadelphia Sports Complex, receberá um total de seis partidas durante a Copa do Mundo de 2026, incluindo um dos jogos do Brasil na fase de grupos e um confronto mata-mata das oitavas de final.

A análise de guias dos estádios-sede oferece aos torcedores informações importantes sobre a arquitetura da arena, a disposição dos assentos e a atmosfera local em dia de jogo. Se você está montando suas apostas do torneio de casa, maximizar seu saldo inicial lhe dá mais margem para apostas estratégicas. Confira nossa análise promocional passo a passo para descobrir o mais recente código promocional da Stake ativo.

Quais jogos da Copa do Mundo de 2026 serão no Lincoln Financial Field?

Data Jogo Placar final / ingressos Seg. 15 de jun. Costa do Marfim x Equador 1-0 Sex. 19 de jun. Brasil x Haiti 3-0 Seg. 22 de jun. França x Iraque 3-0 Qui. 25 de jun. Curaçao x Costa do Marfim 0-2 Sáb. 27 de jun. Croácia x Gana 2-1 Sáb. 4 de jul. Oitavas de final: Paraguai x França 0-1

O Lincoln Financial Field receberá um total de seis partidas durante a Copa do Mundo da FIFA de 2026. Isso inclui cinco jogos da fase de grupos e um confronto da fase mata-mata das oitavas de final.

O estádio da Filadélfia, inaugurado em 2003, pode ser usado principalmente para a NFL e para o futebol americano universitário, mas também já sediou uma série de outros eventos esportivos e de entretenimento. O Linc recebeu várias partidas internacionais de futebol, além de numerosos amistosos envolvendo alguns dos maiores clubes de futebol do mundo, e, em 2024, abriu suas portas para a WrestleMania XL.

Como comprar ingressos da Copa do Mundo na Filadélfia para o Lincoln Financial Field

Até hoje, os principais sorteios oficiais de ingressos da Copa do Mundo, incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios, foram encerrados. Com uma demanda recorde, a disponibilidade primária por meio das fases iniciais agora é extremamente limitada.

Aqui está a situação atual da venda de ingressos:

Fase de vendas de última hora: Essa fase está ativa no momento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, aqui as transações acontecem em tempo real. Esta é a janela final para comprar diretamente da FIFA.

Marketplace oficial de revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o fim do torneio.

Marketplaces secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como StubHub . Essas costumam ser as melhores opções para jogos mata-mata de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os termos e condições do site secundário antes de comprar.

Visão geral do Lincoln Financial Field

Capacidade na Copa do Mundo 69.000 Ano de inauguração 2003 Mandante(s) regular(es) Philadelphia Eagles (NFL), Temple Owls football (NCAA) Endereço 1020 Pattison Avenue, Philadelphia, Pennsylvania, 19148

Como é o mapa de assentos da Copa do Mundo no Lincoln Financial Field?

O mapa de assentos da Copa do Mundo no Lincoln Financial Field utiliza um layout padrão de futebol e é dividido em quatro categorias de ingressos da FIFA, da seguinte forma:

Categoria 1 (Premium) : Estes são os assentos mais desejados, localizados no anel inferior ao longo das laterais (nível 100) e nas seções centrais inferiores, oferecendo a maior proximidade com o campo.

Categoria 2 (nível intermediário) : Este nível inclui as seções superiores laterais do nível 200, áreas de clube nos cantos e seções selecionadas de mezanino posicionadas logo atrás dos gols.

Categoria 3 (cantos superiores/linhas de fundo) : Esses assentos abrangem as seções de canto do nível 200 e as fileiras do anel superior diretamente atrás dos gols, proporcionando uma visão ampla e tática do desenvolvimento da partida.

Categoria 4 (assentos econômicos) : Geralmente reservada para as fileiras mais altas dos cantos do anel superior e das áreas atrás dos gols, oferecendo a opção de entrada mais acessível.

História do Lincoln Financial Field

O Lincoln Financial Field foi inaugurado em 2003 e, desde então, é a casa do Philadelphia Eagles, da NFL, e do Temple Owls, famoso no futebol americano universitário.

No entanto, não é surpresa que o Lincoln Financial Field receba seis partidas durante a Copa do Mundo de 2026, já que se tornou um local renomado para o futebol. Na verdade, o evento de abertura no estádio, em agosto de 2003, foi um amistoso de pré-temporada entre Manchester United e Barcelona.

Além de sediar partidas da Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2003, o estádio da Filadélfia também recebeu vários jogos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2025.

Quais equipes jogam no Lincoln Financial Field?

Atualmente, o Lincoln Financial Field é a casa do Philadelphia Eagles, da NFL, e do Temple Owls, da NCAA.

Equipe Liga Philadelphia Eagles NFL Temple Owls NCAAF

Como chegar ao Lincoln Financial Field

Transporte público

Se você for usar transporte público para chegar ao Lincoln Financial Field em qualquer uma das seis partidas da Copa do Mundo, o método mais recomendado é a linha Broad Street da SEPTA. A SEPTA operará trens "Sports Express" de alta frequência diretamente para a área do estádio. A NRG Station é o terminal sul final da BSL e deixa você a uma curta caminhada do estádio.

O deslocamento até o estádio exige uma tarifa padrão de US$ 2,90. Você pode simplesmente aproximar qualquer cartão de crédito/débito por aproximação, celular ou relógio nas catracas. No entanto, para a saída após os jogos, a Filadélfia oferecerá viagens gratuitas na linha Broad Street de volta para casa após cada partida da Copa do Mundo, para ajudar a escoar as multidões com eficiência.

De carro

Para chegar de carro ao Lincoln Financial Field durante a Copa do Mundo, é preciso reservar com antecedência um passe oficial de estacionamento da FIFA e se preparar para congestionamentos severos nos corredores da I-95 e da I-76. Dirigir sem um passe de estacionamento comprado previamente é fortemente desencorajado, porque os estacionamentos do estádio não vendem acesso para quem chega na hora, e os bairros residenciais ao redor aplicam de forma rigorosa o reboque apenas para veículos com autorização.

Visitas guiadas ao Lincoln Financial Field

O Official FIFA World Cup 2026 Stadium Tours administra todas as visitas guiadas ao Lincoln Financial Field. Esta é a primeira vez que a FIFA concede acesso aos bastidores para mostrar como os principais estádios da NFL são transformados em palcos globais do futebol.

Você passará pelo TickPick Landing, os vestiários adaptados, o túnel dos times, a sala de entrevistas pós-jogo e a beira do campo, bem ao lado da grama híbrida recém-instalada.

Essas visitas especiais específicas do torneio geralmente vão até 2 de julho, embora não estejam disponíveis em dias de jogos da Copa do Mundo, e custam a partir de cerca de US$ 55. A experiência dura em torno de 60 a 90 minutos.

Lugares para comer e beber perto do Lincoln Financial Field

Perto do estádio, o Stateside Live! é um enorme distrito de entretenimento de 4,4 acres, com vários estabelecimentos sob o mesmo teto, incluindo o Victory Beer Hall, o NBC Sports Arena, que conta com uma HDTV de 32 pés, e quiosques de comida local como o Geno’s Steaks. Eles oferecem pacotes oficiais Philadelphia Soccer 2026 Match Day com comida, bebida e entretenimento ao vivo.

Outro local a uma distância que pode ser percorrida a pé do Lincoln Financial Field é o Sports & Social Philly. Localizado dentro do Live! Casino & Hotel, esse lounge de primeira linha oferece refeição completa à mesa e uma atmosfera elétrica centrada em uma enorme tela de LED de 52 pés e mais 24 televisores.

Quem quiser algo um pouco mais distante talvez queira experimentar o Chickie's & Pete's. Esse icônico bar esportivo do sul da Filadélfia é lendário por suas famosas Crabfries servidas com um rico molho de queijo. O local é enorme, tem dois grandes bares e costuma oferecer serviços privados de traslado de ida e volta até os portões do estádio em dias de grandes eventos.



