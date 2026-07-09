Houston, temos um problema. É um bom problema para se ter, porém: uma série de estrelas de classe mundial do futebol vai exibir toda a sua habilidade nos gramados texanos nas próximas semanas, e agora você tem apenas o dilema de escolher a qual partida da Copa do Mundo ir.

O NRG Stadium, localizado a vários quilômetros a sudoeste do centro de Houston, receberá um total de sete partidas durante a Copa do Mundo de 2026, incluindo dois jogos de Portugal na fase de grupos e dois confrontos do mata-mata.

Analisar as especificações do estádio, os recursos do teto retrátil e as rotas de transporte local é essencial para os torcedores que viajarão a Houston para os jogos do torneio. Os fãs que acompanharão à distância também podem preparar suas estratégias de dia de jogo garantindo as principais ofertas de boas-vindas com casas de apostas líderes. Visite nossa página promocional para conferir hoje o mais recente código promocional da Melbet ativo.

Quais jogos da Copa do Mundo de 2026 serão no NRG Stadium?

Data Jogo Ingressos qua., 17 de jun. Portugal x RD Congo (12h CDT) 1-1 sáb., 20 de jun. Países Baixos x Suécia (12h CDT) 5-1 ter., 23 de jun. Portugal x Uzbequistão (12h CDT) 5-0 sex., 26 de jun. Cabo Verde x Arábia Saudita (19h CDT) 0-0 seg., 29 de jun. Fase de 32 avos: Brasil x Japão (12h CDT) 2-1 sáb., 4 de jul. Oitavas de final: Canadá x Marrocos (12h CDT) 0-3

O NRG Stadium receberá um total de sete partidas durante a Copa do Mundo da FIFA de 2026. Isso inclui cinco jogos da fase de grupos, um confronto na fase de 32 avos e um nas oitavas de final.

O estádio multiuso, inaugurado em 2002, já sediou uma série de grandes eventos esportivos e de entretenimento. Além dos jogos regulares da NFL, recebeu o Super Bowl duas vezes (Super Bowl XXXVIII, em 2004, e Super Bowl LI, em 2017). O NRG Stadium também sediou a WrestleMania em 2009, e alguns dos maiores artistas musicais do mundo já fizeram shows no local.

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo em Houston no NRG Stadium

Até hoje, as principais loterias oficiais de ingressos da Copa do Mundo, incluindo a pré-venda Visa e os sorteios aleatórios iniciais, foram encerradas. Com uma demanda recorde, a disponibilidade primária por meio das fases iniciais agora é extremamente limitada.

Este é o status atual das vendas de ingressos:

Fase de vendas de última hora: Essa fase está ativa no momento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário das loterias, aqui as transações acontecem em tempo real. Esta é a janela final para comprar diretamente da FIFA.

Marketplace oficial de revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o fim do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub . Essas costumam ser as melhores opções para jogos de mata-mata de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre confira os T&Cs do site secundário antes de comprar.

Visão geral do NRG Stadium

Capacidade para a Copa do Mundo 68.311 Ano de inauguração 2002 Inquilino(s) regular(es) Houston Texans (NFL) Endereço One NRG Park, Houston, TX 77054, EUA Ingressos Ingressos

Como é o mapa de assentos da Copa do Mundo no NRG Stadium?

O mapa de assentos da Copa do Mundo no NRG Stadium utiliza um layout oval de vários níveis, dividido em quatro categorias principais de ingressos da FIFA, que são as seguintes:

Categoria 1 (laterais premium) : localizada no anel inferior (nível 100) ao longo das laterais centrais. Essas oferecem as visões mais diretas e próximas do campo.

Categoria 2 (escanteios e laterais estendidas) : cobre os setores de escanteio do anel inferior e assentos selecionados das laterais do anel superior que se estendem para fora a partir do meio-campo.

Categoria 3 (atrás dos gols e escanteios superiores) : situada nos níveis superiores diretamente atrás dos gols, bem como nos setores de escanteio mais altos.

Categoria 4 (maior elevação) : os assentos mais econômicos ficam localizados nos setores de escanteio mais altos dos níveis 600 e 700. Eles oferecem uma vista panorâmica, de cima.

História do NRG Stadium

O NRG Stadium foi inaugurado em 2002 e, desde então, é a casa do Houston Texans, da NFL. Notavelmente, tornou-se o primeiro estádio da NFL a ter um teto retrátil.

No entanto, não é surpresa que o NRG Stadium receba sete partidas durante a Copa do Mundo de 2026, já que se tornou um local renomado para o futebol. A seleção masculina dos Estados Unidos já jogou lá em várias ocasiões, e o México também usa o estádio para amistosos internacionais.

Falando em Estados Unidos e México, os vizinhos e rivais se enfrentaram no NRG Stadium em julho passado, na final da Copa Ouro da CONCACAF de 2025. Mais de 70.000 torcedores viram o México conquistar a vitória por 2 a 1 e o troféu.

Quais times jogam no NRG Stadium?

Atualmente, o NRG Stadium é a casa do Houston Texans, famoso time da NFL.

Time Liga Houston Texans NFL

Como chegar ao NRG Stadium

Transporte público

A melhor e mais eficiente forma de chegar ao NRG Stadium de transporte público durante a Copa do Mundo é pegar o VLT METRORail Red Line, que deixa você a uma curta caminhada dos portões do estádio.

Para acomodar as multidões da Copa do Mundo, os trens estão sendo ampliados para capacidade de dois vagões e circularão a cada 5 minutos nos horários de pico do torneio. Uma viagem simples custará uma tarifa fixa de US$ 1,25. As plataformas da METRO aceitam cartões de crédito, cartões de débito, Apple Pay, Google Pay, ou você pode usar o aplicativo digital Ride METRO.

De carro

Por causa do trânsito extremo em dia de jogo e dos altos preços de estacionamento no estádio, que frequentemente ultrapassam US$ 50, as autoridades locais de transporte recomendam fortemente evitar ir de carro diretamente ao local. No entanto, se você for usar seu carro, precisará comprar antecipadamente online um passe oficial de estacionamento no JustPark.

Esteja preparado para controles de segurança rigorosos e atrasos no deslocamento que podem aumentar substancialmente os tempos normais de viagem pelo South Loop, West Loop e pela Highway 288.

Visitas guiadas ao NRG Stadium

Os tours oficiais do NRG Stadium aprovados pela FIFA estão disponíveis em datas selecionadas sem jogo antes e durante a Copa do Mundo. As visitas duram de 90 minutos a duas horas e dão acesso a áreas premium de hospitalidade, zonas de imprensa, vestiários e pontos de observação à beira do campo. Esses tours exclusivos da Copa do Mundo custam em torno de US$ 50 a US$ 60 por pessoa.

Fora das janelas de alta segurança da Copa do Mundo, os tours públicos padrão são administrados diretamente pelos operadores do NRG Stadium. Eles costumam ser programados às 10h15, ao meio-dia e às 14h às terças e quintas-feiras, e têm preço de cerca de US$ 6 para adultos.

Lugares para comer e beber perto do NRG Stadium

A área ao redor do NRG Stadium é dominada por alguns estabelecimentos gastronômicos tradicionais do Texas. Esses locais consagrados, como Pappasito's Cantina, Pappadeaux Seafood Kitchen e Clutch City Cluckers, ficam logo após o anel viário, o que os torna perfeitos para refeições e bebidas antes ou depois do jogo. Um aviso: prepare-se para multidões imensas em dia de partida.

Quem procura uma bebida rápida nas proximidades pode experimentar bares esportivos como o Red River Ice House, que conta com muitas telonas, pátio ao ar livre, mesa de sinuca e cervejas artesanais locais. Um local interno/externo mais agitado é o Swagger, que oferece comida casual de pub, além de várias opções alternativas de food trucks.

Para encontrar animadas watch parties específicas de futebol, beer gardens ao ar livre ou uma variedade maior de gastropubs independentes, você pode facilmente pegar a METRORail Red Line no sentido norte até bairros próximos, como Rice Village, Midtown ou Downtown.

O Simone on Sunset está organizando festas dedicadas ao futebol em seu pátio externo coberto e serve pizzas, pratos para compartilhar e coquetéis artesanais. Outra opção é o Social Beer Garden, um enorme espaço interno/externo com ambiente vibrante. O local exibirá partidas da Copa do Mundo em uma tela de LED de 20 pés e tem food trucks locais rotativos para quem quiser beliscar durante a ação.