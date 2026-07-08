Atlanta dá as boas-vindas aos melhores jogadores de futebol do mundo neste verão e agora tem apenas mais uma partida final para receber entre os jogos da Copa do Mundo: uma semifinal entre Noruega ou Inglaterra vs Argentina ou Suíça.

O Mercedes-Benz Stadium, que fica na região central da cidade, recebeu um total de oito partidas durante a Copa do Mundo de 2026, incluindo dois jogos da fase de grupos da Espanha e uma das semifinais.

Entender os recursos do estádio, as condições do gramado e as rotas de transporte ajuda os torcedores que viajam a se prepararem para uma experiência inesquecível de dia de jogo ao vivo. Os fãs que acompanham de longe também podem otimizar suas estratégias para o torneio garantindo incentivos premium de casas de apostas antes do pontapé inicial. Acesse nosso guia promocional dedicado para resgatar um excelente pacote de boas-vindas com nosso código promocional da Stake verificado.

Quais jogos da Copa do Mundo de 2026 serão no Mercedes-Benz Stadium?

Data Jogo Preços médios de revenda Ingressos qua., 15 de jul. Semifinal: Noruega ou Inglaterra vs Argentina ou Suíça (15h ET) US$ 1.100 - US$ 4.500 Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo em Atlanta no Mercedes-Benz Stadium?

Até hoje, os principais sorteios oficiais de ingressos da Copa do Mundo, incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios, foram encerrados. Com uma demanda recorde, a disponibilidade primária por meio das fases iniciais agora é extremamente limitada.

Aqui está o status atual da venda de ingressos:

Fase de vendas de última hora: essa fase está ativa no momento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, aqui as transações acontecem em tempo real. Esta é a janela final para comprar diretamente da FIFA.

Marketplace oficial de revenda da FIFA: esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o fim do torneio.

Mercados secundários: os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como a StubHub . Essas costumam ser as melhores opções para jogos de mata-mata com alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os T&Cs do site secundário antes de comprar.

Visão geral do Mercedes-Benz Stadium

Capacidade na Copa do Mundo 75.000 Ano de inauguração 2017 Inquilino(s) regular(es) Atlanta Falcons (NFL), Atlanta United FC (MLS) Endereço 1414 Andrew Young International Blvd NW Atlanta, GA 30303, USA

Como é o mapa de assentos da Copa do Mundo no Mercedes-Benz Stadium?

O mapa de assentos da Copa do Mundo no Mercedes-Benz Stadium apresenta uma configuração em três anéis otimizada para o futebol. Ele é categorizado nos níveis padrão 100, 200 e 300, além de suítes premium ao nível do campo. A divisão é a seguinte:

Nível 100 (anel inferior) : as fileiras mais baixas oferecem maior proximidade com o gramado, embora as fileiras médias e mais altas desse nível proporcionem uma visão mais abrangente da ação.

Nível 200 (club e anel intermediário) : este nível conta com comodidades premium, incluindo o AMG Lounge e o Truist Club, localizados diretamente ao longo das linhas de meio-campo.

Nível 300 (anel superior) : as seções 301 a 350 ocupam o anel mais alto do estádio. Embora fiquem mais distantes da ação, essas fileiras oferecem as categorias de ingressos mais acessíveis, como a Categoria 4, e garantem linhas de visão claras devido à inclinação acentuada das arquibancadas.

História do Mercedes-Benz Stadium

O Mercedes-Benz Stadium foi inaugurado em 2017 como substituto do Georgia Dome, e o Atlanta Falcons, da NFL, e o Atlanta United FC, da MLS, têm sido inquilinos regulares do local desde então.

Vários eventos antes realizados no Georgia Dome foram transferidos para o Mercedes-Benz Stadium após sua conclusão, incluindo múltiplos eventos de futebol americano universitário, como a final da SEC, o Peach Bowl e o College Football Playoff National Championship (2018, 2025).

Depois de receber o primeiro Super Bowl de Atlanta em quase vinte anos, em 2019, o Mercedes-Benz Stadium está programado para sediar novamente o maior evento do futebol americano em 2028 (Super Bowl LXII).

Não é surpresa que o Mercedes-Benz Stadium vá receber oito partidas durante a Copa do Mundo de 2026, já que ele se tornou um renomado palco de futebol. Diversos jogos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2025 aconteceram lá, junto com algumas partidas durante a Copa América de 2024.

Quais times jogam no Mercedes-Benz Stadium?

Atualmente, o Mercedes-Benz Stadium é a casa do Atlanta Falcons, da NFL, e do Atlanta United FC, da famosa MLS.

Time Liga Atlanta Falcons NFL Atlanta United FC MLS

Como chegar ao Mercedes-Benz Stadium

Transporte público

A melhor e mais tranquila forma de chegar ao Mercedes-Benz Stadium de transporte público durante a Copa do Mundo é usar o sistema ferroviário urbano da cidade, o MARTA. O estádio fica diretamente no centro de Atlanta, o que o torna extremamente acessível de trem. Nos dias de jogos da Copa do Mundo, o MARTA operará trens de alta capacidade a cada cinco minutos para lidar com as enormes multidões do futebol.



Uma tarifa padrão única de ida custa US$ 2,50, então uma viagem de ida e volta sai por US$ 5. O MARTA conta com o sistema tarifário Better Breeze atualizado, que permite pular completamente as filas das máquinas de venda nas estações. Você pode pagar diretamente nas catracas usando qualquer cartão bancário por aproximação ou uma carteira digital.

De carro

Se você pretende ir de carro ao Mercedes-Benz Stadium, precisa comprar antecipadamente online um passe oficial de estacionamento no JustPark. Dirigir diretamente até a área do estádio sem um passe de estacionamento reservado com antecedência é fortemente desaconselhado, pois você será barrado no rígido perímetro de segurança da FIFA.

O Mercedes-Benz Stadium está localizado em 1414 Andrew Young International Blvd NW Atlanta, GA 30303. Vale a pena evitar a Northside Drive e a Centennial Olympic Park Drive, se possível. Essas vias principais enfrentam gargalos severos de trânsito e têm muitos bloqueios por causa dos perímetros de segurança e das fan zones.

Visitas guiadas ao Mercedes-Benz Stadium

As excursões oficiais da Copa do Mundo estão acontecendo no Mercedes-Benz Stadium até 14 de julho. Esta é uma experiência por tempo limitado, específica do torneio, que oferece acesso aos bastidores do local transformado.



As visitas guiadas por especialistas duram de 60 a 90 minutos e levam você diretamente para dentro das áreas de mídia da Copa do Mundo, dos vestiários dos jogadores e das áreas premium dos clubes. Você também terá acesso a pontos de observação icônicos ao nível do campo.



Os ingressos devem ser comprados antecipadamente online, com preços padrão a partir de US$ 55.

Lugares para comer e beber perto do Mercedes-Benz Stadium

Há estabelecimentos para agradar a todos os gostos dos fãs da Copa do Mundo perto do Mercedes-Benz Stadium, incluindo uma mistura de bares esportivos vibrantes, cervejarias artesanais locais e restaurantes históricos do sul dos Estados Unidos.

Como a área ficará extremamente movimentada nos dias de jogos, escolher lugares com base na proximidade e no ambiente de torcida é essencial.

O Wild Leap Atlanta é uma enorme taproom de vários andares, localizada a poucos passos do estádio. É um dos destinos mais populares em dias de jogo, com um grande pátio ao ar livre e fogueiras.

Localizado um pouco ao norte do estádio, no Centennial Park District, está o Twin Smokers. É ideal para grupos grandes que procuram churrasco em serviço rápido antes de seguir para a partida.

Se você quiser economizar e evitar as multidões nas ruas, o Mercedes-Benz Stadium é famoso por sua política de preços voltada para o torcedor. Dentro dos portões do estádio, cachorros-quentes, pretzels e refrigerantes são famosos por serem baratos (US$ 2–US$ 5).



