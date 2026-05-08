Assim que seus ingressos para os jogos da Copa do Mundo de 2026 forem confirmados, você terá que começar a planejar seu itinerário para o dia do jogo. Um fator fundamental, é claro, é como você vai se deslocar de e para o estádio de maneira tranquila e sem estresse, para aproveitar ao máximo sua experiência na Copa do Mundo.
Cada uma das 16 cidades-sede da Copa do Mundo espalhadas pela América do Norte possui seus próprios sistemas de transporte, e a preparação será fundamental para que seu dia especial transcorra sem complicações desnecessárias.
Deixe a GOAL mostrar a você todas as informações mais recentes sobre transporte para a Copa do Mundo de 2026, incluindo quais são os melhores meios de transporte a serem usados nos diversos locais.
Estacionamento e transporte na Copa do Mundo: uma visão geral
|Cidade-sede / Estádio
|Custo do estacionamento (dia do jogo)
|Principais meios de transporte público
|Custo do transporte (ida e volta)
|Nova Iorque/NJ (MetLife)
|Não há estacionamento no local
|NJ Transit (trem)
|US$ 105,00 (limite máximo)
|Los Angeles (SoFi)
|$300,00
|Metrô de LA + Ônibus
|$3,50
|Miami (Hard Rock)
|$175,00 - $250,00
|Brightline / Ônibus de traslado
|$20,00+ / Grátis
|Boston (Gillette)
|$175,00
|MBTA Commuter Rail
|$80,00
|Dallas (AT&T)
|$125,00 - $175,00
|TRE + Ônibus de traslado
|$12,00
|Filadélfia (Lincoln)
|$115,00 - $125,00
|Linha Broad Street
|$0,00 (Gratuito após o jogo)
|Kansas City (Arrowhead)
|$75,00 - $125,00
|Ônibus do estádio
|$15,00
|Houston (NRG)
|$99,00 - $125,00
|Linha Vermelha do METRORail
|$2,50
|Atlanta (Mercedes-Benz)
|$99,00
|MARTA
|$5,00
|Seattle (Lumen Field)
|$125,00+
|Link Light Rail
|$6,50
|São Francisco (Levi's)
|$125,00+
|VTA Light Rail / BART
|$15,00 - $25,00
|Toronto (BMO Field)
|$80,00+ (Limitado)
|GO Transit / TTC
|$7,00 - $15,00
|Vancouver (BC Place)
|$75,00+ (Lotado)
|SkyTrain
|$6,50 - $10,00
|Cidade do México (Azteca)
|Variável
|Metrô / Trem Leve
|10 pesos (0,60 $)
Quais são as opções de estacionamento disponíveis nos locais da Copa do Mundo de 2026?
O estacionamento no local em todos os 16 estádios da Copa do Mundo é extremamente limitado e deve ser planejado com cuidado para evitar ser impedido de entrar no perímetro de segurança.
A zona de proibição de estacionamento: MetLife Stadium
Para os jogos no MetLife Stadium (incluindo a final de 19 de julho), não há vagas de estacionamento no local para os espectadores.
Os torcedores que forem de carro até Meadowlands devem reservar vagas fora do local no American Dream Mall, onde as tarifas subiram para US$ 225 por jogo, ou utilizar os ônibus oficiais do sistema “park-and-ride”.
Reserva oficial via JustPark
Todos os estacionamentos devem ser pré-adquiridos pelo JustParhttps://go.skimresources.com?id=211948X1692227&xs=1&xcust=goal-tat&url=https%3A%2F%2Fwww.justpark.com%2Fus%2Fevent-parking%2Ffifa-world-cup-2026rk, parceiro oficial da FIFA para 2026.
Não serão aceitos pagamentos no local, nos portões do estádio.
Observe que a maioria dos passes é alocada em lotes. Você provavelmente receberá sua designação específica de lote e sua autorização digital por e-mail de 7 a 10 dias antes do início da partida.
Regras de elegibilidade rigorosas
- Apenas para portadores de ingressos: O estacionamento é restrito aos espectadores do jogo. Muitas vezes, é necessário apresentar o ingresso do jogo no celular apenas para entrar no complexo de estacionamento do estádio.
- Correspondência de e-mail: É necessário usar no JustPark o mesmo endereço de e-mail vinculado à sua conta oficial de ingressos da FIFA. Discrepâncias podem fazer com que sua reserva seja automaticamente sinalizada ou cancelada.
- Preços: Embora algumas vagas continuem custando US$ 75, os preços médios para jogos de destaque subiram para US$ 175 por veículo.
Os custos estimados de estacionamento para a Copa do Mundo de 2026 por estádio são os seguintes:
|Estádio
|Cidade
|Preço (aprox.)
|MetLife Stadium
|Nova Iorque/NJ
|Sem estacionamento no local
|Estádio SoFi
|Los Angeles
|US$ 250 - US$ 300
|Estádio Gillette
|Boston
|$175
|Estádio Hard Rock
|Miami
|$175 - $200
|Lincoln Financial Field
|Filadélfia
|$115 - $125
|Estádio AT&T
|Dallas
|$75 - $125
|Estádio Arrowhead
|Kansas City
|$75 - $100
|Estádio NRG
|Houston
|$99 - $125
|Estádio Mercedes-Benz
|Atlanta
|$99
|Lumen Field
|Seattle
|$125+
|Levi's Stadium
|São Francisco
|$125+
Observação: os preços do estacionamento nos locais dos eventos no Canadá e no México (Toronto, Vancouver, Cidade do México, Guadalajara, Monterrey) ainda não foram totalmente divulgados no portal oficial, mas espera-se que as tarifas sigam modelos semelhantes de “preços variáveis” para períodos de alta demanda.
Espera-se que as tarifas de estacionamento aumentem à medida que o torneio avança da fase de grupos para as eliminatórias.
Como usar o transporte público durante a Copa do Mundo de 2026?
Embora alguns espectadores da Copa do Mundo prefiram dirigir e estacionar, muitas das cidades-sede estão promovendo planos “sem carros”, recomendando o uso de transporte público ou serviços de ônibus.
Economias e incentivos no transporte
Enquanto algumas cidades estão oferecendo incentivos, outras simplificaram seus sistemas de pagamento. Em Seattle, os torcedores podem comprar um Passe de 3 Dias da Copa do Mundo especial por US$ 18, válido para todo o transporte regional.
Viagens de ida e volta econômicas continuam disponíveis em Atlanta (US$ 5 via MARTA) e Los Angeles (US$ 3,50 via LA Metro).
Preços críticos e limites de capacidade
Esteja preparado para sobretaxas por alta demanda. Após uma recente queda nos preços, as passagens de ida e volta da NJ Transit para o MetLife Stadium custam agora US$ 105 (antes eram US$ 150).
Esses bilhetes têm um limite de 40.000 por partida, exigem compra antecipada pelo aplicativo da NJ Transit e incluem uma pulseira física obrigatória para a viagem de volta. Em Miami, o estacionamento no Hard Rock Stadium atingiu o pico de US$ 249,99 para jogos de destaque.
Logística essencial para o dia do jogo
- A caminhada do último trecho: os pontos de caronas compartilhadas em estádios como o SoFi e o AT&T ficam em zonas restritas, o que muitas vezes exige uma caminhada de 20 a 30 minutos até os portões. É proibido deixar passageiros diretamente no estádio nos dias de jogo.
- Evite as filas: Evite as filas nas máquinas de bilhetes carregando antecipadamente cartões digitais de transporte ou aplicativos, como TAP (LA), Breeze (Atlanta) ou myORCA (Seattle/Sound Transit).
Exemplos dos principais meios de transporte e custos das cidades-sede da Copa do Mundo de 2026 são apresentados abaixo:
|Estádio
|Cidade
|Meio(s) de transporte
|Preço
|Estádio MetLife
|Nova York/NJ
|Trem NJ Transit / Ônibus de traslado
|US$ 150 / US$ 80
|Estádio Gillette
|Boston
|Trem especial para o dia do jogo / Ônibus da organização anfitriã
|$80 / $95
|Lincoln Financial Field
|Filadélfia
|Linha Broad Street
|US$ 2,90 antes do jogo, gratuito após o jogo)
|Estádio AT&T
|Dallas
|TRE + Ônibus de traslado
|$6 ($0 pelo ônibus)
|Estádio Arrowhead
|Kansas City
|Ônibus do estádio
|$15
|Estádio Hard Rock
|Miami
|Trem Brightline / Ônibus de traslado
|$20,40+ / Grátis
|Estádio Levi's
|São Francisco
|VTA Light Rail / BART
|US$ 11 - US$ 22
|SoFi Stadium
|Los Angeles
|Metrô de LA
|$3,50
|Estádio Mercedes-Benz
|Atlanta
|MARTA
|$5
|Estádio NRG
|Houston
|Linha Vermelha do MetroRail
|$3
|Lumen Field
|Seattle
|Link Light Rail / Sounder
|US$ 3,25 a US$ 5,75
|Toronto
|BMO Field
|TTC / GO Transit
|a partir de $3,30
|Vancouver
|BC Place
|SkyTrain
|a partir de $3,20
|Cidades do México
|Várias
|Metrô / Ônibus local
|5 pesos (US$ 0,30)
Aplicativos como Uber e Lyft (EUA/Canadá) ou DiDi (México) estarão disponíveis em determinados locais para quem deseja utilizar serviços de táxi compartilhado.
No entanto, é importante saber que os preços podem subir repentinamente imediatamente antes e depois dos jogos, e que alguns estádios terão áreas restritas para embarque e desembarque.
Como comprar ingressos de última hora para os jogos da Copa do Mundo de 2026?
- A Fase de Vendas de Última Hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
- O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
- Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.
Onde será a Copa do Mundo da FIFA 2026?
A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, México e Estados Unidos.
Serão disputadas 104 partidas ao longo de 39 dias em toda a América do Norte. Confira abaixo as cidades e os estádios que servirão de sede:
|País
|Estádio (Cidade)
|Capacidade
|Canadá
|BC Place (Vancouver)
|48.821
|BMO Field (Toronto)
|45.000
|México
|Estádio Azteca (Cidade do México)
|83.000
|Estádio Akron (Guadalajara)
|44.330
|Estádio BBVA (Monterrey)
|50.113
|Estados Unidos
|Estádio Mercedes-Benz (Atlanta)
|67.382
|Estádio Gillette (Foxborough)
|63.815
|Estádio AT&T (Dallas)
|70.122
|Estádio NRG (Houston)
|68.311
|Estádio Arrowhead (Kansas City)
|67.513
|SoFi Stadium (Inglewood)
|69.650
|Hard Rock Stadium (Miami)
|64.091
|Estádio MetLife (East Rutherford)
|78.576
|Lincoln Financial Field (Filadélfia)
|65.827
|Levi's Stadium (São Francisco)
|69.391
|Lumen Field (Seattle)
|65.123
Qual é a programação por estádio da Copa do Mundo de 2026?
Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos).
|Local
|Data
|Jogo (hora do início)
|Ingressos
|Toronto, Canadá (BMO Field)
|12 de junho
|Grupo B: Canadá x Bósnia e Herzegovina (15h, horário da costa leste)
|Ingressos
|17 de junho
|Grupo L: Gana x Panamá (19h, horário da costa leste dos EUA)
|Ingressos
|20 de junho
|Grupo E: Alemanha x Costa do Marfim (16h, horário da costa leste dos EUA)
|Ingressos
|23 de junho
|Grupo L: Panamá x Croácia (19h, horário da costa leste dos EUA)
|Ingressos
|26 de junho
|Grupo I: Senegal x Iraque (15h, horário da costa leste dos EUA)
|Ingressos
|2 de julho
|Oitavas de final: Segundo colocado do Grupo K x Segundo colocado do Grupo L (19h, horário da costa leste dos EUA)
|Ingressos
|Vancouver, Canadá (BC Place)
|13 de junho
|Grupo D: Austrália x Turquia (21h PT)
|Ingressos
|18 de junho
|Grupo B: Canadá x Catar (15h PT)
|Ingressos
|21 de junho
|Grupo G: Nova Zelândia x Egito (18h PT)
|Ingressos
|24 de junho
|Grupo B: Suíça x Canadá (12h PT)
|Ingressos
|26 de junho
|Grupo G: Nova Zelândia x Bélgica (20h PT)
|Ingressos
|2 de julho
|Oitavas de final: Vencedor do Grupo B x Terceiro colocado dos Grupos E/F/G/I/J (20h PT)
|Ingressos
|7 de julho
|Oitavas de final: Vencedor da partida 85 x Vencedor da partida 87 (13h PT)
|Ingressos
|Guadalajara, México (Estádio Akron)
|11 de junho
|Grupo A: Coreia do Sul x República Tcheca (20h CST)
|Ingressos
|18 de junho
|Grupo A: México x Coreia do Sul (19h CST)
|Ingressos
|23 de junho
|Grupo K: Colômbia x República Democrática do Congo (20h CST)
|Ingressos
|26 de junho
|Grupo H: Uruguai x Espanha (18h CST)
|Ingressos
|Cidade do México, México (Estádio Banorte)
|11 de junho
|Grupo A: México x África do Sul (13h CST)
|Ingressos
|17 de junho
|Grupo K: Uzbequistão x Colômbia (20h CST)
|Ingressos
|24 de junho
|Grupo A: República Tcheca x México (19h CST)
|Ingressos
|30 de junho
|Oitavas de final: Vencedor do Grupo A x Terceiro colocado dos Grupos C/E/F/H/I (19h CST)
|Ingressos
|5 de julho
|Oitavas de final: Vencedor da partida 79 x Vencedor da partida 80 (18h CST)
|Ingressos
|Monterrey, México (Estádio BBVA)
|14 de junho
|Grupo F: Suécia x Tunísia (20h CT)
|Ingressos
|20 de junho
|Grupo F: Tunísia x Japão (22h CT)
|Ingressos
|24 de junho
|Grupo A: África do Sul x Coreia do Sul (19h CT)
|Ingressos
|29 de junho
|Oitavas de final: Vencedor do Grupo F x Segundo colocado do Grupo C (19h CT)
|Ingressos
|Atlanta, EUA (Mercedes-Benz Stadium)
|15 de junho
|Grupo H: Espanha x Cabo Verde (12h, horário da costa leste)
|Ingressos
|18 de junho
|Grupo A: Vencedor do Caminho D da UEFA x África do Sul (12h ET)
|Ingressos
|21 de junho
|Grupo H: Espanha x Arábia Saudita (12h ET)
|Ingressos
|24 de junho
|Grupo C: Marrocos x Haiti (18h, horário da costa leste dos EUA)
|Ingressos
|27 de junho
|Grupo K: República Democrática do Congo x Uzbequistão (19h30, horário da costa leste dos EUA)
|Ingressos
|1º de julho
|Oitavas de final: Vencedor do Grupo L x Terceiro colocado dos Grupos E/H/I/J/K (12h ET)
|Ingressos
|7 de julho
|Oitavas de final: Vencedor da partida 86 x Vencedor da partida 88 (12h ET)
|Ingressos
|15 de julho
|Semifinais: Vencedores da partida 99 x Vencedores da partida 100 (15h ET)
|Ingressos
|Foxborough, EUA (Gillette Stadium)
|13 de junho
|Grupo C: Haiti x Escócia (21h, horário da costa leste dos EUA)
|Ingressos
|16 de junho
|Grupo I: Vencedor da Repescagem 2 da FIFA x Noruega (18h, horário da costa leste)
|Ingressos
|19 de junho
|Grupo C: Escócia x Marrocos (18h, horário da costa leste dos EUA)
|Ingressos
|23 de junho
|Grupo L: Inglaterra x Gana (16h, horário da costa leste dos EUA)
|Ingressos
|26 de junho
|Grupo I: Noruega x França (15h, horário da costa leste dos EUA)
|Ingressos
|29 de junho
|Oitavas de final: Vencedor do Grupo E x Terceiro colocado dos Grupos A/B/C/D/F (16h30, horário da costa leste dos EUA)
|Ingressos
|9 de julho
|Quartas de final: Vencedor da partida 89 x Vencedor da partida 90 (16h, horário da costa leste dos EUA)
|Ingressos
|Arlington, EUA (AT&T Stadium)
|14 de junho
|Grupo F: Holanda x Japão (15h CDT)
|Ingressos
|17 de junho
|Grupo L: Inglaterra x Croácia (15h CDT)
|Ingressos
|22 de junho
|Grupo J: Argentina x Áustria (12h CDT)
|Ingressos
|25 de junho
|Grupo F: Japão x Suécia (18h CDT)
|Ingressos
|27 de junho
|Grupo J: Jordânia x Argentina (21h CDT)
|Ingressos
|30 de junho
|Oitavas de final: Segundo colocado do Grupo E x Segundo colocado do Grupo I (12h CDT)
|Ingressos
|3 de julho
|Oitavas de final: Segundo colocado do Grupo D x Segundo colocado do Grupo G (13h CDT)
|Ingressos
|6 de julho
|Oitavas de final: Vencedor da partida 83 x Vencedor da partida 84 (14h CDT)
|Ingressos
|14 de julho
|Semifinais: Vencedores da partida 97 x Vencedores da partida 98 (14h CDT)
|Ingressos
|Houston, EUA (NRG Stadium)
|14 de junho
|Grupo E: Alemanha x Curaçao (12h CDT)
|Ingressos
|17 de junho
|Grupo K: Portugal x República Democrática do Congo (12h CDT)
|Ingressos
|20 de junho
|Grupo A: Holanda x Suécia (12h CDT)
|Ingressos
|23 de junho
|Grupo K: Portugal x Uzbequistão (12h CDT)
|Ingressos
|26 de junho
|Grupo H: Cabo Verde x Arábia Saudita (19h CDT)
|Ingressos
|29 de junho
|Oitavas de final: Vencedor do Grupo C x Segundo colocado do Grupo F (12h CDT)
|Ingressos
|4 de julho
|Oitavas de final: Vencedor da partida 73 x Vencedor da partida 75 (12h CDT)
|Ingressos
|Kansas City, EUA (Arrowhead Stadium)
|16 de junho
|Grupo J: Argentina x Argélia (19h CT)
|Ingressos
|20 de junho
|Grupo E: Equador x Curaçao (18h CT)
|Ingressos
|25 de junho
|Grupo F: Tunísia x Holanda (17h CT)
|Ingressos
|27 de junho
|Grupo J: Argélia x Áustria (20h CT)
|Ingressos
|3 de julho
|Oitavas de final: Vencedor do Grupo K x Terceiro colocado dos Grupos D/E/I/J/L (19h30 CT)
|Ingressos
|11 de julho
|Quartas de final: Vencedor da partida 95 x Vencedor da partida 96 (19h CT)
|Ingressos
|Los Angeles, EUA (SoFi Stadium)
|12 de junho
|Grupo D: EUA x Paraguai (18h PT)
|Ingressos
|15 de junho
|Grupo G: Irã x Nova Zelândia (18h PT
|Ingressos
|18 de junho
|Grupo B: Suíça x Bósnia-Herzegovina (12h PT)
|Ingressos
|21 de junho
|Grupo G: Bélgica x Irã (12h PT)
|Ingressos
|25 de junho
|Grupo D: Turquia x EUA (19h PT)
|Ingressos
|28 de junho
|Oitavas de final: Segundo colocado do Grupo A x Segundo colocado do Grupo B (12h PT)
|Ingressos
|2 de julho
|Oitavas de final: Vencedor do Grupo H x Segundo colocado do Grupo J (12h PT)
|Ingressos
|10 de julho
|Quartas de final: Vencedor da partida 93 x Vencedor da partida 94 (12h PT)
|Ingressos
|Miami, EUA (Hard Rock Stadium)
|15 de junho
|Grupo H: Arábia Saudita x Uruguai (18h, horário da costa leste)
|Ingressos
|21 de junho
|Grupo H: Uruguai x Cabo Verde (18h, horário da costa leste dos EUA)
|Ingressos
|24 de junho
|Grupo C: Escócia x Brasil (18h, horário da costa leste dos EUA)
|Ingressos
|27 de junho
|Grupo K: Colômbia x Portugal (19h30, horário da costa leste dos EUA)
|Ingressos
|3 de julho
|Oitavas de final: Vencedor do Grupo J x Segundo colocado do Grupo H (18h, horário da costa leste dos EUA)
|Ingressos
|11 de julho
|Quartas de final: Vencedor da partida 91 x Vencedor da partida 92 (17h, horário da costa leste dos EUA)
|Ingressos
|18 de julho
|Disputa pelo terceiro lugar: Perdedores da partida 101 x Perdedores da partida 102 (17h ET)
|Ingressos
|Nova Jersey, EUA (MetLife Stadium)
|13 de junho
|Grupo C: Brasil x Marrocos (18h, horário da costa leste dos EUA)
|Ingressos
|16 de junho
|Grupo I: França x Senegal (15h, horário da costa leste dos EUA)
|Ingressos
|22 de junho
|Grupo I: Noruega x Senegal (20h, horário da costa leste dos EUA)
|Ingressos
|25 de junho
|Grupo E: Equador x Alemanha (16h, horário da costa leste dos EUA)
|Ingressos
|27 de junho
|Grupo L: Panamá x Inglaterra (17h, horário da costa leste dos EUA)
|Ingressos
|30 de junho
|Oitavas de final: Vencedor do Grupo I x Terceiro colocado dos Grupos C/D/F/G/H (17h ET)
|Ingressos
|5 de julho
|Oitavas de final: Vencedores da partida 76 x Vencedores da partida 78 (16h, horário da costa leste dos EUA)
|Ingressos
|19 de julho
|Final: Vencedores da partida 101 x Vencedores da partida 102 (15h, horário da costa leste dos EUA)
|Ingressos
|Filadélfia, EUA (Lincoln Financial Field)
|14 de junho
|Grupo E: Costa do Marfim x Equador (19h, horário da costa leste dos EUA)
|Ingressos
|19 de junho
|Grupo C: Brasil x Haiti (21h, horário da costa leste)
|Ingressos
|22 de junho
|Grupo I: França x Iraque (17h, horário da costa leste dos EUA)
|Ingressos
|25 de junho
|Grupo E: Curaçao x Costa do Marfim (16h, horário da costa leste dos EUA)
|Ingressos
|27 de junho
|Grupo L: Croácia x Gana (17h, horário da costa leste dos EUA)
|Ingressos
|4 de julho
|Oitavas de final: Vencedor da partida 74 x Vencedor da partida 77 (17h, horário da costa leste dos EUA)
|Ingressos
|Santa Clara, EUA (Levi's Stadium)
|13 de junho
|Grupo B: Catar x Suíça (12h PT)
|Ingressos
|16 de junho
|Grupo J: Áustria x Jordânia (21h PT)
|Ingressos
|19 de junho
|Grupo D: Turquia x Paraguai (21h PT)
|Ingressos
|22 de junho
|Grupo J: Jordânia x Argélia (20h PT)
|Ingressos
|25 de junho
|Grupo D: Paraguai x Austrália (19h PT)
|Ingressos
|1º de julho
|Oitavas de final: Vencedor do Grupo D x Terceiro colocado dos Grupos B/E/F/I/J (17h PT)
|Ingressos
|Seattle, EUA (Lumen Field)
|15 de junho
|Grupo G: Bélgica x Egito (12h PT)
|Ingressos
|19 de junho
|Grupo D: EUA x Austrália (12h PT)
|Ingressos
|24 de junho
|Grupo B: Bósnia-Herzegovina x Catar (12h PT)
|Ingressos
|26 de junho
|Grupo G: Egito x Irã (20h PT)
|Ingressos
|1º de julho
|Oitavas de final: Vencedor do Grupo G x Terceiro colocado dos Grupos A/E/H/I/J (13h PT)
|Ingressos
|6 de julho
|Oitavas de final: Vencedor da partida 81 x Vencedor da partida 82 (17h PT)
|Ingressos