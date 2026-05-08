Assim que seus ingressos para os jogos da Copa do Mundo de 2026 forem confirmados, você terá que começar a planejar seu itinerário para o dia do jogo. Um fator fundamental, é claro, é como você vai se deslocar de e para o estádio de maneira tranquila e sem estresse, para aproveitar ao máximo sua experiência na Copa do Mundo.

Cada uma das 16 cidades-sede da Copa do Mundo espalhadas pela América do Norte possui seus próprios sistemas de transporte, e a preparação será fundamental para que seu dia especial transcorra sem complicações desnecessárias.

Deixe a GOAL mostrar a você todas as informações mais recentes sobre transporte para a Copa do Mundo de 2026, incluindo quais são os melhores meios de transporte a serem usados nos diversos locais.

Estacionamento e transporte na Copa do Mundo: uma visão geral

Cidade-sede / Estádio Custo do estacionamento (dia do jogo) Principais meios de transporte público Custo do transporte (ida e volta) Nova Iorque/NJ (MetLife) Não há estacionamento no local NJ Transit (trem) US$ 105,00 (limite máximo) Los Angeles (SoFi) $300,00 Metrô de LA + Ônibus $3,50 Miami (Hard Rock) $175,00 - $250,00 Brightline / Ônibus de traslado $20,00+ / Grátis Boston (Gillette) $175,00 MBTA Commuter Rail $80,00 Dallas (AT&T) $125,00 - $175,00 TRE + Ônibus de traslado $12,00 Filadélfia (Lincoln) $115,00 - $125,00 Linha Broad Street $0,00 (Gratuito após o jogo) Kansas City (Arrowhead) $75,00 - $125,00 Ônibus do estádio $15,00 Houston (NRG) $99,00 - $125,00 Linha Vermelha do METRORail $2,50 Atlanta (Mercedes-Benz) $99,00 MARTA $5,00 Seattle (Lumen Field) $125,00+ Link Light Rail $6,50 São Francisco (Levi's) $125,00+ VTA Light Rail / BART $15,00 - $25,00 Toronto (BMO Field) $80,00+ (Limitado) GO Transit / TTC $7,00 - $15,00 Vancouver (BC Place) $75,00+ (Lotado) SkyTrain $6,50 - $10,00 Cidade do México (Azteca) Variável Metrô / Trem Leve 10 pesos (0,60 $)

Quais são as opções de estacionamento disponíveis nos locais da Copa do Mundo de 2026?

O estacionamento no local em todos os 16 estádios da Copa do Mundo é extremamente limitado e deve ser planejado com cuidado para evitar ser impedido de entrar no perímetro de segurança.

A zona de proibição de estacionamento: MetLife Stadium

Para os jogos no MetLife Stadium (incluindo a final de 19 de julho), não há vagas de estacionamento no local para os espectadores.

Os torcedores que forem de carro até Meadowlands devem reservar vagas fora do local no American Dream Mall, onde as tarifas subiram para US$ 225 por jogo, ou utilizar os ônibus oficiais do sistema “park-and-ride”.

Reserva oficial via JustPark

Todos os estacionamentos devem ser pré-adquiridos pelo JustParhttps://go.skimresources.com?id=211948X1692227&xs=1&xcust=goal-tat&url=https%3A%2F%2Fwww.justpark.com%2Fus%2Fevent-parking%2Ffifa-world-cup-2026rk, parceiro oficial da FIFA para 2026.

Não serão aceitos pagamentos no local, nos portões do estádio.

Observe que a maioria dos passes é alocada em lotes. Você provavelmente receberá sua designação específica de lote e sua autorização digital por e-mail de 7 a 10 dias antes do início da partida.

Regras de elegibilidade rigorosas

Apenas para portadores de ingressos: O estacionamento é restrito aos espectadores do jogo. Muitas vezes, é necessário apresentar o ingresso do jogo no celular apenas para entrar no complexo de estacionamento do estádio.

O estacionamento é restrito aos espectadores do jogo. Muitas vezes, é necessário apenas para entrar no complexo de estacionamento do estádio. Correspondência de e-mail: É necessário usar no JustPark o mesmo endereço de e-mail vinculado à sua conta oficial de ingressos da FIFA . Discrepâncias podem fazer com que sua reserva seja automaticamente sinalizada ou cancelada .

É no JustPark vinculado à sua . Discrepâncias podem fazer com que sua reserva seja . Preços: Embora algumas vagas continuem custando US$ 75, os preços médios para jogos de destaque subiram para US$ 175 por veículo.

Os custos estimados de estacionamento para a Copa do Mundo de 2026 por estádio são os seguintes:

Estádio Cidade Preço (aprox.) MetLife Stadium Nova Iorque/NJ Sem estacionamento no local Estádio SoFi Los Angeles US$ 250 - US$ 300 Estádio Gillette Boston $175 Estádio Hard Rock Miami $175 - $200 Lincoln Financial Field Filadélfia $115 - $125 Estádio AT&T Dallas $75 - $125 Estádio Arrowhead Kansas City $75 - $100 Estádio NRG Houston $99 - $125 Estádio Mercedes-Benz Atlanta $99 Lumen Field Seattle $125+ Levi's Stadium São Francisco $125+



Observação: os preços do estacionamento nos locais dos eventos no Canadá e no México (Toronto, Vancouver, Cidade do México, Guadalajara, Monterrey) ainda não foram totalmente divulgados no portal oficial, mas espera-se que as tarifas sigam modelos semelhantes de “preços variáveis” para períodos de alta demanda.

Espera-se que as tarifas de estacionamento aumentem à medida que o torneio avança da fase de grupos para as eliminatórias.

Como usar o transporte público durante a Copa do Mundo de 2026?

Embora alguns espectadores da Copa do Mundo prefiram dirigir e estacionar, muitas das cidades-sede estão promovendo planos “sem carros”, recomendando o uso de transporte público ou serviços de ônibus.

Economias e incentivos no transporte

Enquanto algumas cidades estão oferecendo incentivos, outras simplificaram seus sistemas de pagamento. Em Seattle, os torcedores podem comprar um Passe de 3 Dias da Copa do Mundo especial por US$ 18, válido para todo o transporte regional.

Viagens de ida e volta econômicas continuam disponíveis em Atlanta (US$ 5 via MARTA) e Los Angeles (US$ 3,50 via LA Metro).

Preços críticos e limites de capacidade

Esteja preparado para sobretaxas por alta demanda. Após uma recente queda nos preços, as passagens de ida e volta da NJ Transit para o MetLife Stadium custam agora US$ 105 (antes eram US$ 150).

Esses bilhetes têm um limite de 40.000 por partida, exigem compra antecipada pelo aplicativo da NJ Transit e incluem uma pulseira física obrigatória para a viagem de volta. Em Miami, o estacionamento no Hard Rock Stadium atingiu o pico de US$ 249,99 para jogos de destaque.

Logística essencial para o dia do jogo

A caminhada do último trecho: os pontos de caronas compartilhadas em estádios como o SoFi e o AT&T ficam em zonas restritas, o que muitas vezes exige uma caminhada de 20 a 30 minutos até os portões. É proibido deixar passageiros diretamente no estádio nos dias de jogo.

os pontos de caronas compartilhadas em estádios como ficam em zonas restritas, o que muitas vezes exige uma até os portões. nos dias de jogo. Evite as filas: Evite as filas nas máquinas de bilhetes carregando antecipadamente cartões digitais de transporte ou aplicativos, como TAP (LA), Breeze (Atlanta) ou myORCA (Seattle/Sound Transit).

Exemplos dos principais meios de transporte e custos das cidades-sede da Copa do Mundo de 2026 são apresentados abaixo:

Estádio Cidade Meio(s) de transporte Preço Estádio MetLife Nova York/NJ Trem NJ Transit / Ônibus de traslado US$ 150 / US$ 80 Estádio Gillette Boston Trem especial para o dia do jogo / Ônibus da organização anfitriã $80 / $95 Lincoln Financial Field Filadélfia Linha Broad Street US$ 2,90 antes do jogo, gratuito após o jogo) Estádio AT&T Dallas TRE + Ônibus de traslado $6 ($0 pelo ônibus) Estádio Arrowhead Kansas City Ônibus do estádio $15 Estádio Hard Rock Miami Trem Brightline / Ônibus de traslado $20,40+ / Grátis Estádio Levi's São Francisco VTA Light Rail / BART US$ 11 - US$ 22 SoFi Stadium Los Angeles Metrô de LA $3,50 Estádio Mercedes-Benz Atlanta MARTA $5 Estádio NRG Houston Linha Vermelha do MetroRail $3 Lumen Field Seattle Link Light Rail / Sounder US$ 3,25 a US$ 5,75 Toronto BMO Field TTC / GO Transit a partir de $3,30 Vancouver BC Place SkyTrain a partir de $3,20 Cidades do México Várias Metrô / Ônibus local 5 pesos (US$ 0,30)

Aplicativos como Uber e Lyft (EUA/Canadá) ou DiDi (México) estarão disponíveis em determinados locais para quem deseja utilizar serviços de táxi compartilhado.

No entanto, é importante saber que os preços podem subir repentinamente imediatamente antes e depois dos jogos, e que alguns estádios terão áreas restritas para embarque e desembarque.

Como comprar ingressos de última hora para os jogos da Copa do Mundo de 2026?

A Fase de Vendas de Última Hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Onde será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, México e Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 39 dias em toda a América do Norte. Confira abaixo as cidades e os estádios que servirão de sede:

País Estádio (Cidade) Capacidade Canadá BC Place (Vancouver) 48.821 BMO Field (Toronto) 45.000 México Estádio Azteca (Cidade do México) 83.000 Estádio Akron (Guadalajara) 44.330 Estádio BBVA (Monterrey) 50.113 Estados Unidos Estádio Mercedes-Benz (Atlanta) 67.382 Estádio Gillette (Foxborough) 63.815 Estádio AT&T (Dallas) 70.122 Estádio NRG (Houston) 68.311 Estádio Arrowhead (Kansas City) 67.513 SoFi Stadium (Inglewood) 69.650 Hard Rock Stadium (Miami) 64.091 Estádio MetLife (East Rutherford) 78.576 Lincoln Financial Field (Filadélfia) 65.827 Levi's Stadium (São Francisco) 69.391 Lumen Field (Seattle) 65.123

Qual é a programação por estádio da Copa do Mundo de 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos).