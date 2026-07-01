Assim que seus ingressos para os jogos da Copa do Mundo de 2026 forem confirmados, você precisará começar a planejar seu itinerário para o dia do jogo. Um fator fundamental, é claro, é como você vai se deslocar de e para o estádio de maneira tranquila e sem estresse, para aproveitar ao máximo sua experiência na Copa do Mundo.

Cada uma das 16 cidades-sede da Copa do Mundo, espalhadas pela América do Norte, possui seu próprio sistema de transporte, e a preparação será fundamental para que seu dia especial transcorra sem complicações desnecessárias.

Deixe a GOAL mostrar a você todas as informações mais recentes sobre transporte para a Copa do Mundo de 2026, incluindo quais são os melhores meios de transporte a serem usados nos diversos locais.

Estacionamento e transporte na Copa do Mundo: uma visão geral

Cidade-sede / Estádio Custo do estacionamento (dia de jogo) Principais meios de transporte público Custo do transporte (ida e volta) Nova York/NJ (MetLife) Não há estacionamento no local NJ Transit (trem) US$ 105,00 (limite máximo) Los Angeles (SoFi) US$ 300,00 Metrô de LA + Ônibus de traslado US$ 3,50 Miami (Hard Rock) US$ 175,00 – US$ 250,00 Brightline / Ônibus de traslado US$ 20,00+ / Grátis Boston (Gillette) $175,00 Trem suburbano da MBTA US$ 80,00 Dallas (AT&T) US$ 125,00 – US$ 175,00 TRE + Ônibus de traslado US$ 12,00 Filadélfia (Lincoln) $115,00 - $125,00 Linha Broad Street $0,00 (grátis após o jogo) Kansas City (Arrowhead) $75,00 - $125,00 Ônibus do estádio $15,00 Houston (NRG) $99,00 - $125,00 Linha Vermelha do METRORail US$ 2,50 Atlanta (Mercedes-Benz) US$ 99,00 MARTA $5,00 Seattle (Lumen Field) $125,00+ Link Light Rail $6,50 São Francisco (Levi's) $125,00+ Metrô leve da VTA / BART US$ 15,00 – US$ 25,00 Toronto (BMO Field) $80,00+ (limitado) GO Transit / TTC $7,00 - $15,00 Vancouver (BC Place) $75,00+ (vagas limitadas) SkyTrain $6,50 - $10,00 Cidade do México (Azteca) Variável Metrô / Trem Leve 10 pesos (US$ 0,60)

Quais são as opções de estacionamento disponíveis nos locais da Copa do Mundo de 2026?

O estacionamento no local em todos os 16 estádios da Copa do Mundo é extremamente limitado e deve ser planejado com cuidado para evitar ser impedido de entrar no perímetro de segurança.

A zona de proibição de estacionamento: MetLife Stadium

Para as partidas no MetLife Stadium (incluindo a final de 19 de julho), não há vagas de estacionamento no local para os espectadores.

Os torcedores que forem de carro até Meadowlands devem reservar vagas fora do local, no American Dream Mall, onde as tarifas subiram para US$ 225 por jogo, ou utilizar os ônibus oficiais do sistema “park-and-ride”.

Reserva oficial via JustPark

Todos os estacionamentos devem ser adquiridos antecipadamente pelo JustPark, parceiro oficial da FIFA para 2026.

Não serão aceitos pagamentos no local, nos portões do estádio.

Observe que a maioria dos passes é alocada em lotes. Você provavelmente receberá a indicação específica do seu estacionamento e a autorização digital por e-mail de 7 a 10 dias antes do início da partida.

Regras rígidas de elegibilidade

Somente para portadores de ingressos: o estacionamento é restrito aos espectadores da partida. Muitas vezes, você precisará apresentar seu ingresso digital no celular apenas para entrar no complexo de estacionamento do estádio.

o estacionamento é restrito aos espectadores da partida. Muitas vezes, você precisará apenas para entrar no complexo de estacionamento do estádio. Correspondência de e-mail: você deve usar no JustPark o mesmo endereço de e-mail vinculado à sua conta oficial de ingressos da FIFA . Discrepâncias podem fazer com que sua reserva seja automaticamente sinalizada ou cancelada .

você no JustPark vinculado à sua . Discrepâncias podem fazer com que sua reserva seja . Preços: Embora algumas vagas continuem custando US$ 75, os preços médios para jogos de destaque subiram para US$ 175 por veículo.

Os custos estimados de estacionamento para a Copa do Mundo de 2026, por estádio, são os seguintes:

Estádio Cidade Preço (aprox.) MetLife Stadium Nova York/NJ Não há estacionamento no local Estádio SoFi Los Angeles US$ 250 – US$ 300 Estádio Gillette Boston US$ 175 Estádio Hard Rock Miami US$ 175 – US$ 200 Lincoln Financial Field Filadélfia US$ 115 - US$ 125 Estádio AT&T Dallas US$ 75 - US$ 125 Estádio Arrowhead Kansas City US$ 75 - US$ 100 Estádio NRG Houston US$ 99 - US$ 125 Estádio Mercedes-Benz Atlanta US$ 99 Lumen Field Seattle $125+ Levi’s Stadium São Francisco $125+



Observação: os preços do estacionamento nos locais do Canadá e do México (Toronto, Vancouver, Cidade do México, Guadalajara, Monterrey) ainda não foram totalmente divulgados no portal oficial, mas espera-se que as tarifas sigam modelos semelhantes de “preços variáveis” para períodos de alta demanda.

Espera-se que as tarifas de estacionamento aumentem à medida que o torneio avança da fase de grupos para as fases eliminatórias.

Como usar o transporte público durante a Copa do Mundo de 2026?

Embora alguns espectadores da Copa do Mundo prefiram dirigir e estacionar, muitas das cidades-sede estão promovendo planos “sem carros”, recomendando o uso de transporte público ou serviços de ônibus de traslado.

Economias e incentivos no transporte público

Enquanto algumas cidades estão oferecendo incentivos, outras simplificaram seus sistemas de pagamento. Em Seattle, os torcedores podem adquirir um passe especial de três dias para a Copa do Mundo, no valor de US$ 18, que cobre todo o transporte regional.

Viagens de ida e volta econômicas continuam disponíveis em Atlanta (US$ 5 via MARTA) e Los Angeles (US$ 3,50 via LA Metro).

Preços críticos e limites de capacidade

Esteja preparado para sobretaxas devido à alta demanda. Após uma recente queda nos preços, as passagens de ida e volta da NJ Transit para o MetLife Stadium custam agora US$ 105 (antes eram US$ 150).

Essas passagens têm um limite de 40.000 por partida, exigem compra antecipada pelo aplicativo da NJ Transit e incluem uma pulseira física obrigatória para a viagem de volta. Em Miami, o estacionamento no Hard Rock Stadium chegou a US$ 249,99 para jogos de destaque.

Logística essencial para o dia da partida

A caminhada da “última milha”: os pontos de encontro de caronas compartilhadas em estádios como o SoFi e o AT&T estão localizados em zonas restritas, muitas vezes exigindo uma caminhada de 20 a 30 minutos até os portões. É proibido deixar passageiros diretamente no estádio nos dias de jogo.

os pontos de encontro de caronas compartilhadas em estádios como estão localizados em zonas restritas, muitas vezes exigindo uma até os portões. nos dias de jogo. Evite as filas: evite as filas nas máquinas de bilhetes carregando antecipadamente cartões digitais de transporte ou aplicativos, como TAP (LA), Breeze (Atlanta) ou myORCA (Seattle/Sound Transit).

Veja abaixo exemplos dos principais meios de transporte e custos nas cidades-sede da Copa do Mundo de 2026:

Estádio Cidade Modo(s) de transporte Preço Estádio MetLife Nova York/NJ Trem da NJ Transit / Ônibus de traslado US$ 150 / US$ 80 Estádio Gillette Boston Comboio especial para o dia do jogo / Ônibus da organização anfitriã US$ 80 / US$ 95 Lincoln Financial Field Filadélfia Linha Broad Street US$ 2,90 antes do jogo, gratuito após o jogo) Estádio AT&T Dallas TRE + Ônibus de traslado US$ 6 (US$ 0 pelo ônibus) Estádio Arrowhead Kansas City Ônibus do estádio US$ 15 Estádio Hard Rock Miami Trem Brightline / Ônibus de traslado US$ 20,40+ / Grátis Estádio Levi's São Francisco VTA Light Rail / BART US$ 11 – US$ 22 Estádio SoFi Los Angeles LA Metro US$ 3,50 Estádio Mercedes-Benz Atlanta MARTA US$ 5 Estádio NRG Houston Linha Vermelha do MetroRail US$ 3 Lumen Field Seattle Link Light Rail / Sounder US$ 3,25 a US$ 5,75 Toronto BMO Field TTC / GO Transit a partir de US$ 3,30 Vancouver BC Place SkyTrain a partir de $3,20 Cidades do México Várias Metrô / Ônibus local 5 pesos (US$ 0,30)

Aplicativos como Uber e Lyft (EUA/Canadá) ou DiDi (México) estarão disponíveis em determinados locais para quem deseja utilizar serviços de táxi compartilhado.

No entanto, é importante saber que os preços podem subir repentinamente imediatamente antes e depois dos jogos, e alguns estádios terão áreas restritas para embarque e desembarque.

Como comprar ingressos de última hora para os jogos da Copa do Mundo de 2026?

A Fase de Vendas de Última Hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, não se trata de um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Essa é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, não se trata de um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Essa é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Onde será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, no México e nos Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 39 dias em toda a América do Norte. Confira abaixo as cidades e os estádios que serão utilizados como sedes:

País Estádio (Cidade) Capacidade Canadá BC Place (Vancouver) 48.821 BMO Field (Toronto) 45.000 México Estádio Azteca (Cidade do México) 83.000 Estádio Akron (Guadalajara) 44.330 Estádio BBVA (Monterrey) 50.113 Estados Unidos Estádio Mercedes-Benz (Atlanta) 67.382 Estádio Gillette (Foxborough) 63.815 Estádio AT&T (Dallas) 70.122 Estádio NRG (Houston) 68.311 Estádio Arrowhead (Kansas City) 67.513 Estádio SoFi (Inglewood) 69.650 Hard Rock Stadium (Miami) 64.091 Estádio MetLife (East Rutherford) 78.576 Lincoln Financial Field (Filadélfia) 65.827 Levi’s Stadium (São Francisco) 69.391 Lumen Field (Seattle) 65.123

Qual é a programação por estádio da Copa do Mundo de 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos).

Estádio Data Partida (hora do início) Ingressos Toronto, Canadá (BMO Field) 12 de junho Grupo B: Canadá x Bósnia e Herzegovina (15h, horário da costa leste) Ingressos 17 de junho Grupo L: Gana x Panamá (19h, horário da costa leste dos EUA) Ingressos 20 de junho Grupo E: Alemanha x Costa do Marfim (16h, horário da costa leste dos EUA) Ingressos 23 de junho Grupo L: Panamá x Croácia (19h, horário da costa leste dos EUA) Ingressos 26 de junho Grupo I: Senegal x Iraque (15h, horário da costa leste dos EUA) Ingressos 2 de julho Oitavas de final: Segundo colocado do Grupo K x Segundo colocado do Grupo L (19h, horário da costa leste dos EUA) Ingressos Vancouver, Canadá (BC Place) 13 de junho Grupo D: Austrália x Turquia (21h, horário do Pacífico) Ingressos 18 de junho Grupo B: Canadá x Catar (15h, horário do Pacífico) Ingressos 21 de junho Grupo G: Nova Zelândia x Egito (18h, horário do Pacífico) Ingressos 24 de junho Grupo B: Suíça x Canadá (12h PT) Ingressos 26 de junho Grupo G: Nova Zelândia x Bélgica (20h, horário do Pacífico) Ingressos 2 de julho Oitavas de final: Vencedor do Grupo B x Terceiro colocado dos Grupos E/F/G/I/J (20h, horário do Pacífico) Ingressos 7 de julho Oitavas de final: Vencedor da partida 85 x Vencedor da partida 87 (13h, horário do Pacífico) Ingressos Guadalajara, México (Estádio Akron) 11 de junho Grupo A: Coreia do Sul x Tchequia (20h CST) Ingressos 18 de junho Grupo A: México x Coreia do Sul (19h CST) Ingressos 23 de junho Grupo K: Colômbia x República Democrática do Congo (20h CST) Ingressos 26 de junho Grupo H: Uruguai x Espanha (18h CST) Ingressos Cidade do México, México (Estádio Banorte) 11 de junho Grupo A: México x África do Sul (13h CST) Ingressos 17 de junho Grupo K: Uzbequistão x Colômbia (20h CST) Ingressos 24 de junho Grupo A: República Tcheca x México (19h CST) Ingressos 30 de junho Oitavas de final: Vencedor do Grupo A x Terceiro colocado dos Grupos C/E/F/H/I (19h CST) Ingressos 5 de julho Oitavas de final: Vencedor da partida 79 x Vencedor da partida 80 (18h CST) Ingressos Monterrey, México (Estádio BBVA) 14 de junho Grupo F: Suécia x Tunísia (20h, horário central) Ingressos 20 de junho Grupo F: Tunísia x Japão (22h, horário central) Ingressos 24 de junho Grupo A: África do Sul x Coreia do Sul (19h, horário central) Ingressos 29 de junho Oitavas de final: Vencedor do Grupo F x Segundo colocado do Grupo C (19h, horário central) Ingressos Atlanta, EUA (Mercedes-Benz Stadium) 15 de junho Grupo H: Espanha x Cabo Verde (12h, horário da costa leste) Ingressos 18 de junho Grupo A: Vencedor da Chave D da UEFA x África do Sul (12h, horário da costa leste dos EUA) Ingressos 21 de junho Grupo H: Espanha x Arábia Saudita (12h, horário da costa leste dos EUA) Ingressos 24 de junho Grupo C: Marrocos x Haiti (18h, horário da costa leste dos EUA) Ingressos 27 de junho Grupo K: República Democrática do Congo x Uzbequistão (19h30, horário da costa leste dos EUA) Ingressos 1º de julho Oitavas de final: Vencedor do Grupo L x Terceiro colocado dos Grupos E/H/I/J/K (12h, horário da costa leste dos EUA) Ingressos 7 de julho Oitavas de final: Vencedor da partida 86 x Vencedor da partida 88 (12h ET) Ingressos 15 de julho Semifinais: Vencedores da partida 99 x Vencedores da partida 100 (15h, horário da costa leste dos EUA) Ingressos Foxborough, EUA (Gillette Stadium) 13 de junho Grupo C: Haiti x Escócia (21h, horário da costa leste dos EUA) Ingressos 16 de junho Grupo I: Vencedor da Repescagem 2 da FIFA x Noruega (18h, horário da costa leste) Ingressos 19 de junho Grupo C: Escócia x Marrocos (18h, horário da costa leste dos EUA) Ingressos 23 de junho Grupo L: Inglaterra x Gana (16h, horário da costa leste dos EUA) Ingressos 26 de junho Grupo I: Noruega x França (15h, horário da costa leste dos EUA) Ingressos 29 de junho Oitavas de final: Vencedor do Grupo E x Terceiro colocado dos Grupos A/B/C/D/F (16h30, horário da costa leste dos EUA) Ingressos 9 de julho Quartas de final: Vencedor da partida 89 x Vencedor da partida 90 (16h, horário da costa leste dos EUA) Ingressos Arlington, EUA (AT&T Stadium) 14 de junho Grupo F: Holanda x Japão (15h CDT) Ingressos 17 de junho Grupo L: Inglaterra x Croácia (15h CDT) Ingressos 22 de junho Grupo J: Argentina x Áustria (12h CDT) Ingressos 25 de junho Grupo F: Japão x Suécia (18h CDT) Ingressos 27 de junho Grupo J: Jordânia x Argentina (21h CDT) Ingressos 30 de junho Oitavas de final: Segundo colocado do Grupo E x Segundo colocado do Grupo I (12h CDT) Ingressos 3 de julho Oitavas de final: segundo colocado do Grupo D x segundo colocado do Grupo G (13h CDT) Ingressos 6 de julho Oitavas de final: Vencedor da partida 83 x Vencedor da partida 84 (14h CDT) Ingressos 14 de julho Semifinais: Vencedores da partida 97 x Vencedores da partida 98 (14h CDT) Ingressos Houston, EUA (NRG Stadium) 14 de junho Grupo E: Alemanha x Curaçao (12h CDT) Ingressos 17 de junho Grupo K: Portugal x República Democrática do Congo (12h CDT) Ingressos 20 de junho Grupo A: Holanda x Suécia (12h CDT) Ingressos 23 de junho Grupo K: Portugal x Uzbequistão (12h CDT) Ingressos 26 de junho Grupo H: Cabo Verde x Arábia Saudita (19h CDT) Ingressos 29 de junho Oitavas de final: Vencedor do Grupo C x Segundo colocado do Grupo F (12h CDT) Ingressos 4 de julho Oitavas de final: Vencedor da partida 73 x Vencedor da partida 75 (12h CDT) Ingressos Kansas City, EUA (Arrowhead Stadium) 16 de junho Grupo J: Argentina x Argélia (19h, horário central) Ingressos 20 de junho Grupo E: Equador x Curaçao (18h, horário central) Ingressos 25 de junho Grupo F: Tunísia x Holanda (17h, horário central) Ingressos 27 de junho Grupo J: Argélia x Áustria (20h, horário central) Ingressos 3 de julho Oitavas de final: Vencedor do Grupo K x Terceiro colocado dos Grupos D/E/I/J/L (19h30, horário central) Ingressos 11 de julho Quartas de final: Vencedor da partida 95 x Vencedor da partida 96 (19h, horário central) Ingressos Los Angeles, EUA (SoFi Stadium) 12 de junho Grupo D: EUA x Paraguai (18h, horário do Pacífico) Ingressos 15 de junho Grupo G: Irã x Nova Zelândia (18h, horário do Pacífico) Ingressos 18 de junho Grupo B: Suíça x Bósnia-Herzegovina (12h PT) Ingressos 21 de junho Grupo G: Bélgica x Irã (12h PT) Ingressos 25 de junho Grupo D: Turquia x EUA (19h, horário do Pacífico) Ingressos 28 de junho Oitavas de final: Segundo colocado do Grupo A x Segundo colocado do Grupo B (12h PT) Ingressos 2 de julho Oitavas de final: vencedor do Grupo H x segundo colocado do Grupo J (12h PT) Ingressos 10 de julho Quartas de final: Vencedor da partida 93 x Vencedor da partida 94 (12h PT) Ingressos Miami, EUA (Hard Rock Stadium) 15 de junho Grupo H: Arábia Saudita x Uruguai (18h, horário da costa leste) Ingressos 21 de junho Grupo H: Uruguai x Cabo Verde (18h, horário da costa leste dos EUA) Ingressos 24 de junho Grupo C: Escócia x Brasil (18h, horário da costa leste dos EUA) Ingressos 27 de junho Grupo K: Colômbia x Portugal (19h30, horário da costa leste dos EUA) Ingressos 3 de julho Oitavas de final: Vencedor do Grupo J x Segundo colocado do Grupo H (18h, horário da costa leste dos EUA) Ingressos 11 de julho Quartas de final: Vencedor da partida 91 x Vencedor da partida 92 (17h, horário da costa leste dos EUA) Ingressos 18 de julho Disputa pelo terceiro lugar: perdedores da partida 101 x perdedores da partida 102 (17h, horário da costa leste dos EUA) Ingressos Nova Jersey, EUA (MetLife Stadium) 13 de junho Grupo C: Brasil x Marrocos (18h, horário da costa leste dos EUA) Ingressos 16 de junho Grupo I: França x Senegal (15h, horário da costa leste) Ingressos 22 de junho Grupo I: Noruega x Senegal (20h, horário da costa leste dos EUA) Ingressos 25 de junho Grupo E: Equador x Alemanha (16h, horário da costa leste dos EUA) Ingressos 27 de junho Grupo L: Panamá x Inglaterra (17h, horário da costa leste dos EUA) Ingressos 30 de junho Oitavas de final: Vencedor do Grupo I x Terceiro colocado dos Grupos C/D/F/G/H (17h, horário da costa leste dos EUA) Ingressos 5 de julho Oitavas de final: Vencedores da partida 76 x Vencedores da partida 78 (16h, horário da costa leste dos EUA) Ingressos 19 de julho Final: Vencedores da partida 101 x Vencedores da partida 102 (15h, horário da costa leste dos EUA) Ingressos Filadélfia, EUA (Lincoln Financial Field) 14 de junho Grupo E: Costa do Marfim x Equador (19h, horário da costa leste dos EUA) Ingressos 19 de junho Grupo C: Brasil x Haiti (21h, horário da costa leste) Ingressos 22 de junho Grupo I: França x Iraque (17h, horário da costa leste dos EUA) Ingressos 25 de junho Grupo E: Curaçao x Costa do Marfim (16h, horário da costa leste dos EUA) Ingressos 27 de junho Grupo L: Croácia x Gana (17h, horário da costa leste dos EUA) Ingressos 4 de julho Oitavas de final: Vencedor da partida 74 x Vencedor da partida 77 (17h, horário da costa leste dos EUA) Ingressos Santa Clara, EUA (Levi’s Stadium) 13 de junho Grupo B: Catar x Suíça (12h, horário do Pacífico) Ingressos 16 de junho Grupo J: Áustria x Jordânia (21h, horário do Pacífico) Ingressos 19 de junho Grupo D: Turquia x Paraguai (21h, horário do Pacífico) Ingressos 22 de junho Grupo J: Jordânia x Argélia (20h, horário do Pacífico) Ingressos 25 de junho Grupo D: Paraguai x Austrália (19h, horário do Pacífico) Ingressos 1º de julho Oitavas de final: Vencedor do Grupo D x Terceiro colocado dos Grupos B/E/F/I/J (17h, horário do Pacífico) Ingressos Seattle, EUA (Lumen Field) 15 de junho Grupo G: Bélgica x Egito (12h, horário do Pacífico) Ingressos 19 de junho Grupo D: EUA x Austrália (12h PT) Ingressos 24 de junho Grupo B: Bósnia-Herzegovina x Catar (12h PT) Ingressos 26 de junho Grupo G: Egito x Irã (20h, horário do Pacífico) Ingressos 1º de julho Oitavas de final: Vencedor do Grupo G x Terceiro colocado dos Grupos A/E/H/I/J (13h, horário do Pacífico) Ingressos 6 de julho Oitavas de final: Vencedor da partida 81 x Vencedor da partida 82 (17h, horário do Pacífico) Ingressos

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